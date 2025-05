Onelia Molina asegura que jamás le faltó el respeto a Mario Irivarren durante la relación: “Yo sí cierro ciclos”

Onelia Molina asegura que jamás le faltó el respeto a Mario Irivarren. | Amor y Fuego.

Luego de confirmar públicamente el fin de su relación con Mario Irivarren, Onelia Molina brindó declaraciones para el programa ‘Amor y Fuego’, donde fue consultada por la reciente polémica en torno al ampay que protagonizó junto a su expareja. Lejos de esquivar el tema, la odontóloga se mostró firme y respondió con claridad a las especulaciones que han surgido en redes sociales.

Durante la conversación con la reportera del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la integrante de ‘Esto es Guerra’ fue interrogada sobre cómo habría reaccionado el público si ella hubiese querido cerrar un ciclo con su expareja Diego Chávarri, al igual que lo hizo Mario con Vania Bludau, su exnovia.

Ante ello, Onelia Molina dejó claro que siempre actuó con respeto durante su relación con Mario. “Muchas veces he visto a Diego, he tenido la oportunidad de hablar, de saludar, pero nunca, ni con una mirada le falté el respeto a Mario, y con eso me quedo tranquila”, expresó, asegurando que su comportamiento fue siempre íntegro, incluso cuando se cruzó con el exfutbolista en distintos eventos.

Onelia Molina escuchó polémica conversación entre Mario Irivarren y Alejandra Baigorria: “No es bueno hablar con un borracho”

Además, la modelo arequipeña aprovechó para lanzar una indirecta a Mario Irivarren, recordándole que fue él quien expresó el deseo de contactar a Vania Bludau como parte de un proceso personal para sanar heridas del pasado. “Yo hice las cosas muy bien, ni con una mirada, ni con un saludo, ni con nada. Yo sí cierro ciclos”, enfatizó Onelia, marcando una clara diferencia entre su actuar y el de su expareja.

Estas declaraciones se dan en medio de un ambiente mediático tenso, luego de que la boda de Alejandra Baigorria y la filtración de un video donde aparece conversando con Mario reavivaran viejas tensiones. Pese a todo, Onelia ha dejado en evidencia que busca mantener una postura madura y respetuosa, dejando atrás cualquier conflicto y reafirmando su decisión de seguir adelante con su vida.

Mario Irivarren le dedicó mensaje a Olenia Molina

Mario Irivarren rompió su silencio y se pronunció públicamente sobre el fin de su relación con Onelia Molina, luego de que la modelo confirmara la ruptura tras dos años de relación. Durante la transmisión de ‘Esto es Guerra’, el chico reality decidió dar su versión de los hechos y dejar en claro el profundo respeto y cariño que aún guarda por su expareja, con quien compartió un último encuentro privado en su casa días antes del anuncio oficial.

Mario Irivarren se pronuncia tras el fin de su relación con Onelia Molina. América TV.

El también influencer destacó que su vínculo con Onelia siempre se basó en la tranquilidad y el respeto mutuo, y que más allá del fin del romance, se lleva gratos recuerdos. “Como ella menciona, yo también me quedo con el cariño, con el respeto y con todas las lindas experiencias vividas. Siempre tuvimos una relación basada en el respeto, la tranquilidad. Las peleas no eran parte de nuestro día a día”, expresó ante las cámaras.

Mario Irivarren también aprovechó para resaltar las cualidades de Onelia Molina, dejando en claro la admiración que siente por ella, incluso después de la separación. “No he conocido, en mis 34 años de vida, a una mejor mujer que ella. Es buena, guapa, de buenos sentimientos e inteligente. Las cualidades le sobran”, afirmó con emotividad, dejando entrever que, a pesar del final, aún la valora profundamente.

Finalmente, el influencer expresó su deseo de que ambos puedan mantener un lazo de amistad en el futuro. Agradeció el tiempo compartido y extendió su reconocimiento también a la familia de Onelia, a quienes aseguró tener en alta estima. “Espero que la vida nos permita, en un futuro no muy lejano, ser buenos amigos. Gracias por este tiempo juntos”, concluyó, evidenciando una postura madura y conciliadora ante el cierre de esta importante etapa en su vida.