Condenan a Britney Alfaro, exconductora de ‘Bingo Hot’, a 10 años de prisión por tráfico de drogas en Comas

Modelo ganó popularidad en un programa transmitido por Facebook. | Fotocomposición

Un tribunal de Lima Norte dictó una condena de 10 años de prisión efectiva contra Britney Alfaro, conocida por su participación en el programa digital “Bingo Hot”, tras hallarla culpable del delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas a través de actos de tráfico. La sentencia, emitida en primera instancia por el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, también alcanzó a Arthur Torres, expareja de Alfaro, quien recibió una pena de 11 años de cárcel por el mismo delito.

El caso se remonta a agosto de 2022, cuando la policía intervino en un departamento ubicado en el distrito de Comas, luego de recibir información de que el inmueble se utilizaba como centro de almacenamiento de drogas. El ingreso se realizó con la autorización de los titulares del inmueble, lo que permitió efectuar un registro exhaustivo en el domicilio que ocupaban los sentenciados.

Durante la revisión, los agentes hallaron el documento nacional de identidad de Britney Alfaro, un paquete ovoide y dos recipientes tipo tápers que contenían marihuana, con un peso total de 5.056 kilos. Además, en el lugar se incautó una balanza digital y otros objetos usados en la manipulación y venta de estupefacientes. Estos elementos resultaron clave para las diligencias iniciadas por el Ministerio Público, que dispuso la apertura de una investigación preliminar y el inmediato deslacrado del inmueble para efectuar un registro domiciliario complementario.

En la segunda revisión, la fiscalía y la policía encontraron S/ 6 mil 700 en efectivo y pertenencias que confirmaban la residencia de Alfaro y Torres en el departamento.

Britney Alfaro, modelo y exconductora condenada a 10 años de prisión. | Instagram

Pruebas y fallo en primera instancia

El proceso judicial incluyó una serie de pruebas documentales y testimoniales consideradas determinantes por el tribunal. Entre ellas, figuran el acta de intervención policial, las actas del registro domiciliario, declaraciones de los efectivos policiales y miembros de la junta de propietarios, imágenes de cámaras de seguridad del edificio y el análisis químico preliminar de las sustancias incautadas, que confirmaron la naturaleza y el peso de la marihuana encontrada en el inmueble.

El representante del Ministerio Público señaló que la magnitud del hallazgo, junto con la evidencia de residencia de ambos acusados y la presencia de materiales típicamente empleados en delitos de tráfico, permitió sostener los cargos por favorecimiento al consumo ilegal de drogas tóxicas y estupefacientes. Alfaro y Torres fueron, así, hallados responsables como operadores de un punto de acopio y distribución en el distrito de Comas.

Además de las penas privativas de libertad, la sentencia establece para ambos sentenciados el pago de una reparación civil de S/ 20 mil, así como una multa equivalente a 242 días (S/ 1 875.50). También quedan inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo de siete años y dos meses. Las medidas buscan resarcir el perjuicio causado y restringir la reincidencia en el ámbito estatal.

Actualmente, Alfaro y Torres permanecen privados de libertad mientras la defensa evalúa una eventual apelación a la sentencia de primera instancia. El caso marca un golpe para las actividades ilegales vinculadas al tráfico minorista de drogas en Comas y refuerza la vigilancia sobre figuras públicas que puedan estar relacionadas con este tipo de delitos.

Magnitud del hallazgo permitió sostener los cargos por favorecimiento al consumo ilegal. | Andina

¿Quién es Britney Alfaro?

Britney Alfaro alcanzó notoriedad durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 al convertirse en una de las figuras representativas de las transmisiones en línea del programa de sorteos “Bingo Hot”. Como presentadora, y conocida en ese espacio como “La Conejita”, Alfaro se destacó por su carisma y estilo desenfadado en la conducción. Junto a otros animadores, ofrecía entretenimiento y juegos de azar a miles de personas conectadas desde sus hogares a través de redes sociales, aprovechando el auge del formato virtual durante el aislamiento social.

Su participación breve en el programa la posicionó como un rostro familiar para el público peruano, generando una comunidad de seguidores. Tan es así que su salida no pasó desapercibida y tuvo que aclarar qué fue lo que pasó. En entrevista con La República, reveló que se retiró del programa debido a la larga distancia entre su casa y el lugar de trabajo. “A mí el programa me quedaba lejos. Se me estaban abriendo otras puertas y el pago no me alcanzaba debido al tema de pasajes y otros tipos de gastos. Con el productor Fredy no hubo ningún inconveniente”, manifestó.