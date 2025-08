Narcopolicías en funciones: revelan que efectivos vinculados con tráfico ilícito de drogas trabajan en comisarías

José Domingo Pérez confronta a Alejandro Muñante por tuits donde lo ataca, pero este ni lo deja terminar Congresista dice que mensajes donde despotrica contra el Equipo Especial no tendrían importancia, pese a que demuestran la falta de imparcialidad

Melcochita revela detalles de su show exclusivo para Pablo Escobar: “Si cantaba mal, me convertía en ducha” El cómico y sonero peruano confesó en El Valor de la Verdad que fue contratado para un show privado por un poderoso narco colombiano. “Cuando me di cuenta quién era, ya no había marcha atrás”, relató con detalles impactantes