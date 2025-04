Mario Irivarren le pide perdón a Onelia Molina tras video viral hablando de Vania Bludau: “Le fallé y me duele muchísimo”

Mario Irivarren se disculpa con Onelia Molina tras video viral sobre Vania Bludau: “Le fallé y me duele muchísimo” | Good Time / YouTube

Mario Irivarren rompió su silencio luego de que el último fin de semana estuviera en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara un video en el que, junto a Alejandra Baigorria, parecen planear un encuentro con su expareja, Vania Bludau.

La expareja coincidió en la boda de la Alejandra Baigorria y Said Palao y hasta estuvieron en el mismo círculo de amigos durante la fiesta, lo que causó polémica. Mientras Ale y Mario bailaban, la rubia le menciona que Bludau está atrás, él responde que su pareja Onelia lo ‘tenía chequeado’, por lo que termina diciendo que llamaría a Bludau al día siguiente.

Esto generó una ola de críticas hacia Irivarren y cientos de mensajes a Onelia pidiéndole que no continúe con su romance con el combatiente; sin embargo, ninguno se había pronunciado.

Fue así que este lunes 28 de abril, el integrante de ‘Esto es Guerra’ apareció en su programa digital ‘Good Time’ y rompió su silencio sobre esta incómoda situación. “Estoy aquí dando la cara, como uno tiene que hacer, como corresponde”, dijo al inicio en un tono desafiante.

Desde el inicio, destacó sus disculpas a su actual pareja Onelia Molina, quien está en el ojo de la tormenta sin haber sido partícipe de nada. “Lo primero que corresponde es pedirle las disculpas del caso a Onelia, creo que es la persona más afectada en esta situación sin tener culpa alguna”, mencionó.

Tras ello, resaltó que se siente mal por todo lo que viene viviendo su pareja a raíz de su comportamiento. En esa línea, aseguró que falló a la lealtad de su enamorada, con quien tiene casi 2 años de romance.

“Siento que toda esta situación la pone en una situación muy incómoda y eso es lo que más me duele y lo que más me afecta, siento que le fallé y es algo que me duele muchísimo. Yo la quiero mucho y lo único que quiero es hacerla pasar por ese tipo de situaciones. Las disculpas desde lo más profundo de mi corazón”, agregó en su discurso, con la voz entrecortada.

Aclaró que sí quería llamar a Vania Bludau

Respecto al contenido de la famosa conversación con Alejandra Baigorria durante su matrimonio, donde hace mención que quería llamar a Vania Bludau, afirmo que esa sí era su intención.

“Es porque siempre he pensado que sería bueno que en algún momento se dé esa conversación con Vania como para cerrar el ciclo de lo que pasó de los problemas del pasado, es de conocimiento público, que terminamos en malos términos y todos lo saben”, explicó en su discurso.

Pese a los conflictos que llegaron hasta las autoridades, Irivarren asegura que es momento de dejar todo atrás y cerrar este ciclo con su expareja. “Siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan, es bueno tener esa conversación para tener un cierre, las heridas del pasado, los rencores y que todos aquellos sucesos quedaron atrás”, agregó.

Mientras se excusaba, afirmó que la idea de reunirse con su ex no era incorrecta, pero que la forma en la que se dio a conocer en una fietsa, entre tragos y con su actual pareja presente, fue en lo que falló.

“Creo que la intención no es mala, pero son consiente que la manera en que se dieron las cosas estuvo mal, estuvo mal en tiempo, en forma”, relató.

En ese sentido hizo un mea culpa y reconoció sus errores. “Estábamos en la fiesta, yo estaba muy tomado, con la euforia y la ca*** no hay más vueltas que darle, asumo las consecuencias de mis actos y reconozco que la ca** por más que la intención no era otra”, mencionó también.

Finalmente, resaltó sus disculpas hacia Onelia Molina y afirmó que no continuará hablando sobre el tema, asegurando que esta es la única vez que se pronunciará al respecto.

“Sé que estuvo mal y me toca asumir nada más. Como dije al inicio, volver a pedirle perdón a la persona que está más afectada en todo esto y que es la que más me importa y perdón desde lo más profundo de mi coracán. No quiero ahondar más en el tema. A nadie le gusta estar en el medio de la polémica o dando detalles de su vida privada es una situación incómoda para todos los involucrados. Esto es todo lo que quería decir y no hay más que hablar”, cerró su discurso.