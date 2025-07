‘La Velada del Año’ 2025 de Ibai Llanos: dónde ver y todos los detalles de los combates de streamers en Twitch

Pereira (España) vs. Rivaldios (México) Un combate cargado de tensión personal por disputas pasadas entre ambos.

Perxitaa (España) vs. Gaspi (Argentina) Un choque entre youtubers con estilos muy distintos dentro y fuera del ring.

Abby (EE. UU.) vs. Roro (España) Primer combate femenino de la velada, que llama la atención por la notable diferencia de altura entre ambas (1.73 m vs 1.50 m).

Andoni (España) vs. Carlos Belcast (España) Un duelo entre fisicoculturistas que se enfrentarán en categoría peso pesado.

Alana (México) vs. Ari Geli (España) Segundo combate femenino con fuerte presencia en redes.

Viruzz (España) vs. Tomás Mazza (Argentina) Pelea co-estelar entre dos competidores con experiencia semiprofesional.

The Grefg (España) vs. Westcol (Colombia) Combate estelar de la noche. The Grefg, con más de 19 millones de suscriptores en YouTube, se enfrenta al colombiano Westcol, una de las figuras más mediáticas de Twitch en América Latina.