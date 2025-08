Dina Boluarte lamenta declaraciones de Gustavo Petro y respalda la protesta diplomática de Perú

Dina Boluarte lamentó declaraciones de Gustavo Petro

La presidenta Dina Boluarte se ha manifestado sorprendida y apenada tras las recientes declaraciones del mandatario colombiano Gustavo Petro, quien acusó al Perú de apropiarse de territorio colombiano en la región amazónica y cuestionó la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto. El episodio ha generado una seria fricción diplomática y ha llevado a la cancillería peruana a emitir una enérgica nota de protesta, exigiendo respeto a los acuerdos internacionales y la soberanía nacional.

El canciller peruano declaró que la mandataria recibió con perplejidad las palabras de su par colombiano, insistiendo en que tales manifestaciones no contribuyen a la integración regional ni a fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. “La presidenta Dina Boluarte se sorprendió; lamentó también estas expresiones, no ayudan a la integración, no ayudan a los actos que el Perú permanentemente ha mostrado”, expresó el jefe de la diplomacia peruana. Añadió que el país siempre extiende la mano a Colombia en busca de elevar el vínculo bilateral a la máxima expresión diplomática, destacando su disposición al diálogo y la cooperación.

“(Dina) ha lamentado, porque el Perú hace esfuerzos para tender la mano para con Colombia, para poder elevar nuestras relaciones al más alto nivel diplomático, intercambiar embajadores como se merecen los dos pueblos. Nosotros, los funcionarios públicos, los políticos, somos solamente los arquitectos, los constructores de los espacios entre dos países, pero que son llenados por los pueblos y esa es la historia que no se puede detener”, agregó el canciller.

Canciller Elmer Schialer asegura que Perú no ha tocado ni un milímetro de territorio colombiano | RPP TV

Protesta de Perú a los dichos de Gustavo Petro

El conflicto se desencadenó luego de que el presidente Petro afirmara que la celebración de la independencia de Colombia se trasladaría a Leticia, ciudad limítrofe, como respuesta a una supuesta acción unilateral del Perú para apropiarse de islas y territorios al norte del río Amazonas. Según Petro, el Congreso peruano aprobó la creación de un distrito sobre territorios que corresponderían a Colombia conforme al Protocolo de Río de Janeiro, tratado firmado en 1934 para delimitar las fronteras amazónicas.

Inmediatamente, la cancillería peruana expresó su “más firme y enérgica protesta” a lo que consideró manifestaciones inaceptables del gobierno colombiano. Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó: “Las expresiones del Presidente de la República de Colombia en su declaración pública del 5 de agosto, cuestionando el ejercicio legítimo de jurisdicción del Estado peruano, constituyen un desconocimiento inaceptable de la soberanía e integridad territorial del Perú”.

El gobierno peruano recordó, además, que la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto se realizó bajo pleno respeto al derecho internacional y en uso de las atribuciones que la Constitución y la ley otorgan al Congreso. La cancillería ratificó que el Protocolo de Río de Janeiro es el marco vigente y definitivo para la frontera binacional, solo modificable de mutuo acuerdo, y llamó a restablecer el diálogo y la confianza como base de la vecindad.

“Rechazamos toda pretensión de desconocer la actual situación jurídica y política de Santa Rosa de Loreto y su pertenencia al Estado peruano, reiterando el pleno ejercicio de la soberanía y jurisdicción sobre ese territorio”, indica el comunicado de Relaciones Exteriores.

Comunicado oficial del Gobierno de Perú sobre la isla Santa Rosa - crédito Cancillería de Perú

Reacciones de los políticos peruanos

El gobernador regional de Loreto, René Chávez, rechazó enfáticamente las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la soberanía de la isla Santa Rosa y aseguró que “jamás ha sido invadida, siempre ha sido de Loreto y de los peruanos”.

Chávez pidió a la presidenta Dina Boluarte iniciar un diálogo diplomático para esclarecer la situación y anunció la difusión de un comunicado oficial en coordinación con otras autoridades regionales.

Por su parte, el congresista Alejandro Muñante afirmó que Petro busca desviar la atención de los problemas internos de Colombia generando un conflicto inexistente y llamó a los ciudadanos colombianos a “no dejarse sorprender” por estas afirmaciones.

Muñante criticó la limitada presencia estatal peruana en la zona fronteriza y consideró urgente fortalecer los servicios y la seguridad en la región. La parlamentaria Ana Zegarra, en tanto, subrayó: “Santa Rosa es y seguirá siendo territorio peruano”.