Carlos Villagrán habla de posible bioserie y responde a su retrato en ‘Chespirito: sin querer queriendo’

Carlos Villagrán volvió a pisar suelo peruano en medio de un ambiente de nostalgia y cariño. El recordado intérprete de Kiko llegó al país para presentar su espectáculo circense en el Mall de Bellavista y, como era de esperarse, su visita despertó no solo la atención de los fans, sino también de los medios, que aprovecharon para preguntarle sobre uno de los temas más controversiales del momento: la manera en la que ha sido retratado en la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños.

Villagrán, con la serenidad que le otorgan más de cinco décadas de trayectoria, enfrentó las preguntas con claridad. “Yo no he visto la serie”, respondió cuando le consultaron sobre la producción de HBO Max.

En dicha ficción, su personaje aparece bajo el nombre de Marcos Barragán, una figura que, según muchos espectadores, lo presenta como alguien egocéntrico y ambicioso. Sin embargo, el comediante mexicano evitó caer en la polémica.

‘Kiko’ descarta bioserie

“No hagas caso a eso. Si viste mi trabajo, tú califícame. Si Kiko era presumido, no significa que yo lo sea toda la vida. Acá estoy dándote una entrevista. No lo soy, soy feliz”, dijo con una sonrisa para un medio conocido.

Para Villagrán, su legado como actor no se mide por las series o biopics que puedan surgir con el tiempo, sino por el recuerdo vivo de su trabajo en pantalla. “Mi verdad está impresa en los programas, lo demás es lo de menos. El chiste es ser feliz”, afirmó con convicción.

Y es precisamente ese enfoque el que ha mantenido durante toda su carrera. A diferencia de otros miembros del elenco de El Chavo del 8, Carlos Villagrán no tiene interés en contar su historia en una bioserie.

No busca esclarecer versiones ni competir con los relatos que puedan circular sobre el detrás de cámaras del programa que marcó a generaciones enteras. “Nunca”, dijo tajante al ser consultado sobre esa posibilidad. “No voy a hacer una bioserie. Yo estoy feliz con lo que hice”.

Carlos Villagrán opina sobre el actor que lo interpreta en la serie “Chespirito”

En la serie Chespirito: sin querer queriendo, dirigida por el hijo de Roberto Gómez Bolaños, se cambió el nombre de varios personajes por pedido de los representados. Carlos Villagrán fue uno de los que exigió ese cambio, y lo mismo ocurrió con Florinda Meza, cuyo personaje fue renombrado como Margarita Ruiz.

Esta decisión, para Villagrán, fue una forma de distanciarse de una representación con la que no se identifica, sin necesidad de confrontar directamente a quienes la produjeron.

“Yo creo que los que me deben juzgar son ustedes”, comentó, refiriéndose al público. “Yo hice el trabajo de interpretar a un niño y si lo logré, qué bueno, gracias”. Su enfoque está claro: no busca generar controversia, sino seguir compartiendo su alegría con el público que lo vio crecer —o mejor dicho, no envejecer— en la piel de Kiko.

Durante la breve, pero intensa rueda de prensa, Villagrán se mostró afable, cercano y lleno de gratitud. Si bien el paso del tiempo ha marcado la historia de El Chavo del 8 con desencuentros, versiones contrapuestas y conflictos de derechos de autor, el actor parece haber optado por la vía más sencilla y humana: recordar lo bueno, quedarse con el cariño del público y seguir adelante sin rencores.

Magaly Medina resalta que Kiko no ha salido hablar de sus compañeros del ‘Chavo del 8’

En medio de esta conversación, Magaly Medina, quien se encontraba en su programa Magaly TV, La Firme, también hizo mención del caso. La periodista comentó que este tipo de producciones suelen tener su propia versión de los hechos, pero reconoció que Carlos Villagrán siempre ha manejado sus declaraciones con respeto.

“Villagrán ha preferido mantenerse al margen, no ha salido a destruir a nadie, ni a victimizarse, ni a decir que lo traicionaron. Solo dijo: ‘esa no es mi historia y yo no necesito contarla’. Y eso, en estos tiempos, es raro”, señaló la conductora.

