Perú

¿Compraste esta pasta dental de Colgate? No la uses: es riesgosa y te la reemplazarán

Esta pasta dental de Colgate podría causarte irritación o lesiones bucales por su “saborizante”. La marca ha ordenado su retiro del mercado peruano

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Esta es la pasta dental
Esta es la pasta dental de Colgate que no debes usar. La compañía ha ordenado el retirado de 3 millones de unidades de este producto por riesgos a la salud. - Crédito Indecopi

Atención, consumidores. Colgate-Palmolive Perú S. A. ha informado al Indecopi que 3 millones 156 mil 792 unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint serán retiradas del mercado peruano debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante presente en el producto.

Como se recuerda, este desenlace se da tras la alerta de esta pasta dental en Brasil, con miles de casos de irritación y lesiones bucales que se dieron (en Perú solo se reportó hasta el momento uno). Esto ocurrió en marzo, hace cinco meses, y solo hace semanas el Digemid alertó sobre 14 pastas dentales con fluoruro de sodio, incluida la de Colgate, por el mismo riesgo.

Colgate ha revelado, sin embargo, que 2,6 millones de unidades de este producto potencialmente peligroso ya se han vendido. Es así que el Indecopi ha señalado que Colgate recibirá a los consumidores para que cambien este producto en la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú en https://www.colgatepalmolive.com.pe/contact-us y vía telefónica al 0801-136-36 para consultas y solicitudes de cambio del producto. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado si se hará un reembolso del costo.

Indecopi reveló que Colgate ordenó
Indecopi reveló que Colgate ordenó el retiro de más de 3 millones de unidades de su pasta dental con fluoruro de estaño, y que ya no la comercializa. Pero esto igual deja varias preguntas al aire para el público peruano. - Crédito iStock

Ya habían sido vendidas 2,6 millones de unidades

Colgate ha anunciado el retiro de más de 3 millones de unidades de su passta dental Colgate Total Clean Mint, por encontrarse riesgos de irritación bucal y otros daños a la salud luego de numerosos casos en Brasil y otros países.

“La empresa indicó que ha suspendido la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el 31 de julio de 2025. Asimismo, ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto de los puntos de venta. También precisó que los consumidores pueden solicitar el cambio del producto por uno alternativo o cualquier otro de su portafolio”, aclaró.

Sin embargo, ya gran parte de los productos fueron vendidos, cerca de 2,6 millones de unidades de estas. Es así que el reto más grande que tiene Colgate (no solo con mejorar la reputación de su marca) será el de asegurar que cada consumidores puedan saber que debe regresar esta pasta dental y que podrá cambiarla por otra de la misma marca (aunque no se detalla si Colgate podrán dar reembolso por el costo, aproximadamente, de S/12,50, por el producto).

Aspec había recomendado prohibir que
Aspec había recomendado prohibir que se use el fluoruro del estaño en las pastas dentales, tras lo detallado por el Minsa y el escándalo en Brasil con una que afectó a 11 mil usuarios. Digemid no lo hizo, pero Colgate ya retiro su lote afectado.- Crédito Captura de Youtube/Joy Group

Digemid dio la aleta en Perú

Como se recuerda, la alerta a los consumidores la dio en Perú la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, la cual advirtoó de los posibles riesgos de las pasta dentales con fluoruro de estaño.

Sin embargo, esto lo hizo meses luego de que se diera la alerta en Brasil, y tampoco prohibió ni ordenó el retiro de los productos (como opinó a Infobae Perú Crisólogo Cáceres de Aspec que debía hacer).

“La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil emitió la alerta GGMON N° 03/2025 relacionada a los reportes de efectos adversos con el uso de cremas dentales que contienen fluoruro de estaño. ANVISA señaló que en la mayoría de los casos se requirió atención médica u odontológica“, informó Digemid. Así listó también los productos en el país que tienen este componente y son de uso bucal (aunque se debe apuntar que Colgate señaló que las reacciones se debían al saborizante de su producto):

  1. Encident professional duo
  2. Pasta dental con flúor encías detox protección completa (Oral-B)
  3. Pasta dental con flúor encías detox sensitive care (Oral-B)
  4. Pasta dental con flúor oral-b encías detox deep clean (Oral-B)
  5. Crema dental Sensodyne sensibilidad & encías
  6. Crema dental Sensodyne rápido alivio
  7. Colgate total clean mint crema dental
  8. Colgate total clean mint (Ya fue sacada del mercado)
  9. Colgate total 12 clean mint (Ya fue sacada del mercado)
  10. Crema dental Colgate total aliento saludable
  11. Crema dental Colgate total anti-sarro
  12. Crema dental Colgate total encías saludables
  13. Crema dental Colgate periogard
  14. Crema dental Colgate total whitening.

Temas Relacionados

ColgatePasta dentaleDigemidIndecopiperu-economia

Últimas Noticias

Este es el trago que iguala al pisco sour como la mejor bebida alcohólica del Perú, según Taste Atlas

La tradición coctelera del país se encuentra otra vez ante los ojos del mundo. Esta distinción confirma el valor de la creatividad y el uso de ingredientes autóctonos en cada preparación

Este es el trago que

Peruanos ya pueden viajar a Japón sin visa: ¿Cuánto tiempo se pueden quedar?

Desde julio los peruanos ya pueden ir a Japón sin visa. La medida estará vigente hasta el 30 de junio de 2028, pero tiene una condición

Peruanos ya pueden viajar a

Retiro AFP en 2025: Malas noticias para los afiliados que esperan que se apruebe en agosto

La Comisión de Economía del Congreso será presidida por Fuerza Popular. ¿Cuál es la posición del partido sobre las 4 UIT?

Retiro AFP en 2025: Malas

Pensión máxima ONP llega hasta a S/1.116,25, pero se deben cumplir dos condiciones

Si bien la pensión máxima que entrega la ONP es de S/893, este monto puede llegar a ser 25% mayor si el jubilado cumple una edad muy avanzada

Pensión máxima ONP llega hasta

Ley Infocorp ya vigente desde el 8 de agosto: Deudas saldadas se reflejarán en siete días

¿Ya podrás “salir” de Infocorp? Las calificaciones crediticias en esta central de riesgo finalmente se actualizarán con menor tiempo gracias a la nueva Ley

Ley Infocorp ya vigente desde
ÚLTIMAS NOTICIAS
Despejado y sin lluvia: qué

Despejado y sin lluvia: qué dice el pronóstico del fin de semana en el AMBA

“No habla con nadie”: revelaron cómo pasa los días en la cárcel el presunto asesino serial de Jujuy

La Justicia de Santa Fe ordenó congelar cuentas millonarias acusadas de estar vinculadas al juego clandestino online

Filicidio en Río Cuarto: la autopsia reveló que el adolescente de 14 años tenía más de diez puñaladas

Cayó una banda dedicada al desguace y venta ilegal de autopartes en Lomas de Zamora: hay cinco detenidos

INFOBAE AMÉRICA
Italia realizó el primer lanzamiento

Italia realizó el primer lanzamiento de ayuda humanitaria en Gaza y el Reino Unido anunció que destinará más fondos

Ucrania denunció una nueva ola de ataques rusos durante la madrugada con 47 drones y dos misiles de crucero

El régimen chino utiliza el aumento de su poderío militar para desafiar el orden mundial

De la inversión a la ruina: los once negocios que terminaron en grandes pérdidas para los ahorristas uruguayos

Coliseo Romano: la historia menos conocida sobre la desaparición de parte de su estructura a lo largo de los siglos

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”