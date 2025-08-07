Ondeando banderas peruanas: así recibió isla de Santa Rosa a los ministros en medio de tensión con Colombia

Santa Rosa recibió a ministros con banderas peruanas en plena tensión diplomática con Colombia

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó al distrito de Santa Rosa, en Loreto, liderando una campaña de acción social destinada a brindar atención a los ciudadanos peruanos que viven en esta zona fronteriza. Esta visita se produce en medio de la tensión generada por las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre una supuesta ocupación peruana en la Amazonía.

Arana estuvo acompañado por los ministros de Educación, Morgan Quero; Salud, César Vásquez; Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga; y Defensa, Walter Astudillo. Todos ellos encabezan esta iniciativa cuyo principal objetivo es reforzar la presencia del Estado en la región.

Durante el recorrido por los distintos puestos de atención, los ministros fueron recibidos por varios pobladores que, portando banderas del Perú, expresaban su respaldo a la soberanía nacional sobre la isla Santa Rosa.

Comitiva de la PCM viajará a Loreto

Además de supervisar los servicios de salud ofrecidos a los residentes, el premier conversó con representantes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a quienes pidió implementar campañas de documentación para que todos los habitantes puedan acceder a su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Los ministros también escucharon de forma directa las demandas de la población, quienes solicitaron mejoras urgentes en servicios básicos para elevar su calidad de vida.

Gustavo Petro en Leticia

Mientras en Santa Rosa el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y los miembros de su gabinete escuchaban los reclamos de los residentes, al frente, en Leticia (Colombia), el presidente Gustavo Petro encabezaba la ceremonia oficial por la Batalla de Boyacá.

Desde tempranas horas de la mañana, se desplegó un fuerte operativo policial en el municipio colombiano, luego de que Petro anunciara que allí se realizaría el acto conmemorativo, lo que llamó la atención de los ciudadanos, ya que esta ceremonia suele llevarse a cabo tradicionalmente en Boyacá.

Información confirmada por Gustavo Petro - crédito captura de pantalla / X

La decisión generó diversas reacciones entre los lugareños. Muchos criticaron las recientes declaraciones del mandatario colombiano, quien afirmó que habría una supuesta ocupación peruana en territorio amazónico. Estas afirmaciones provocaron un impasse diplomático entre ambos países, que incluso llegó a generar preocupación en la población por un posible cierre de la frontera.

Schialer pide a Petro “poner paños fríos”

El canciller peruano Elmer Schialer abordó la tensión entre Perú y Colombia a raíz de los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre la soberanía de la isla Santa Rosa, relacionada con la isla Chinería.

Desde Japón, Schialer pidió prudencia a Petro en medio de la disputa diplomática: “La verdad que exacerbar los ánimos es lo menos aconsejable. Yo lo que aconsejo, con todo respeto, por supuesto, al señor presidente Gustavo Petro, es que ponga paños fríos a esto. El Tratado de Salomón Lozano del año 22 y este Protocolo de Río de Janeiro pusieron fin a todos los diferendos entre Colombia y el Perú”.

Canciller Schialer: "Aconsejo Gustavo Petro a que ponga paños fríos a todo esto"

El canciller resaltó que la soberanía peruana sobre la zona cuenta con respaldo jurídico. Mencionó tratados internacionales que, según su explicación, definieron los límites. Schialer recordó que un ciudadano colombiano reconoció públicamente que Santa Rosa “siempre fue parte del Perú”. Además, señaló un incidente del año anterior cuando un funcionario colombiano dijo que Santa Rosa era territorio en disputa, episodio que terminó con una disculpa pública de la Cancillería colombiana.