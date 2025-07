Rodrigo González y Gigi Mitre critican con dureza la actitud de Onelia Molina tras su encuentro con Mario Irivarren

Los conductores televisivos cuestionan la coherencia entre las palabras y acciones de la modelo, señalando contradicciones y la presión mediática que enfrenta tras su ruptura (Amor y Fuego)

La reciente aparición de Mario Irivarren y Onelia Molina en el aeropuerto Jorge Chávez, donde ambos fueron captados por testigos el domingo por la noche, volvió a situar a la pareja en el centro de la atención mediática.

Sin dar declaraciones a la prensa, ambos abordaron un vuelo internacional, cada uno con su propio equipaje y aparente distancia. Esta escena alimentó especulaciones sobre una posible reconciliación, especialmente después de que Onelia reveló que Mario le propuso retomar la relación tras celebrar juntos su cumpleaños.

El video de ambos cruzando seguridad en el aeropuerto se viralizó rápidamente y generó debate en redes sociales, donde los usuarios analizaron detalles en busca de señales de un acercamiento. Algunos interpretaron la distancia como una estrategia para evitar preguntas de la prensa, mientras que otros sugirieron que podía tratarse de una coincidencia.

Rodrigo y Gigi critican a Onelia

Onelia Molina fue criticada por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes dijeron que su comportamiento no coincide con lo que había afirmado públicamente tras terminar con Mario Irivarren (Amor y Fuego)

El tema fue abordado por Rodrigo González y Gigi Mitre durante su espacio televisivo ‘Amor y fuego’. Rodrigo González destacó que Onelia siempre reconoció los aspectos positivos de su relación con Mario, aunque señaló el impacto de la presión mediática sobre la manera en que se procesan estas situaciones.

“Nunca le dejó de reconocer virtudes. El primero, valorar los buenos momentos de la relación. Hay que decir. El tema es cuando quieres coger una bandera. Cabalgar por un sendero que verdaderamente no tienes la convicción de hacerlo o que te invade en ese momento de rabia, rabia, las redes y la rabia”, opinó.

González también subrayó las dificultades de gestionar una ruptura bajo la visibilidad mediática. “Reconoció que habían tenido una buena relación y que eso le extrañaba y a la par le dolía más porque no se lo esperaba de él, pero que eso ya era un capítulo pasado en su vida. Está molesto. Es mejor no dar declaraciones, dicen, ni prometas cuando estás contento ni sentencias cuando estés molesto. Entonces sí, ahí que claro, le ponen un micro diariamente y tienen que seguir trabajando. Si a ti te habla, no es lo mismo esperar un rato y conversar que enterarte la noticia y tener ya un micro, una cámara”, añadió.

Por su parte, Gigi Mitre hizo énfasis en las contradicciones percibidas entre el discurso y las acciones de Onelia Molina. “¿Qué pasó con el empoderamiento’. Todo el mundo le celebraba muy bien con ella. Sí, tiene que ser así en todos los programas. Muy bien. Te dije que nosotros siempre dijimos que vuelva, sino que para que vean cómo la gente dice una cosa y hace otra, quiere demostrar. Ella tuvo lo que tenía era presión social lo que decían en redes, lo que decían algunos presentadores”, sostuvo.

Mitre remarcó que, pese a lo expuesto en redes y medios, la realidad era diferente: “Entonces ella sí. Nunca más. No, no, él ha sido muy bueno y todo, pero ya no, ahora me dedico a mi, a mi, a mi vida y mis proyectos no han parado de verse ni un día”.

La conductora añadió: “Como yo soy empoderada y me faltó el respeto, nunca más y no le daré otra oportunidad. Nunca se separaron, siempre se les vio juntos. Siempre que el bole, que el perrito que que el matrimonio, pero una cosa, que actúas de otra forma no eres consecuente”.

¿Por qué terminaron Mario Irivarren y Onelia Molina?

La confianza en la pareja se resquebrajó cuando se difundió un video de Mario Irivarren coordinando una salida con Vania Bludau sin informar a Onelia, lo que terminó acelerando la separación. (Instagram)

La relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina atravesó varios momentos de tensión pública antes de su ruptura definitiva. Las diferencias se intensificaron tras la difusión de videos y comentarios en redes sociales, sumados a situaciones dentro de su entorno mediático.

Uno de los desencadenantes fue la filtración de un video donde se vio a Mario Irivarren planeando un encuentro con Vania Bludau junto a Alejandra Baigorria en plena boda, sin conocimiento de Onelia. Este hecho generó controversia y reacciones negativas hacia Mario, ya que coincidió con un periodo de inestabilidad en la pareja. A raíz de esa situación, el chico reality ofreció disculpas públicas a Onelia, reconociendo su error: “Le fallé y me duele muchísimo”. El episodio repercutió en la confianza dentro de la relación.

En entrevistas posteriores, Onelia Molina descartó haberle faltado el respeto a Mario Irivarren durante el tiempo que estuvieron juntos y aseguró que está decidida a cerrar ciclos. “Yo sí cierro ciclos”, manifestó en respuesta a los cuestionamientos sobre su situación sentimental

La presión social, así como los comentarios de otros presentadores de televisión y la atención sostenida de las redes, contribuyeron al desgaste emocional de Onelia. Comparaciones con otros episodios mediáticos, como los de Ivana Yturbe con Mario Irivarren, fueron parte del debate público, resaltando que el problema volvía a situar a Mario Irivarren en el centro de la polémica .