Estrella Torres se pronuncia contra Leslie Shaw por menospreciar videoclip de Marisol: “Pisa un poco de tierra”. Video: Todo se filtra

La polémica continúa encendida en el mundo de la música peruana luego de que Leslie Shaw calificara como el “peor videoclip de su carrera” al que grabó con Marisol Ramírez, conocida como la ‘Faraona de la Cumbia’. Las declaraciones de Shaw no tardaron en generar reacciones, y una de las más contundentes fue la de Estrella Torres, quien no dudó en arremeter contra la intérprete de ‘Faldita’ y salir en defensa de la icónica cantante de cumbia.

Durante su participación en el programa ‘Todo se filtra’, Estrella Torres consideró que los comentarios de Shaw evidencian una falta de respeto y hasta ingratitud hacia Marisol.

“Creo que ahí hay un poco de hipocresía. Han hecho colaboraciones juntas y les ha ido bien. ‘Hay niveles’ sin Marisol no habría sido un éxito. Sola probablemente no lo habría podido lograr”, señaló la artista, quien formó parte de importantes agrupaciones de cumbia como ‘Puro Sentimiento’ y ‘Corazón Serrano’.

Estrella defiende trayectoria de Marisol y cuestiona actitud de Leslie

En sus declaraciones, Estrella no solo defendió el talento y la trayectoria de Marisol, sino que también lanzó un fuerte mensaje a Shaw, instándola a “pisar un poco de tierra” y reconocer que la colaboración fue un aporte mutuo, más aún viniendo de una artista consolidada como la Faraona.

“Así como ella te dio la mano para que entres al mundo de la cumbia, porque Marisol no es cualquier persona, es Marisol y tiene una trayectoria más grande que Leslie, hay que respetar las jerarquías”, afirmó con firmeza Estrella Torres.

Leslie Shaw asegura que el video con Marisol fue el peor que hizo. YouTube Chucho Valderrama

La salsera también criticó que Shaw intente minimizar el valor de una producción conjunta, cuando en el pasado se benefició del respaldo de figuras reconocidas del género tropical. “Debería ser más agradecida. Marisol es una figura histórica en la cumbia, no cualquiera puede presumir una colaboración con ella”, agregó la intérprete, dejando claro que las palabras de Shaw fueron inoportunas y poco elegantes.

Marisol responde con diplomacia… y una indirecta

Ante la controversia generada por las declaraciones de Leslie Shaw, Marisol también fue consultada sobre el tema. Fiel a su estilo, la cantante evitó confrontaciones directas y prefirió centrarse en sus proyectos actuales. “Yo estoy feliz, sigo grabando, estoy contenta, tengo trabajo que es lo más importante y agradecida con Dios”, respondió de manera escueta.

Sin embargo, durante una de sus presentaciones en vivo, Marisol no pudo evitar lanzar una frase que fue interpretada como una clara respuesta a la ‘Gringa’ Shaw. “Las chuscas con más plata, siempre serán chuscas”, dijo sobre el escenario, en una expresión que fue recogida por las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’.

Esta frase, para muchos, resumió la molestia de Marisol por lo sucedido, aunque sin necesidad de mencionar directamente a su excolaboradora. El gesto fue interpretado como una manera elegante, pero firme, de rechazar el menosprecio público al trabajo compartido.

Magaly Medina respalda dura crítica de Leslie Shaw contra Marisol: “Tiene razón, es horroroso”. Video: Magaly TV La Firme.

Cint G también critica a Leslie Shaw: “Tiene un pensamiento infantil”

A esta ola de reacciones también se sumó la cantante Cint Gutiérrez, quien cuestionó con dureza la actitud de Leslie Shaw. “Leslie se pelea con todo el mundo y tiene doble discurso porque raja de Marisol, a raíz de que no le brindó su respaldo”, expresó la artista.

Cint no solo acusó a Shaw de ser desleal, sino que también la calificó de inmadura. “Debería agradecer porque ‘La Faraona’ y otras agrupaciones han colaborado con ella y le han dado brillo. Tiene un pensamiento inmaduro e infantil”, dijo Gutiérrez, quien próximamente se presentará en el Centro de Convenciones Bianca.

Leslie Shaw critica videoclip con Marisol y la llama hipócrita

Toda esta controversia comenzó con las explosivas declaraciones de Leslie Shaw durante su entrevista en el pódcast de Chucho Valderrama. La cantante no solo criticó la calidad del videoclip que grabó con Marisol para la canción ‘Dile que no’, sino que también la acusó de respaldar al compositor Carlos Rincón, quien habría tenido comentarios ofensivos hacia ella.

“Yo tengo más de 30 videoclips en mi carrera y el más horrible ha sido el de Marisol. De toda mi carrera, el video más horrible, en verdad”, expresó Shaw. La cantante aseguró que intentó ayudar a Marisol ofreciéndole contactos con directores y guionistas profesionales, pero que la cumbiambera no aceptó su propuesta. “Como amiga arriesgué toda mi trayectoria y mi carrera por ella, saliendo en un video horrible”, agregó.

La molestia de Shaw también se intensificó al enterarse de que Marisol habría trabajado con Carlos Rincón, a quien acusó de atacarla en varias ocasiones.

“Yo me quedé: ‘qué hipócrita’, porque una cosa es hacer música. Ella me llamó y me dijo voy a hacer música con este señor. Bueno, yo no soy quién para decirle con quién trabajar. Le dije: ‘Pero mira cómo él se quiere apropiar de las canciones, yo no creo que te convenga invertir para que alguien más se quiera adueñar de todo. Yo te lo aconsejo como amiga’”, explicó.

Leslie dejó claro que se sintió traicionada y que esta experiencia le hizo cuestionar el tipo de amistad que tenía con Marisol. “He recibido tantas canciones y una quería hacerla con ella. Y bueno, ya después de todo esto en verdad, no. Esa canción que yo quería hacer con ella, tal vez con Yolanda sea mejor”, afirmó, cerrando así un capítulo que ha generado divisiones en la música peruana.