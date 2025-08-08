“Baño de florecimiento” virtual acaba en pesadilla: extorsionan a enfermera de Chiclayo con imágenes íntimas

Composición: Infobae Perú

Una enfermera de Chiclayo atraviesa momentos de angustia luego de convertirse en víctima de un presunto caso de extorsión tras participar en un ritual espiritual virtual. La mujer, identificada con las iniciales M. E. P. P. (41), relató que todo comenzó cuando vio en redes sociales un anuncio de curanderismo que ofrecía un “baño de florecimiento” para liberarla de una supuesta energía negativa que afectaba su vida. Lo que inició como un servicio esotérico terminó derivando en amenazas y pedidos de dinero a cambio de no difundir material íntimo suyo en internet.

Según su testimonio ante las autoridades, el contacto con el supuesto curandero se dio el pasado martes 5 de agosto. La persona detrás de la cuenta, que inicialmente se presentó como mujer, le indicó que el ritual debía realizarse desde su propia ducha y guiado por videollamada de WhatsApp. Convencida por el mensaje espiritual, la enfermera aceptó pagar S/ 800 a través de la aplicación Yape para recibir las indicaciones del procedimiento. Sin embargo, horas después, comenzó un verdadero calvario que la llevó a acudir de inmediato a la policía.

De un ritual virtual a una red de extorsionadores

Baños de florecimiento podrían ser peligrosos para nuestra salud

De acuerdo con el parte policial, tras finalizar el “baño de florecimiento”, la supuesta guía espiritual volvió a comunicarse con la víctima. En esta ocasión, la exigencia fue directa: si no pagaba 800 soles adicionales, el video grabado durante la sesión sería publicado en diversas plataformas. Presionada por el temor a la exposición, la enfermera decidió transferir el monto y bloquear el contacto.

Lejos de acabar, el hostigamiento aumentó. Nuevos mensajes y llamadas empezaron a llegar, esta vez desde números con prefijos internacionales. Los remitentes, que se presume forman parte de una red de extorsionadores, le exigían más dinero con la misma amenaza de difundir el material íntimo. La situación se volvió insostenible, obligando a la agraviada a acudir a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo, donde denunció el caso ante la unidad de Extorsiones.

Fuentes policiales indicaron que la investigación ya está en marcha para identificar a las personas detrás de este delito y ubicar su paradero. No se descarta que se trate de un grupo organizado que utiliza perfiles falsos en redes sociales para captar víctimas, ganarse su confianza y luego someterlas a chantaje.

Las 7 acciones clave para enfrentar una extorsión, según el Mininter

Peruano integraba millonaria red criminal de estafa y extorsión en Estados Unidos| Andina

Ante el aumento de las denuncias por extorsión en el país, el Ministerio del Interior difundió su “Guía de Acción Antiextorsión”, un documento que reúne pasos prácticos para actuar de manera segura en caso de ser víctima de este delito. La publicación, elaborada por la Dirección General contra el Crimen Organizado junto con la Asociación de Bodegueros del Perú, está dirigida a comerciantes, transportistas, empresarios y cualquier ciudadano que pueda estar expuesto a este tipo de amenazas.

La guía plantea siete medidas concretas: mantener la calma para no actuar bajo presión; registrar todas las pruebas como mensajes, audios y capturas; no eliminar la evidencia para facilitar la investigación; acudir a las autoridades competentes, denunciar formalmente detallando los hechos en orden cronológico; solicitar la reserva de identidad para proteger a la víctima y su familia; y dar seguimiento al caso identificando a los fiscales y policías a cargo.

En materia de prevención, el documento recomienda instalar cámaras de seguridad en zonas vulnerables, evitar el uso de números personales para cobros en negocios y reforzar la privacidad en redes sociales, limitando la información personal, laboral o financiera que se comparte. Además, se sugiere educar a los familiares sobre los riesgos y no responder llamadas sospechosas con datos sensibles ni efectuar pagos inmediatos.

De acuerdo con el Sistema de Información de Denuncias Policiales (Sidpol), los reportes de extorsión crecieron significativamente en el primer semestre de 2025. Solo en Lima Metropolitana se registraron 5.735 casos, un 50% más que el año anterior. Las regiones más afectadas son Puno (+76,7%), Cusco (+63%), Madre de Dios (+59,1%), Callao (+51,1%) y Piura (+50,6%). El Mininter recordó que las víctimas pueden comunicarse las 24 horas al 1818 (Central Única de Denuncias) y al 111 (Central contra Extorsiones de la PNP).