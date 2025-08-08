Diego Chávarri pide a Onelia Molina que le devuelva el anillo de compromiso: “Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa”

Diego Chávarri pide a Onelia Molina que le devuelva el anillo de compromiso. Video: América Espectáculos

El regreso de Diego Chávarri a ‘Esto es Guerra’ ha generado gran revuelo en la farándula reviviendo momentos del pasado, sobre todo relacionados con la relación que mantuvo con Onelia Molina. La chica reality también se encuentra en el mismo programa, así como Mario Irivarren, su expareja y con quien hay rumores de reconciliación.

En entrevista con América Espectáculos, Chávarri sorprendió al asegurar que, pese al tiempo transcurrido desde su separación, la influencer aún conserva el anillo de compromiso que él le regaló.

Luego de grabar el programa en vivo, Chávarri fue interceptado por las cámaras de espectáculos del canal y desmintió que haya recuperado la sortija. “Que me lo mande, lo empeño y me compro otra cosa”, señaló en tono sarcástico. Esta frase encendió las redes sociales, ya que muchos internautas no esperaban que el tema saliera nuevamente a flote después de varios años.

En la conversación, el exchico reality fue consultado directamente sobre si ya tenía de vuelta el anillo. Su respuesta fue tajante: “No, más bien que me lo mande”. Además, lanzó una advertencia sutil: “Claro, no me hagas hablar”, dejando entrever que aún habría aspectos ocultos sobre su romance con Onelia Molina.

No obstante, también indicó que no tiene inconveniente si su ex decide conservar la joya. “Que se lo quede, y si me lo quiere mandar, pues que me lo mande”, añadió, mostrando un tono menos confrontacional pero igual dejó en claro sobre su deseo de cerrar ese capítulo.

Diego Chávarri se comprometió con su novia Onelia Molina y lo anunciaron en vivo. (Wilalx TV)

Diego Chávarri niega haber sido infiel: “Eso nunca pasó”

Las declaraciones de Diego Chávarri no se limitaron únicamente al anillo. El ahora competidor de ‘Esto es Guerra’ también aprovechó los micrófonos para aclarar uno de los temas más comentados tras su ruptura con Onelia Molina: las supuestas infidelidades.

“Nosotros terminamos un día y después de varios días a mí me vieron saliendo con mis amigos, abrazando a una amiga caminando”, expresó.

El exfutbolista fue enfático al señalar que no traicionó a su entonces pareja. “Eso ya lo aclaré en su momento también y fue algo que sí me molestó, porque eso nunca pasó”, sentenció. Asimismo, sostuvo que una vez finalizada una relación, cada quien es libre de rehacer su vida: “Desde que terminó una relación, ya no estoy contigo”.

En una participación en el reto del “espejo de la verdad” de ‘Esto es Guerra’, el popular ‘Diablito’ reafirmó su molestia por las versiones que circularon en medios y redes. “Jamás en la vida fui infiel. Nosotros terminamos un día y después de varios días me vieron saliendo con mis amigos, abrazando a una amiga caminando”, reiteró.

Diego Chávarri habla sobre el fin de su relación con Onelia Molina. Video: Espectáculos

Onelia Molina responde con serenidad y revela último contacto

Por su parte, Onelia Molina ha evitado entrar en el conflicto mediático. Consultada por las cámaras al término del programa, prefirió mantener la calma. “Que hable lo que quiera hablar. Yo estoy tranquila”, señaló. Aunque no quiso extenderse en detalles, dejó entrever que hay información que prefiere mantener en privado. “Lo que pasó sabe su familia, mi familia, y creo que con eso basta”, indicó.

Otro punto de controversia fue la última comunicación entre ambos. Onelia sostuvo que no hablaban desde hace ocho meses, pero Chávarri ofreció otra versión: “Yo sí voy a ser sincero... no ha sido hace 8 o 9 meses, ha sido, no me quiero equivocar, de repente hace un par de meses, pero netamente ha sido por un tema puntual, cruzamos dos o tres correos y nada más”.

Onelia Molina responde ante declaraciones de Diego Chávarri sobre la última vez que se vieron. Video: América Hoy

Onelia no negó ese intercambio. “Tengo ahí los correos, puedo buscar exactamente la fecha, pero o sea, para mí es irrelevante el tema de los meses, el tema fue un tema de dinero, se tenía que cumplir”, explicó, señalando que el contacto fue por motivos financieros y no personales.