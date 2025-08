‘El Puma’ Carranza es captado con La Gordibuena en fiesta hasta el amanecer y Magaly Medina comenta: “Parece su papá”

Karla Tarazona: defensa niega que Leonard León haya ganado juicio por violencia: “Las medidas de protección no son eternas” El abogado de la conductora reveló que las medidas de protección impuestas al cumbiambero fueron levantadas por haber cumplido con terapias ordenadas por el juez

Melcochita revela detalles de su show exclusivo para Pablo Escobar: “Si cantaba mal, me convertía en ducha” El cómico y sonero peruano confesó en El Valor de la Verdad que fue contratado para un show privado por un poderoso narco colombiano. “Cuando me di cuenta quién era, ya no había marcha atrás”, relató con detalles impactantes