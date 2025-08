Melcochita revela cómo le afectó la muerte de Alberto Fujimori y confiesa el fuerte vínculo con su familia

Melcochita revela su dolor por la muerte de Fujimori: “Fue un gran hombre, yo lo apoyé”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, no solo es un ícono del humor criollo y la música, también ha sido, desde hace décadas, una figura que ha vivido de cerca los vaivenes de la política peruana.

Con su inconfundible voz y la picardía que lo caracteriza, el artista se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para compartir no solo episodios personales, sino también una de sus anécdotas más curiosas: la vez que hizo un show privado por Zoom para César Acuña durante la pandemia.

Y como si eso no bastara, también habló de su cercana relación con Alberto Fujimori, confirmando incluso su presencia en el funeral del expresidente.

Melcochita sobre la partida de Fujimori: “Me dolió mucho, yo fui parte de su campaña”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

“Ocho lucrecias y olvídate”, dijo entre risas, refiriéndose al pago de ocho mil soles que recibió por animar el cumpleaños del líder de Alianza Para el Progreso. Fue su esposa, Monserrat Seminario, quien primero deslizó que los Acuña contrataron sus servicios para un evento virtual.

“Me llamaron porque querían contratarlo para un Zoom por su cumpleaños, algo privado. Lo acepté y solo estuvo su familia. Si pagaron bien. No se dice”, comentó con reserva. Sin embargo, fue el propio Melcochita quien no se contuvo ante la insistencia del periodista: “Estaba feliz, en mi casa, con mis hijas, jugando... y encima cobrando”.

Melcochita sobre la partida de Fujimori: “Me dolió mucho, yo fui parte de su campaña”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Melcochita y su apoyo a Alberto Fujimori

Pero este no fue el único episodio relacionado con la política que tocó el humorista. El programa también permitió conocer su lado más íntimo y reflexivo cuando se le preguntó si lo afectó la muerte de Alberto Fujimori. La respuesta no tardó en llegar, directa, con un dejo de nostalgia y convicción:

“Por supuesto”, afirmó sin rodeos. Recordó que conoció al expresidente en los años 90, cuando aún era un candidato que pocos tomaban en serio, pero que él decidió apoyar desde el primer momento. “Lo vi en el huerto florido, con su batita, y le dije: ‘¿Puedo ayudar en algo?’ Y me respondió: ‘Como no, señor Mechorita’. Desde ahí comencé a hacerle campaña”.

Villanueva rememoró cómo Fujimori, pese a las pocas expectativas, logró conquistar a los votantes peruanos. “Nuestra misma raza nos estaba robando, entonces dijimos: probemos con Oriente”, reflexionó. Además, recordó cómo Mario Vargas Llosa ganó la primera vuelta electoral, pero al criticar a Fujimori, terminó perdiendo popularidad. “En lugar de maletearlo, lo hubiera abrazado”, comentó con humor, dando a entender que a veces el rechazo excesivo hacia un adversario puede volverse en contra.

Melcochita sobre la partida de Fujimori: “Me dolió mucho, yo fui parte de su campaña”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Cuando se le preguntó directamente si era fujimorista, Melcochita fue claro: “Bueno, cada uno tiene derecho a pensar diferente. Eso es la democracia”. Y confirmó que sí fue al funeral del expresidente.

“Me invitó Kenji, su hijo. Yo era amigo de su mamá, iba a su casa. También me llevo bien con Keiko. Me quieren mucho, hasta ahora”, confesó. Esta cercanía no es nueva: años atrás, Melcochita también participó en campañas políticas apoyando no solo al fujimorismo, sino a otros partidos y figuras públicas. “Hice campaña para Susana Villarán también. Me caía bien, la veía en los parques con los batón”.

El artista no dudó en reconocer el impacto que tuvo el expresidente Fujimori durante su gestión. “Fue el que tumbó al terrorismo”, afirmó tajante. Y cuando el periodista le preguntó si votaría por Keiko en caso ella se presentara nuevamente como candidata, su respuesta fue inmediata: “Por supuesto”. Recordó incluso un spot publicitario que grabó en tiempos electorales: “Yo decía: ‘Al comunismo, dile que no’. Y votaron por el tío”, refiriéndose con humor al resultado de esa elección.

Melcochita también aprovechó para lanzar una crítica a quienes se quejan del gobierno actual, pero que participaron con su voto: “Si están admitiendo al gobierno actakl, usted tiene la culpa. Si le están votando, la culpa es suya, no es mía”, dijo sin filtros, como suele hablar en sus presentaciones.

Melcochita sobre la partida de Fujimori: “Me dolió mucho, yo fui parte de su campaña”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV