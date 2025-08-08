Colgate retira 3 millones de pastas dentales por riesgos de irritación: La mayoría ya se había vendido

Indecopi reveló que Colgate ordenó el retiro de más de 3 millones de unidades de su pasta dental con fluoruro de estaño, y que ya no la comercializa. Pero esto igual deja varias preguntas al aire para el público peruano. - Crédito iStock

Pasaron meses desde que los primeros casos de irritación bucales por la pasta dental de Colgate Total Clean Mint se hicieron conocidos en Brasil, hasta que la marca ha decidido finalmente retirar su producto del mercado peruano, según ha informado el Indecopi.

Pero la demora no solo ha venido desde la empresa, sino también desde las autoridades de Salud del Perú, las cuales dieron la alerta recién hace unas semanas sobre 14 pastas dentales de diferentes marcas que tienen fluoruro de estaño y que tienen riesgo de causar irritación y otros problemas bucales en los usuarios.

Si bien la Digemid no ordenó su retiro ni las prohibió y solo alertó de su uso al público, Colgate sí ha decidido retirar el gran lote, más de 3 millones de la pasta dental de Colgate Total Clean Mint, del mercado peruano, reconociendo el posible riesgo. Sin embargo, indicó que esto podría deberse al saborizante usado. A pesar de esto, aún no se sabe si las otras marcas de pasta con fluoruro de sodio actuarán del mismo modo.

Otras entidades de Salud en Sudamérica ordenaron el retiro de la pasta dental de Colgate. En Perú, Colgate lo hizo por su propia cuenta. - Crédito Cofepris

Indecopi informa del retiro de Colgate

“Colgate-Palmolive Perú S. A. informó al Indecopi que 3 millones 156 mil 792 unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint serán retiradas del mercado peruano debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante presente en el producto", informó la entidad defensora del consumidor.

Sin embargo, se debe resaltar que una gran parte de estas pastas dentales ya han sido adquiridas por los consumidores: serían un total de más de 2,6 millones de unidades que ya han sido adquiridas, pero que podrán cambiarse por otro producto Colgate.

Según el mismo proveedor, se detectó que este defecto del producto podría generar efectos adversos como irritación o hinchazón bucal, lesiones bucales (como aftas, llagas o ampollas) y dolor en la zona de la boca.

Aspec había recomendado prohibir que se use el fluoruro del estaño en las pastas dentales, tras lo detallado por el Minsa y el escándalo en Brasil con una que afectó a 11 mil usuarios. Digemid no lo hizo, pero Colgate ya retiro su lote afectado.- Crédito Captura de Youtube/Joy Group

“La empresa indicó que ha suspendido la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el 31 de julio de 2025. Asimismo, ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto de los puntos de venta. También precisó que los consumidores pueden solicitar el cambio del producto por uno alternativo o cualquier otro de su portafolio”, aclaró.

¿Qué hago si compré la pasta dental?

Los consumidores pueden contactarse con la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú en https://www.colgatepalmolive.com.pe/contact-us y vía telefónica al 0801-136-36 para consultas y solicitudes de cambio del producto. Más detalles de la alerta en: https://t.ly/RiCvm

El Sistema de Alertas de Consumo es una herramienta del Indecopi para difundir la información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de consumidores o sus bienes. La información difundida es proporcionada por los proveedores y por las autoridades sectoriales competentes.

