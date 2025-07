Marisol aclara que no es amiga de Leslie Shaw: “Le tengo cariño, pero no le voy a aplaudir todo”

Marisol se pronuncia sobre polémica de Leslie Shaw y enfrentamiento con autor de ‘Hay niveles’. | América Espectáculos.

Marisol Ramírez, conocida como La Faraona de la Cumbia, se presentó en el programa Café con la Chevez de Trome y no esquivó ningún tema polémico. La artista, con más de dos décadas de trayectoria ininterrumpida, abordó su reciente controversia con Leslie Shaw, sus opiniones sobre Pamela López, su arrepentimiento en la amistad con Christian Cueva y otros aspectos íntimos y profesionales de su vida.

El centro de la entrevista giró en torno al conflicto con Leslie Shaw, después de días de rumores por supuestas declaraciones y tensiones. Marisol fue directa y dejó en claro la distancia que existe entre ambas. “A veces los fans de un artista creen que, porque hemos grabado somos amigas y tú sabes que la amistad se consigue a través de los años. Nosotros somos conocidas, somos amistades conocidas, compañeras del medio artístico, que sí conversamos una que otra cosa. Que yo la quiero y la respeto, sí. Siempre lo voy a decir, a mí me cae súper bien. Pero eso que yo le tenga cariño y que me caiga súper bien, no quiere decir que yo de repente le aplauda todo, que esté de acuerdo en todo lo que ella diga o haga”, afirmó.

La cantante explicó que la reciente discordia se originó por un comentario suyo en una entrevista que, según los seguidores de Shaw, habría mostrado cierta desaprobación hacia la artista. Esto en referencia a Amor y Fuego, donde se presentó con el compositor Carlos Rincón, con quien la rubia están enfrentándose por la vía legal por la autoría de Hay Niveles.

Leslie Shaw revela que Carlos Rincón le pidió grabar dos canciones a cambio de los derechos totales de ‘Hay niveles’. IG

Marisol aclaró que solo dio su opinión sobre un tema puntual y que nunca existió ánimo de crear enemistad. “Yo solo he dado una opinión y la he dado siempre... La verdad no sé lo que está pasando, no esperé que lo tomen así los fans de Leslie y creo que ella tampoco.”, sentenció.

Leslie Shaw tiene derecho a grabar con Yolanda Medina

Sobre la posibilidad de que Shaw grabe con Yolanda Medina, otra figura con quien Marisol ha tenido desacuerdos, la respuesta fue contundente. “Ella puede grabar con todos los artistas. No por el hecho que dos o tres personas tengan enemistades conmigo, ella va a dejar de grabar y de hacer lo que ella quiera hacer”, señaló la artista, enfatizando que cada quien es libre de llevar su carrera como prefiera y que los conflictos personales no deben interferir en la producción artística ni profesional de otros colegas.

Marisol aclara que no es amiga de Leslie Shaw.

Consultada sobre la calidad artística de Leslie Shaw y su paso a la cumbia, Marisol no dudó en valorar su esfuerzo. “Leslie para mí es una chica inteligente, una chica trabajadora. Es muy preocupada, muy metida en su trabajo... Ella nunca fue exitosa en nuestro país. Lo que ella ha logrado, lo ha logrado en el extranjero, que supongo que le ha costado mucho también hacerlo. De pronto vino a Perú y quiso probar en nuestra cumbia, y se dio y le ligó y me parece bien, por eso ella sigue grabando, haciendo cositas y qué bueno que se mantenga, porque fácil es llegar, lo difícil es mantenerse.”, señaló.

No considera que tenga buena voz

La Faraona fue bastante directa al indicar que valora el esfuerzo de Leslie Shaw, sin embargo, considera cuestionó la voz que tiene. “Me da muchísimo gusto, admiro eso de ella y es una chica que no tendrá la voz prodigiosa que otros puedan tener, pero es una chica que con su voz, trata de hacer sus canciones y lo hace bien. Con la voz que tiene es una chica bastante afinada para cantar, para grabar…“, señaló.

Marisol también abordó la polémica con Pamela López, donde aclaró que sus palabras sobre la importancia del trabajo femenino no fueron dirigidas a una persona en particular. Además, negó haber insultado a López: “No le he dicho a ella, eso es público, no lo hago desde ahora, lo hago desde antes y si ella no conoce mi trayectoria, entonces que busque mis videos para que se entere un poco.”, dijo Marisol, aclarando que nunca fue amiga de López.

Yolanda Medina y Marisol son enemigas públicas. Radio Q.

En relación a Christian Cueva, la artista expresó arrepentimiento sobre su antigua amistad. “A veces en la vida uno se equivoca y yo admito que me equivoqué en considerar amigo a una persona que no lo merecía, pero son cosas que ya pasaron. Yo sí sé ser amiga, lo que yo sé de una persona me lo llevo a la tumba... Prefiero quedarme callada y no es que el que calla otorga. Uno calla por su tranquilidad.”, remarcó.

Christian Cueva y Marisol se compartían mensajes cariñosos. (Foto: Captura de IG)

Durante el programa también reveló detalles sobre su vida privada, como su deseo de volver a ser madre y los obstáculos médicos que ha enfrentado, señalando que planea adoptar. Asimismo, habló sobre su afición al fútbol, su amistad con Éxar Rosales y el origen de su apodo artístico: “Daisy Ontaneda me puso la Faraona... reinas hay muchas, pero Faraona hay una sola”.

La Faraona finalizó resaltando su profesionalismo y la relevancia de la verdad en el medio artístico. “Cuando a mí me pregunten, yo no estoy de acuerdo en esto, es su posición, es su opinión y yo la respeto, pero no la comparto.”, indicó la cantante, quien tiene más de veinte años produciendo nueva música y colaborando con distintos artistas.

Marisol.