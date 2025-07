Mujer muere tras baño de florecimiento en Piura: sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo y el curandero está prófugo

Composición: Infobae Perú

Lo que debía ser un ritual de alivio espiritual terminó en tragedia. Marcelina Panta Zapata, una mujer de 47 años, falleció la noche del lunes 7 de julio luego de sufrir quemaduras de tercer grado en casi todo su cuerpo durante un baño de florecimiento en el distrito de Tambogrande, región Piura. La mujer había acudido a un curandero por un fuerte dolor en las piernas, sin imaginar que el tratamiento le costaría la vida.

El presunto responsable del procedimiento es un curandero identificado como Sandy Chozo, quien actualmente se encuentra como no habido. La víctima fue hallada con heridas graves dentro de un baño y trasladada de emergencia al centro de salud local. Más tarde fue derivada al Hospital de Apoyo II de Sullana, donde fue entubada. Falleció horas después, con pronóstico reservado y sin posibilidad de recuperación.

“Me muero, me muero”: el último mensaje de la víctima

Baños de florecimiento podrían ser peligrosos para nuestra salud

El hermano de la fallecida, Víctor Panta Zapata, contó que Marcelina estaba en buen estado de salud, salvo por un dolor en la pierna derecha. Por recomendación, decidió acudir a un baño de florecimiento con el curandero piurano Sandy Chozo. La mujer llegó caminando al lugar, pero una hora después llamó desesperada a su hermana mayor para pedir ayuda. Había sufrido quemaduras extensas y no podía moverse.

“Marcelina llamó a mi hermana mayor para que la recogieran porque no podía caminar, su cuerpo tenía heridas muy graves. No sabemos que le ha hecho, todo su cuerpo estaba quemado, la encontraron en el baño”, relató Víctor. Pese a los esfuerzos médicos, Marcelina no resistió las heridas y murió cerca de las 9 de la noche. “Mi hermana después de una hora que la entubaron, falleció. Ella misma nos dijo, me muero, me muero”, agregó su familiar conmovido.

La familia interpuso la denuncia en la comisaría de Tambogrande, y las autoridades han iniciado una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio culposo. La Policía Nacional del Perú (PNP) busca intensamente a Sandy Chozo, quien habría abandonado su domicilio y no ha sido ubicado hasta el momento.

Baños de florecimiento sin control: advertencias del Instituto Nacional de Salud

Baños de florecimiento podrían ser peligrosos para nuestra salud

El caso ha vuelto a poner en el centro del debate los riesgos de los baños de florecimiento realizados por curanderos informales, una práctica común en varias regiones del país. Aunque muchas personas recurren a ellos con fines espirituales o de sanación emocional, su ejecución sin supervisión profesional puede derivar en consecuencias graves.

El Instituto Nacional de Salud (INS) ha advertido anteriormente sobre el uso de sustancias peligrosas en baños de florecimiento. En declaraciones previas a Infobae, el biólogo Jorge Cabrera, del Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI), alertó sobre brebajes preparados con kerosene, alcohol metílico o sustancias sin registro sanitario, las cuales pueden causar intoxicaciones severas, quemaduras químicas e incluso la muerte.

“Estos brebajes pueden causar desde reacciones alérgicas hasta quemaduras químicas o intoxicaciones. Muchos son preparados en condiciones precarias y vendidos sin control”, advirtió el biólogo Jorge Cabrera, vocero del CENSI, en un informe previo. También se ha advertido que estos rituales no deben ser practicados en niños, embarazadas o adultos mayores.

El Ministerio de Salud ha confirmado que, entre 2019 y 2022, cerca del 30% de productos esotéricos analizados en mercados informales presentaban niveles inadecuados de sustancias inflamables o contaminantes. Aun así, su comercialización continúa sin mayores controles en distintas zonas del país.

Mientras tanto, los familiares de Marcelina Panta exigen justicia. “Queremos justicia, queremos saber qué le hizo, que nos explique qué paso, pero él está fugado. Queremos su captura”, expresó su hermano, conmovido. La Policía continúa con el operativo de búsqueda en sectores rurales de Tambogrande y zonas aledañas.