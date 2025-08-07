Caldo de gallina: 7 enfermedades que se pueden prevenir al tomar esta tradicional sopa peruana

Al prepararse con gallina, huevo y vegetales, el caldo de gallina aporta hierro, vitamina B12 y ácido fólico (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

El caldo de gallina es una de las sopas más tradicionales y queridas del Perú. Presente en restaurantes, mercados y hogares a lo largo y ancho del país, esta preparación es especialmente popular durante los meses más fríos, cuando las temperaturas bajan considerablemente. Según el Ministerio de Salud (Minsa), el frío extremo puede agravar enfermedades respiratorias y debilitar el sistema inmunológico, lo cual hace que muchas personas recurran a alimentos calientes y nutritivos como este caldo.

De hecho, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda consumir sopas calientes, infusiones y alimentos ricos en nutrientes para prevenir enfermedades respiratorias y mantener el cuerpo hidratado durante el invierno. Pero el caldo de gallina no solo calienta el cuerpo: también es una sopa cargada de vitaminas, minerales, proteínas y colágeno, que ayudan a fortalecer el organismo y prevenir una serie de enfermedades comunes.

7 enfermedades que se pueden prevenir al tomar esta sopa peruana

El caldo de gallina también contiene nutrientes como la colina y ciertos aminoácidos que contribuyen al buen funcionamiento del cerebro (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

Resfríos y gripes: el caldo de gallina tiene un efecto antiinflamatorio natural. Gracias a sus aminoácidos, como la cisteína, ayuda a despejar las vías respiratorias y a fluidificar las secreciones nasales. Consumido al primer signo de resfrío o como prevención, ayuda al cuerpo a enfrentar infecciones virales leves. Anemia: al prepararse con gallina, huevo y vegetales, esta sopa aporta hierro, vitamina B12 y ácido fólico, nutrientes esenciales para la formación de glóbulos rojos. Estos componentes ayudan a prevenir la anemia por deficiencia nutricional, especialmente en mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Osteoporosis: cocinado lentamente con huesos de gallina, el caldo libera colágeno, calcio, magnesio y fósforo, minerales que fortalecen los huesos y previenen la pérdida de densidad ósea. Es ideal para personas mayores o mujeres en etapa de menopausia. Artritis: el colágeno y los aminoácidos del caldo tienen propiedades antiinflamatorias que ayudan a aliviar el dolor en las articulaciones. Consumido con frecuencia, puede contribuir a prevenir o reducir los síntomas de enfermedades como la osteoartritis o la artritis reumatoide. Problemas digestivos: la gelatina natural que se obtiene al hervir los huesos de la gallina favorece la salud intestinal, aliviando malestares como la gastritis, la colitis o el síndrome del intestino irritable. Además, es fácil de digerir, lo que lo hace ideal para personas convalecientes. Fatiga crónica: al ser un alimento rico en proteínas, electrolitos y minerales, el caldo de gallina es ideal para personas que se sienten débiles o sin energía. Ayuda a reponer nutrientes y favorece la recuperación en periodos de debilidad física o después de enfermedades prolongadas. Deterioro cognitivo: el caldo de gallina también contiene nutrientes como la colina y ciertos aminoácidos que contribuyen al buen funcionamiento del cerebro. Aunque no es un tratamiento directo, forma parte de una alimentación saludable que puede ayudar a prevenir el deterioro cognitivo leve.

Cómo preparar el caldo de gallina peruano

Si estás convaleciente, con fiebre o debilidad, tomar el caldo de gallina por la noche puede ayudarte a dormir mejor y recuperar energía (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

El tradicional caldo de gallina peruano se prepara con ingredientes sencillos pero altamente nutritivos. Para una preparación básica necesitas:

1 presa de gallina (pierna o pechuga con hueso)

1 litro y medio de agua

1 trozo de kion

1 trozo de apio

1 zanahoria

1 porción de fideos cabello de ángel o arroz

1 huevo duro

Papa amarilla o papa blanca

Sal, pimienta y orégano al gusto

Cebolla china y limón para acompañar

Hierve todos los ingredientes lentamente durante 1 hora o más para que los nutrientes de los huesos se liberen. Sirve bien caliente con huevo sancochado, papa y fideos, y decora con cebolla china y un chorrito de limón.

El mejor momento del día para tomar caldo de gallina

El caldo de gallina puede tomarse a cualquier hora del día, pero hay ciertos momentos donde sus beneficios se potencian:

Por la mañana: muchas personas lo consumen como desayuno caliente en invierno, ya que brinda energía, fortalece el sistema inmunológico y prepara al cuerpo para enfrentar el frío.

En el almuerzo: como primer plato o comida principal, es ideal por su aporte completo de proteínas, carbohidratos y minerales.

Durante la noche: si estás convaleciente, con fiebre o debilidad, tomarlo por la noche puede ayudarte a dormir mejor y recuperar energía.