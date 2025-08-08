¿Compraste esta pasta dental de Colgate? No la uses: es riesgosa y te la reemplazarán

Esta es la pasta dental de Colgate que no debes usar. La compañía ha ordenado el retirado de 3 millones de unidades de este producto por riesgos a la salud. - Crédito Indecopi

Atención, consumidores. Colgate-Palmolive Perú S. A. ha informado al Indecopi que 3 millones 156 mil 792 unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint serán retiradas del mercado peruano debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante presente en el producto.

Como se recuerda, este desenlace se da tras la alerta de esta pasta dental en Brasil, con miles de casos de irritación y lesiones bucales que se dieron (en Perú solo se reportó hasta el momento uno). Esto ocurrió en marzo, hace cinco meses, y solo hace semanas el Digemid alertó sobre 14 pastas dentales con fluoruro de sodio, incluida la de Colgate, por el mismo riesgo.

Colgate ha revelado, sin embargo, que 2,6 millones de unidades de este producto potencialmente peligroso ya se han vendido. Es así que el Indecopi ha señalado que Colgate recibirá a los consumidores para que cambien este producto en la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú en https://www.colgatepalmolive.com.pe/contact-us y vía telefónica al 0801-136-36 para consultas y solicitudes de cambio del producto. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado si se hará un reembolso del costo.

Colgate ha anunciado el retiro de más de 3 millones de unidades de su passta dental Colgate Total Clean Mint, por encontrarse riesgos de irritación bucal y otros daños a la salud luego de numerosos casos en Brasil y otros países.

“La empresa indicó que ha suspendido la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el 31 de julio de 2025. Asimismo, ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto de los puntos de venta. También precisó que los consumidores pueden solicitar el cambio del producto por uno alternativo o cualquier otro de su portafolio”, aclaró.

Sin embargo, ya gran parte de los productos fueron vendidos, cerca de 2,6 millones de unidades de estas. Es así que el reto más grande que tiene Colgate (no solo con mejorar la reputación de su marca) será el de asegurar que cada consumidores puedan saber que debe regresar esta pasta dental y que podrá cambiarla por otra de la misma marca (aunque no se detalla si Colgate podrán dar reembolso por el costo, aproximadamente, de S/12,50, por el producto).

Digemid dio la aleta en Perú

Como se recuerda, la alerta a los consumidores la dio en Perú la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, la cual advirtoó de los posibles riesgos de las pasta dentales con fluoruro de estaño.

Sin embargo, esto lo hizo meses luego de que se diera la alerta en Brasil, y tampoco prohibió ni ordenó el retiro de los productos (como opinó a Infobae Perú Crisólogo Cáceres de Aspec que debía hacer).

“La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil emitió la alerta GGMON N° 03/2025 relacionada a los reportes de efectos adversos con el uso de cremas dentales que contienen fluoruro de estaño. ANVISA señaló que en la mayoría de los casos se requirió atención médica u odontológica“, informó Digemid. Así listó también los productos en el país que tienen este componente y son de uso bucal (aunque se debe apuntar que Colgate señaló que las reacciones se debían al saborizante de su producto):

Encident professional duo Pasta dental con flúor encías detox protección completa (Oral-B) Pasta dental con flúor encías detox sensitive care (Oral-B) Pasta dental con flúor oral-b encías detox deep clean (Oral-B) Crema dental Sensodyne sensibilidad & encías Crema dental Sensodyne rápido alivio Colgate total clean mint crema dental Colgate total clean mint (Ya fue sacada del mercado) Colgate total 12 clean mint (Ya fue sacada del mercado) Crema dental Colgate total aliento saludable Crema dental Colgate total anti-sarro Crema dental Colgate total encías saludables Crema dental Colgate periogard Crema dental Colgate total whitening.