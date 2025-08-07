Rafael López Aliaga deja la MML y viaja a Ayacucho: “Estoy de licencia, no soy alcalde de Lima en este momento”

Fuente: YouTube/Rafael López Aliaga

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, viajó este jueves a Ayacucho para asistir a la inauguración de una nueva sede del Hospital de la Solidaridad. Durante su intervención, aclaró que se encuentra con licencia y que no ejerce funciones en este momento.

“Por si acaso, no soy alcalde de Lima en este momento”, afirmó ante los asistentes, luego de explicar que enfrenta problemas de salud. “He venido porque tenía este compromiso, aun enfermo. No podía cancelar el viaje porque ha tomado tanto tiempo lograr y tanta licencia, no, no, estoy acá, estoy mal, me han metido corticoides, estoy peor que en el debate, que hice un papelón”, añadió.

Aunque señaló que no se encuentra en funciones, mencionó el proyecto ferroviario Lima–Chosica, promovido desde la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y cuestionado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debido a una presunta falta de sustento técnico.

“Ahora estoy sufriendo en Lima una reacción realmente miserable. Después de tres años buscando traer tren de lujo, de la zona más pituca de California, traigo ese tren y tengo cantidad de trabas, me dicen que esto va a estar en cinco o seis años”, expresó.

También propuso establecer una central de compra de cuyes, fomentar el cultivo de trucha y reforestar áreas afectadas por la minería ilegal. Además, reiteró su posición a favor de reducir el tamaño del aparato estatal. “El Estado debe reducir ministerios, máximo seis”, sostuvo.

Después del evento, el alcalde participó en una reunión partidaria de Renovación Popular, agrupación que lidera. No obstante, la transmisión en vivo del encuentro, que se difundía por sus redes sociales, fue interrumpida sin dejar registro.

En desarrollo.