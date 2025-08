Magaly Medina condena reaparición de Diego Chávarri junto a Onelia Molina en EEG: “Ella lo denunció por violencia y secuestro”

Magaly Medina: “Esto es Guerra convierte una denuncia por violencia en espectáculo”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La reciente edición de Magaly TV: La Firme trajo consigo un enérgico descargo de Magaly Medina, quien no dudó en expresar su indignación frente a una situación que, desde su punto de vista, pone en riesgo los principios de respeto y lucha contra la violencia hacia la mujer.

El detonante fue la participación del exfutbolista Diego Chávarri en el programa de competencias ‘Esto es Guerra’, donde apareció como nuevo integrante justo en un contexto particularmente delicado: compitiendo directamente contra Mario Irivarren, supuesta actual pareja de Onelia Molina, y quien en el pasado denunció a Chávarri por agresiones físicas y secuestro.

La conductora de espectáculos no pudo quedarse callada y expuso, con tono crítico, cómo se está utilizando el escándalo y el dolor de una mujer como insumo para crear “contenido televisivo”.

Magaly Medina sobre Diego Chávarri en Esto es Guerra: “¿Y el respeto por la denuncia de Onelia?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Para Magaly, la decisión del reality de convocar a Chávarri no fue casual. La producción, según comentó, parece apostar sin pudor por la controversia para asegurar el rating, incluso si eso implica reunir en pantalla a una mujer con el hombre que fue acusado de retenerla contra su voluntad en su propio departamento.

“Que la relación no vaya a funcionar, sea tóxica, le haga daño a uno o al otro, no les importa”, dijo con visible molestia sobre nuevas imágenes de Onelia y Mario juntos. “Ahí lo más frío es que el programa esté bien, esté sano en audiencia, que lo veamos. Eso es lo que quieren y lo están logrando”.

Magaly Medina sobre Diego Chávarri en Esto es Guerra: “¿Y el respeto por la denuncia de Onelia?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Onelia Molina queda sorprendida de ingreso de Diego Chávarri

Las imágenes que mostró el reality, según Medina, dejan poco a la imaginación. Onelia Molina fue enfocada mientras Chávarri ingresaba al set, en una escena cargada de tensión y morbo.

No faltaron las frases disfrazadas de humor por parte de los conductores del programa, quienes incluso se refirieron a la situación como si se tratara de una simple coincidencia. “Voy a presentarte a una amiga muy especial… no sé si la conoces”, se escuchó decir, mientras se ponía frente a Onelia y a su ex, Diego Chávarri, ignorando por completo el pasado que los une.

Magaly Medina no tardó en recordar que Onelia lo denunció formalmente por secuestro, acusándolo de mantenerla encerrada en su departamento sin permitirle salir, en un claro acto de violencia que terminó con la ruptura definitiva de esa relación. Para la periodista, que se trate esta historia como parte de un show, como si fuera solo un capítulo más en una telenovela armada por la producción del reality, es simplemente inadmisible.

Magaly Medina sobre Diego Chávarri en Esto es Guerra: “¿Y el respeto por la denuncia de Onelia?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Fue acusado por retener a su pareja, Onelia Molina, en contra de su voluntad. Este tipo de violencia fue la que precipitó que esta pareja rompiera. Y ahora lo llaman para competir contra el actual novio de Onelia, porque es así, es su actual novio”, señaló indignada. Para Magaly, esta estrategia mediática representa una peligrosa normalización de la supuesta violencia.

Pero su crítica fue más allá del hecho en sí. La conductora cuestionó la intención detrás de este tipo de decisiones, apuntando directamente al interés comercial que puede pesar más que la empatía o la ética.

“A mí jamás se me ocurriría poner a una persona, una mujer que denunció a su expareja por violencia, por un acto muy violento como el hecho de mantenerla secuestrada, y no se me ocurriría que, por tener un par de cifras de audiencia, los voy a juntar y los voy a presentar como si nada hubiera pasado”.

Magaly Medina sobre Diego Chávarri en Esto es Guerra: “¿Y el respeto por la denuncia de Onelia?”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La periodista calificó el hecho como una “cachetada contra todos aquellos que siempre estamos enarbolando la lucha contra la violencia”. A su juicio, convertir una situación tan seria en espectáculo no solo banaliza la experiencia de la víctima, sino que envía un mensaje peligroso al público: que el entretenimiento puede justificarse a cualquier costo, incluso cuando hay antecedentes de agresión que nunca deberían tomarse a la ligera.

“Me parece no solo una burla, me parece una cachetada”, repitió con indignación, subrayando que lo que se vio en el programa de competencia es, en realidad, una falta de respeto hacia las mujeres que han tenido el valor de denunciar. “Se olvidan del maltrato, se olvidan de que todos estamos en contra de la violencia”, insistió.