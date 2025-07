¿Este miércoles 30 de julio es día no laborable en Perú? Conoce la respuesta de acuerdo a la norma

Las personas se preguntan si este 30 de julio será día no laborable o feriado en beneficio de los trabajadores. (Composición: Infobae Perú)

El calendario laboral de Perú suele generar interrogantes entre trabajadores y estudiantes, especialmente durante Fiestas Patrias. Muchos se preguntan si este miércoles 30 de julio se añade como descanso oficial.

La respuesta, según la normativa vigente y la información oficial publicada en El Peruano, es clara: esa fecha no es feriado ni día no laborable en el país. Las labores públicas y privadas continuarán con total normalidad.

Durante el mes de julio, el Estado peruano reconoce dos feriados nacionales. El lunes 28 de julio está dedicado al Día de la Independencia, mientras que el martes 29 de julio conmemora a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ambos feriados obligatorios, establecidos por el Decreto Legislativo N.º 713, garantizan el descanso remunerado a nivel nacional.

Adicionalmente, en el sector público existe el feriado del miércoles 23 de julio, fecha instituida en homenaje a la Fuerza Aérea del Perú. Esta jornada representó un beneficio específico para trabajadores estatales y privados.

El 30 de julio

A pesar de algunos rumores y consultas, no existe resolución que establezca el miércoles 30 de julio de 2025 como día no laborable o feriado. El diario oficial El Peruano no ha registrado ninguna disposición que otorgue descanso para esa fecha.

Aunque este día suele estar marcado por la tradicional ceremonia de Acción de Gracias al Perú, la actividad es de carácter institucional y ceremonial. No guarda relación con la suspensión de labores o la remuneración por descanso.

Los trabajadores y estudiantes deben programar normalmente sus actividades para el 30 de julio, manteniéndose atentos únicamente ante posibles anuncios oficiales futuros, que podrían modificar la rutina laboral, aunque hasta el momento no existen novedades en ese sentido.

Diferencias entre feriado y día no laborable

Resulta relevante diferenciar ambos conceptos, pues su regulación y sus efectos son distintos. El feriado nacional es un descanso obligatorio para todos los trabajadores, sean del sector público o privado, con pago íntegro de sus remuneraciones.

Quienes deban asistir a laborar en estos días, sin recibir un día compensatorio a cambio, reciben pagos equivalentes al triple de la remuneración diaria: el sueldo del feriado ya incluido en el mes, el pago habitual de la jornada y una sobretasa adicional del 100% del salario diario.

Por su parte, el día no laborable corresponde a un descanso adicional decretado de forma puntual para el sector público, como parte de políticas que buscan fomentar el turismo interno o equilibrar la agenda de servicios estatales.

Los trabajadores del sector privado pueden acogerse a este beneficio, siempre que su empleador lo autorice. Sin embargo, esas horas deberán recuperarse posteriormente, siguiendo las indicaciones establecidas en la normativa correspondiente.

El próximo día libre

Concluidas las celebraciones de Fiestas Patrias y retomadas las actividades normales el miércoles 30 de julio, surge el interés por conocer cuándo se dará el siguiente feriado oficial.

El próximo descanso nacional llegará el miércoles 6 de agosto, al conmemorarse la Batalla de Junín, efeméride vinculada con el proceso de independencia del país.

Después, resta aguardar hasta el sábado 30 de agosto para la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional y de América. En octubre, destaca el 8 de octubre como feriado nacional, reservado para el Combate de Angamos, momento histórico celebrado principalmente por trabajadores estatales.

Decretos y anuncios

Tanto los empleadores como los empleados deben consultar periódicamente los decretos y anuncios oficiales, publicados en el diario El Peruano o comunicados por el Ejecutivo.

En ocasiones, el Gobierno puede sumar días no laborables de forma extraordinaria, con el objetivo de promover la actividad turística o facilitar actividades familiares. De momento, ninguna disposición contempla modificar la situación del miércoles 30 de julio, por lo que las obligaciones laborales y educativas se mantienen sin cambios para esa jornada.

La normativa peruana ofrece claridad en cuanto a los descansos oficiales. Planificar las actividades personales y profesionales de acuerdo a estos lineamientos permite una mejor organización y aprovechamiento de los días libres que sí se reconocen a nivel nacional.