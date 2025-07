María Antonieta de las Nieves y su curiosa respuesta sobre posible gira mundial con ‘Ñoño’, ‘Kiko’ y Florinda Meza

María Antonieta de las Nieves y su curiosa respuesta sobre sí se juntaría con Édgar Vivar, Carlos Villagrán y Florinda Meza en gira mundial. - Infobae Perú / Captura IG

El regreso de María Antonieta de las Nieves al Perú no ha pasado desapercibido. Su llegada, en medio del lanzamiento de su participación en El Gran Circo Estelar por Fiestas Patrias, ha reavivado el cariño del público local hacia ‘La Chilindrina’, el entrañable personaje que conquistó a varias generaciones en la serie El Chavo del 8.

Pero más allá de la nostalgia, la actriz mexicana también fue consultada por una figura que sigue generando controversia: Florinda Meza. Durante su participación en el programa Esta Noche, conducido por La Chola Chabuca, la intérprete fue invitada a recordar los años que compartió junto a sus compañeros del elenco original.

Con un tono amable, habló de Carlos Villagrán, Édgar Vivar y hasta del propio Roberto Gómez Bolaños, a quien se refirió como un guía, no solo artístico, sino también personal. Sin embargo, cuando llegó el momento de mencionar a la actriz que dio vida a Doña Florinda, la respuesta fue corta, firme y con una clara carga emocional.

María Antonieta de las Nieves. (Foto: Instagram/@lachilindrina_oficial)

“¿Qué te puedo decir? Chespirito me decía: ‘Si no puedes hablar bien de una persona, mejor no hables’”, fue lo único que respondió María Antonieta, dejando entrever que la relación con Florinda Meza sigue rota.

La actriz evitó entrar en detalles, pero su silencio fue más elocuente que cualquier frase. Esta declaración llega justo en medio de la polémica generada por la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, producida por los hijos de Gómez Bolaños y estrenada en HBO Max, donde la figura de Meza ha recibido múltiples críticas, tanto por su rol en la vida del comediante como por su conducta con los demás actores del elenco.

Pese a no querer ahondar en la controversia, María Antonieta de las Nieves sí rememoró los años en que ambas fueron cercanas. “Íbamos a restaurantes, a un hotel de lujo, a compartir. No solo me enseñaba su ropa, comprábamos juntas. Fuimos muy amigas, muy unidas… hasta que pasó lo que tenía que pasar”, expresó, sin entrar en detalles, pero dejando claro que existió un distanciamiento abrupto y definitivo.

María Antonieta de las Nieves y su curiosa respuesta sobre sí se juntaría con ‘Ñoño’, ‘Kiko’ y ‘Doña Florinda’ en gira mundial

La actriz, a sus 73 años, demuestra tener una memoria lúcida y un corazón aún sensible a los vínculos que marcaron su trayectoria. Es evidente que guarda buenos recuerdos, pero también que ha aprendido a proteger su paz emocional.

Por eso, cuando se le preguntó si consideraría reunirse nuevamente con Carlos Villagrán, Édgar Vivar y Florinda Meza para una gira mundial, su respuesta fue clara y tajante.

“No creo. A los tres juntos sí creo, a Edgar, a Kiko y a mí sí”, dijo sin titubeos. Con ello descartó por completo cualquier intento de reconciliación con Meza, y dejó abierta solo la posibilidad de un reencuentro selectivo con aquellos con quienes aún mantiene una relación de respeto y cariño.

El legado de El Chavo del 8 sigue vivo, pero también expone las heridas no sanadas entre algunos de sus miembros. María Antonieta, por su parte, ha preferido seguir adelante, mantenerse activa en el arte y reencontrarse con su público, como ahora lo hace en el Perú.

Su carisma y talento continúan intactos, y aunque los años hayan pasado, su autenticidad se mantiene firme, al igual que su decisión de no involucrarse en escándalos ni revanchas mediáticas.

María Antonieta de las Nieves sobre las críticas a Florinda Meza por serie de Chespirito: “¿Qué puedo decir?”

En un momento donde las biografías no autorizadas, los reclamos y los ajustes de cuentas están a la orden del día en el mundo del espectáculo, su postura marca una diferencia. “No hay necesidad de hablar mal para validar lo que hicimos. Lo que logré está ahí, en la memoria del público y en el corazón de quienes nos vieron crecer”, parece decir con cada respuesta mesurada.

Mientras la serie ‘Chespirito: Sin querer queriendo’ continúa generando debate y análisis sobre la verdadera dinámica dentro de la vecindad más famosa de América Latina, la actriz que dio vida a La Chilindrina prefiere seguir contando su historia desde el escenario, no desde la polémica. Y para el público peruano que la recibe una vez más, eso es más que suficiente.

