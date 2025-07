Dany Salvatierra: “Todo apunta a que, tarde o temprano, dejaremos de tener el teléfono como objeto y será parte de nuestro cuerpo”

El escritor reflexiona sobre las decisiones gubernamentales y advierte que el país podría volver a enfrentar restricciones extremas.

Dany Salvatierra ha desarrollado una trayectoria amplia dentro de la literatura peruana, con publicaciones en distintos géneros narrativos que incluyen novela, relato y crónica. Su obra se vincula con la ficción transgresora latinoamericana y fusiona elementos propios del realismo, la ciencia ficción y la relectura histórica a partir de escenarios distópicos.

En Criaturas virales, su nuevo libro, entrelaza ocho historias que transcurren en una Lima decadente bajo un régimen progresista autoritario. El edificio Villa Diodati se convierte en el núcleo desde donde se expanden narraciones sobre personajes vulnerables y marcados por la marginación, afectados por la violencia, el colapso de la ciudad y la crisis en su vida privada.

Salvatierra conversó con Infobae Perú sobre el origen de su universo apocalíptico y las preguntas que impulsaron la creación de un escenario cercano, donde la amenaza de un apagón digital sumerge al país en la incertidumbre.

Dany Salvatierra presentará su nuevo libro en la FIL 2025 - Créditos: Paula Elizalde/Infobae Perú.

— ¿Cómo nació la idea de imaginar un Perú futurista en este libro que escribiste?

En un principio, la historia iba a desarrollarse en nuestro tiempo, con un enfoque más contemporáneo. Sin embargo, empecé a interesarme por explorar el futuro, influenciado por lecturas recientes como la serie Black Mirror y otras obras de ficción que estuve revisando.

Me surgió la inquietud de escribir sobre el impacto de la tecnología, especialmente durante la pandemia, cuando sentimos una interrupción de la vida tal como la conocíamos. Pensé, ¿qué pasaría si, en lugar de una amenaza como un virus, ocurriera un apagón tecnológico? Esta idea, que otros autores también han tratado, como Don DeLillo, me resultaba incluso más inquietante, casi comparable a una guerra nuclear.

Si de pronto dejaran de funcionar las redes y la conectividad desapareciera, nos enfrentaríamos a una parálisis total, no solo individualmente sino también como sociedad. Por ejemplo, si se cortan las comunicaciones, los aviones no pueden aterrizar o despegar. Sería similar a la amenaza que se vivió con el “efecto 2000”, cuando se temía una caída masiva de sistemas informáticos.

Han pasado más de dos décadas desde entonces, pero ahora la dependencia es mucho mayor. Así que pensé en qué pasaría si, en un contexto de guerra, alguien desconectara todo y nos quedáramos incomunicados. Para mí, eso resulta más aterrador que los fantasmas o elementos sobrenaturales que también aparecen en el libro, pero decidí darle ese enfoque futurista y tecnológico.

La nueva obra de Salvatierra retrata un Perú atravesado por escenarios distópicos, donde la tecnología, la incertidumbre y la violencia condicionan la vida cotidiana de personajes - Créditos: Penguin Libros.

— ¿Consideras que el Perú podría llegar a un escenario como el que planteas en la novela?

Puede pasar a nivel mundial, ya que la conectividad es global. Si un país sufre un apagón, los efectos se sienten en todo el sistema. Nuestro país depende de sus lazos con otras naciones tanto en exportaciones como en el funcionamiento de muchas empresas, que mantienen vínculos internacionales. Hay la posibilidad de que una amenaza mundial como un colapso digital nos afecte de la misma manera.

Sin embargo, elegí centrar la trama en Perú porque casi no se ha escrito sobre las consecuencias de un apagón tecnológico. Mientras que en países como Estados Unidos existen teorías conspirativas y narrativas urbanas sobre estos temas, en el Perú no tenemos ese tipo de historias.

— En tu nuevo libro planteas, además, personajes con chips incorporados. ¿Cómo surgió esa idea?

Me parece una evolución natural del teléfono celular. Hay una tendencia creciente a abandonar los soportes físicos, algo que hemos vivido en diferentes ámbitos. Yo, por ejemplo, trabajo como DJ y coleccionaba discos, después pasé al casete, luego al CD y vimos cómo todo eso se transformó en archivos digitales y streaming. Lo mismo sucede con los libros.

Dany Salvatierra posee una sólida trayectoria en la literatura peruana, con obras en novela, relato y crónica - Créditos: Paula Elizalde/ Infobae Perú.

Todo apunta a que, tarde o temprano, dejaremos de tener el teléfono como objeto y será parte de nuestro cuerpo, probablemente en forma de chip. Mientras escribía la novela, vi el desarrollo de Google Lens y otros dispositivos que muestran información en lentes, lo que me hizo pensar que mi planteamiento podría volverse realidad más pronto de lo esperado.

Por eso quise explorar cómo sería vivir en un mundo donde nuestra relación con la tecnología cruza ese límite. En algunos años, los lentes inteligentes podrían pasar a ser dispositivos implantados directamente. Me influenció también una serie Weeds, donde en el futuro los personajes usan una especie de mica para comunicarse.

— ¿Crees que siempre estaremos bajo el control de la tecnología?

Dudo que logremos desprendernos. A menos que ocurra un enfrentamiento global que obligue a abandonar la tecnología, la dependencia solo aumentará. Lo veo como un proceso irreversible; quizá llegue el día en que todos llevemos un chip bajo la piel y la misma tecnología se convierta en una herramienta de control. Soy un tanto pesimista respecto a ese futuro, aunque espero equivocarme.

— ¿Cuál fue el mayor desafío al escribir este libro?

Siempre me resulta complicado explorar la psicología de los personajes. Para desarrollar una ficción, al menos la que yo intento ofrecer, es necesario investigar, no tanto sobre hechos específicos, sino sobre cómo reacciona cada personaje ante distintas situaciones.

Leo mucho tanto por mi trabajo como editor como por gusto personal, y a menudo noto que en algunas novelas los protagonistas toman decisiones inesperadas, casi forzadas, que no se corresponden con su construcción previa. No quería que eso ocurriera en mi historia. Por eso, mi principal reto fue crear figuras verosímiles, que aunque se muevan en un contexto futurista, mantengan rasgos profundamente humanos en sus comportamientos y emociones.

El autor revela que lo más desafiante fue construir personajes con reacciones auténticas, pese al contexto futurista

El libro plantea dilemas como la justicia por mano propia, o cómo el dolor puede llevar a un personaje a buscar venganza en vez de procesar su sufrimiento. Mostrar esa humanidad, esas respuestas auténticas ante la adversidad, fue el mayor desafío. Además, considero que este libro es resultado de un trabajo colectivo. Conté con la colaboración de autores que admiro y con quienes mantengo una relación cercana.

Les envié manuscritos y recibí comentarios que me ayudaron a identificar errores o inconsistencias en las acciones de los personajes. Gracias a ese intercambio, el resultado final ganó en coherencia y profundidad. Me siento muy agradecido y orgulloso de que escritores a los que respeto hayan sido parte de este proceso.

— ¿Consideras que las decisiones de los actuales gobernantes contribuyen a construir un futuro apocalíptico para el Perú?

Sí, lo veo posible. Sin intención de cargar la respuesta de tintes políticos, percibo que muchas veces se toman decisiones sin verdadera reflexión. Por ejemplo, durante la pandemia vivimos restricciones severas, como el toque de queda, o reglas que ahora resultan absurdas, como los días diferenciados para que hombres y mujeres salieran a comprar o el uso obligado de guantes. Todas estas disposiciones aparecieron en un contexto de incertidumbre, donde tampoco había certezas sobre el rumbo a seguir.

El error humano está presente siempre y, en nuestro país, los toques de queda y las limitaciones vuelven cada vez que surge una crisis, ya sea sanitaria, por inseguridad o violencia. Si la delincuencia y las extorsiones escalan, es probable que se implementen medidas similares a mayor escala, imponiendo más restricciones a la población. Nos enfrentamos constantemente a nuevas amenazas, y la posibilidad que se repita un escenario restrictivo como el que vivió el país no es lejana.

— ¿Hubo algún autor o corriente literaria que influyera en tu manera de construir los personajes y el ambiente de tu novela?

Definitivamente, sobre todo autoras latinoamericanas de horror. Hay una tendencia nueva, muy marcada por voces femeninas como Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Liliana Colanzi, Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero; todas ellas abordan el terror desde lo local y con referencias culturales muy propias. Me inspiró cómo integran la historia política y social de sus países en sus relatos.

En Argentina y Chile, los escritores han explorado las consecuencias de las dictaduras y las desapariciones, a veces mezclando esos episodios con lo sobrenatural y lo mítico. Por ejemplo, la novela de Jesús Diamantino describe figuras de poder vinculadas a pactos con fuerzas oscuras durante la dictadura de Pinochet. Ese cruce entre el miedo político y el horror me resulta apasionante.

En mi caso, no pretendí hacer una crítica directa, sino plantear un escenario donde una izquierda extrema controla el Estado, tomando espacios privados y llevando la desigualdad a nuevos extremos. En redes se debaten propuestas como expropiar zonas exclusivas, y en mi libro eso ocurre: barrios enteros están ocupados y la vida transcurre entre hacinamiento y abandono.

Me interesó reflejar esa desolación, las promesas incumplidas y la sensación de que todo permanece igual, con gente forzada a sobrevivir en condiciones precarias, como lo planteaba la novela Mañana las ratas. Mi objetivo fue mostrar el impacto social y urbano de un gobierno radical, más como un comentario sobre el poder y sus consecuencias que como una denuncia directa.

La escritura de Dany Salvatierra se caracteriza por la fusión de realismo y ciencia ficción, el uso de escenarios distópicos y la exploración de temáticas como la marginalidad, la violencia y el impacto de la tecnología en la sociedad - Créditos: Paula Elizalde/Infobae Perú.

— ¿Qué esperas que experimenten los lectores con tu libro?

Más que transmitir un mensaje puntual, me gustaría que quienes lean la novela vivan una experiencia intensa. Cuando un libro realmente me impacta, siento una especie de vacío al terminarlo, como si me despidiera de alguien cercano, y esa sensación de querer seguir en ese universo me resulta muy valiosa. Así concebí este libro: quiero provocar emociones, generar inquietud y, en algunos casos, incluso inquietar o paralizar al lector, como ocurre con las ficciones que más me han marcado.

Mi objetivo fue crear un viaje que combine lo psicológico, lo tecnológico y lo sensorial, invitando a reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología y la dependencia hacia los dispositivos. Me interesa que quienes se acerquen a la novela puedan detenerse a pensar qué pasaría si, de pronto, desaparecen la conexión y las redes. ¿Cómo nos comunicaríamos y cuánta dependencia hemos construido en torno a la tecnología cotidiana?

— ¿Estás trabajando en otro proyecto literario?

Actualmente estoy desarrollando una obra centrada en lo sobrenatural, pero desde el ángulo del espiritismo y el ocultismo. Se inspira en una leyenda familiar sobre un maleficio, localizada en una zona rural del norte peruano, específicamente en la provincia de Santiago de Chuco, donde nació César Vallejo.

Esta región tiene una fuerte tradición de rituales, paganismo y mitos relacionados con la brujería, y quiero explorarlos en profundidad en la nueva novela. Estoy en plena etapa de investigación y escritura, con la intención de que la primera versión del manuscrito esté lista pronto.

Presentación del libro en la FIL 2025

El escritor presentará su libro "Criaturas virales" este viernes 01 de agosto en la Feria Internacional del Libro de Lima en un interesante conversatorio.

Dany Salvatierra presentará su libro "Criaturas virales" el viernes 1 de agosto, desde las 18 hasta las 15:45 horas, en el auditorio Clorinda Matto en Feria Internacional del Libro de Lima 2025 ubicada en el parque Próceres de la Independencia de Jesús María.

El autor invita a sus lectores a acompañarlo en esta actividad y participar de la charla amena sobre las historias y temas que aborda en su nueva obra.

“Conversaremos sobre horrores tecnológicos, futuros posibles y nuevas tendencias en la literatura de ciencia ficción. Será una buena oportunidad para dialogar sobre estos temas y compartir ideas con el público”, señaló.