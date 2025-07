Milagro en Huánuco: Hombre logra escapar por segundos de ser aplastado por su vivienda

(Video: La República)

Un hombre en Ambo, Huánuco, vivió una experiencia que parece sacada de una película de suspenso. Mientras barría la vereda frente a su casa alrededor de las 9:30 p.m., un sonido extraño lo alertó, permitiéndole retroceder justo a tiempo para evitar ser aplastado por toneladas de tierra y escombros que cayeron cuando una pared de su vivienda se desplomó. El incidente, captado por cámaras de seguridad, fue tan impactante que el hombre logró salvar su vida por centímetros, aunque su casa de dos pisos quedó parcialmente destruida.

El propietario, identificado como parte de la familia Sibille Cotrina, había salido a realizar una simple tarea doméstica, cuando, al escuchar un crujido en la estructura, decidió alejarse. El colapso repentino dejó una gran nube de polvo, pero afortunadamente no había nadie más dentro de la vivienda, ya que en ese momento su familia se encontraba de viaje. Según autoridades locales, el inmueble estaba en un estado avanzado de deterioro, y no había recibido mantenimiento en varios años, lo que habría provocado el derrumbe.

Tras el accidente, las autoridades de la ciudad, junto con los bomberos, llegaron al lugar para cerrar la zona y evitar nuevos riesgos. El deterioro estructural de la casa, que había sido construida con materiales rústicos y sin refuerzo adecuado, contribuyó al colapso de la pared. Los bomberos confirmaron que la vivienda no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, lo que generó aún más preocupación en la comunidad. La Municipalidad de Ambo ya ha iniciado evaluaciones para determinar si el resto de la estructura es segura.

Deslizamiento de tierra en Ambo dejó graves consecuencias en junio

Composición: Infobae Perú

Esta no es la primera experiencia similar en la ciudad de Ambo: El 4 de junio de este año, sufrió un devastador deslizamiento de tierra que afectó gravemente a más de 30 viviendas en el barrio 30 de Julio. El desprendimiento, que ocurrió entre la 1:30 a.m. y las 3:00 a.m., cubrió casas completas con grandes cantidades de piedras y lodo, dejando a más de 300 familias sin hogar. Este desastre natural obligó a la evacuación inmediata de los habitantes de la zona, quienes quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo, ya que los refugios disponibles no eran suficientes para albergarlos.

El desastre también afectó al asentamiento humano El Milagrito, que quedó prácticamente inhabitable debido a la magnitud del desprendimiento de tierra. Afortunadamente, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales, pero los daños materiales han sido considerables. Las autoridades locales, lideradas por el alcalde de Ambo, Cayo Leónidas Santiago, pidieron apoyo urgente al Gobierno Regional para atender la situación y proporcionar refugio a los damnificados.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través de su jefe, Erik Segura, confirmó que entre el 20% y 30% de la masa de tierra que amenaza la zona ya se ha desplazado, lo que representa un volumen total de 150.000 metros cúbicos de tierra en movimiento. Las autoridades siguen trabajando en labores de evacuación y emergencia para evitar más víctimas, mientras que las causas del deslizamiento se atribuyen a la erosión provocada por las construcciones informales y las fuertes lluvias de los días previos al desastre.

Qué hacer en caso de un derrumbe: medidas de seguridad esenciales

Trabajadores quedan atrapados ante derrumbe en Huánuco| Radio Maravilla

En caso de un derrumbe, lo más importante es mantener la calma y actuar rápidamente para proteger tu vida. Si te encuentras en una zona vulnerable o cerca de un desprendimiento de tierra, lo ideal es salir de inmediato y dirigirte hacia terrenos altos o áreas despejadas. Evita el uso de ascensores y busca siempre zonas abiertas, lejos de posibles riesgos de escombros o estructuras que puedan colapsar. Si te encuentras fuera de casa, aléjate de las zonas afectadas y mantén la distancia de las orillas del deslizamiento.

Si no puedes evacuar a tiempo, refúgiate dentro de la vivienda buscando protección debajo de muebles sólidos, como mesas o escritorios, y cúbrete la cabeza y cuello con un objeto resistente. Mantén la calma mientras esperas la llegada de equipos de rescate. Después del desastre, es crucial revisar si hay personas atrapadas y alertar a las autoridades para que tomen las medidas adecuadas y realicen el rescate de forma segura.