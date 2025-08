Melcochita revela que fue vetado por rechazar propuesta indecente de alto ejecutivo de TV: “Tuve que irme para ser grande”

“Me vetaron por 20 años”: Melcochita rompe su silencio sobre el oscuro episodio que lo obligó a irse del Perú. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Melcochita, con una trayectoria que abarca más de seis décadas en la música criolla, el humor y la televisión, ha sabido ganarse el corazón del público con su estilo único y su capacidad para reinventarse.

Sin embargo, detrás del personaje cómico y sonriente, hay una historia marcada por momentos oscuros que pocos conocían… hasta ahora.

Durante una entrevista reciente para El Valor de la Verdad, el popular comediante hizo una revelación que sorprendió a muchos. Melcochita confesó que fue vetado durante veinte años de un importante canal de televisión por haberse negado a aceptar las insinuaciones sexuales de un alto ejecutivo, al que identificó como “más bravo que el dueño del canal”.

El veto que cambió su vida: Melcochita confiesa que emigró tras sufrir acoso de directivo televisivo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El artista relató con franqueza y sin rodeos el dolor que le causó ese episodio, no solo a nivel profesional, sino también personal.

“Me vetaron por negarme a acostarme con el ejecutivo de un canal”, afirmó con seriedad, ante la incredulidad de sus compañeros de programa. Aunque fue una declaración que arrancó murmullos de asombro, Melcochita no titubeó al contar los detalles.

“Ese señor se apellidaba ‘Cabrera’ y me dijo: ‘Mira las flores que cogí en mi jardín, he hecho un buqué para mi amor’. Yo lo arroché”, recordó el comediante con su doble sentido.

El veto que cambió su vida: Melcochita confiesa que emigró tras sufrir acoso de directivo televisivo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Se tuvo que ir del país

En aquel tiempo, Melcochita ya tenía una carrera destacada en la televisión, pero tras este incidente su suerte cambió radicalmente. “Me bajaron del canal, me vetaron por veinte años”, dijo, con evidente molestia pero sin rencor.

Aseguró que solo Augusto Ferrando y Jaime Bayly fueron los únicos que se atrevieron a invitarlo nuevamente a un set de televisión a pesar del veto. “Ferrando me llevaba a Trampolín a la Fama, y Bayly también me llamó, porque ellos también pesaban”, comentó con gratitud.

Este episodio no solo representó un duro golpe para su carrera en el país. Fue uno de los motivos que lo impulsaron a emigrar a Estados Unidos, donde pudo continuar desarrollándose como artista. “Tuve que irme, porque acá ya tenía mi cartelito, nadie me llamaba. Allá comencé de nuevo, con mi arte, y logré cosas grandes”, aseguró.

El veto que cambió su vida: Melcochita confiesa que emigró tras sufrir acoso de directivo televisivo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Fue entrevistado por David Letterman

La decisión de alejarse del Perú no fue fácil. Como él mismo lo explica, pesaron también los prejuicios y las burlas que recibió por su estilo, por su tono de voz y por su elección de seguir haciendo música y humor en un país que muchas veces subestima el talento local. “Me decían ‘¿qué vas a hacer tú como sonero?’, pero a mí eso me impulsó más. Me ha dolido, pero me ha hecho grande”, reflexionó.

Ya establecido en Estados Unidos, Melcochita se convirtió en una figura reconocida en escenarios latinos, codeándose con grandes figuras. Contó incluso una anécdota que da cuenta de su popularidad en el extranjero: cuando fue entrevistado por David Letterman, los productores dudaron de su nombre artístico.

“El cheque decía ‘mil rayas cochita’. Ellos pensaban que Cochita era mi apellido”, recordó entre risas. “Tuve que explicar que me llamo Pablo Villanueva”.

A sus más de 80 años, Melcochita no guarda resentimientos, pero sí deja una clara lección sobre los abusos de poder que existen, también, en el mundo del espectáculo. “No soy rencoroso, pero esas cosas te marcan. Me dolió, pero gracias a eso, crecí. Si me hubieran dejado en Lima como un simple cómico, quizás nunca hubiera llegado tan lejos”, concluyó.

El veto que cambió su vida: Melcochita confiesa que emigró tras sufrir acoso de directivo televisivo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV