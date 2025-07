Janet Barboza sorprende al revelar en vivo que Jean Paul Strauss le debe una fuerte suma de dinero

Con su característico humor, la presentadora no dudó en decir que, si tuviera a Jean Paul Strauss enfrente, lo primero que haría sería recordarle la deuda económica que aún está pendiente entre ambos (América Hoy)

Con el estilo frontal que la caracteriza, Janet Barboza volvió a encender las alarmas, pero esta vez no por sus habituales comentarios de espectáculo, sino por una revelación que dejó atónitos a sus compañeros de set.

En medio de una dinámica informal, mencionó sin rodeos que el cantante Jean Paul Strauss le seguiría debiendo una importante suma de dinero. La cifra, aunque lanzada con aparente ligereza, dejó una estela de tensión en el ambiente. La conductora no dio muchos detalles, pero su tono fue firme y el mensaje, claro: no ha olvidado.

Una frase que generó incomodidad

La conversación era ligera hasta que Janet, sin rodeos, aseguró que si se cruzara con Strauss, lo confrontaría por una antigua deuda que, según sus palabras, aún no ha sido saldada. (Instagram )

Todo comenzó como un juego entre colegas. La producción proponía preguntas incómodas entre los presentes, pero nadie imaginó que la conversación tomaría un giro tan inesperado. Cuando se le preguntó a Janet qué haría si Jean Paul Strauss estuviera presente, no dudó en responder: “Lo invitaría... para cobrarle”. La frase fue lanzada con media sonrisa, pero su seriedad fue innegable.

Ante la sorpresa del resto del panel, la conductora agregó que no tenía ninguna duda sobre lo que le diría al cantante. No le interesaba preguntar nada, no buscaba una conversación pendiente ni un acercamiento personal: lo único que querría de él, según dijo, era que salde una deuda económica que, al parecer, se mantiene desde hace bastante tiempo.

Un monto estimado que no pasó desapercibido

Sin dar muchos rodeos, Janet sugirió que Strauss le debería una suma significativa. Habló de diez mil dólares y, con tono firme, insinuó que aún espera una respuesta formal. (Instagram)

La cifra no tardó en aparecer. Al ser consultada sobre el monto en cuestión, Barboza hizo un gesto entre irónico y resignado, y soltó una estimación: “Hablamos de unos diez mil dólares, quizás”. Su tono, entre incrédulo y desafiante, dejó en claro que esa cantidad no era un simple capricho.

Luego, al referirse a la posibilidad de una carta notarial, fue más cautelosa. Usó términos como “presuntamente” y “podría”, tal vez para evitar afirmaciones categóricas, pero el mensaje ya estaba dado.

La suma mencionada resonó en el set y en redes sociales, donde muchos recordaron que no era la primera vez que ambos nombres aparecían juntos en el mundo del espectáculo. Sin embargo, esta vez no se trataba de rumores afectivos ni de colaboraciones artísticas, sino de un reclamo económico directo.

Silencio de Strauss y especulaciones en aumento

La falta de respuesta de Strauss ha generado más interrogantes. Mientras Janet lanza cifras, él guarda silencio, provocando un clima de expectativa y especulación mediática. (Andina)

Hasta el momento, no hay una respuesta pública por parte de Jean Paul Strauss. El cantante no ha emitido ningún comunicado ni ha hecho declaraciones sobre las palabras de Barboza. El silencio, en lugar de calmar las aguas, ha incrementado la curiosidad de los seguidores de ambos. Algunos usuarios en redes cuestionaron si se trataba de una broma mal interpretada, mientras otros consideran que se trata de una denuncia solapada que merece mayor claridad.

Lo cierto es que Janet no brindó mayores detalles. No explicó el origen de la deuda, ni cuándo se habría producido. Tampoco dio fechas ni condiciones específicas. Solo dejó claro que esa suma estaría pendiente y que, de tenerlo frente a ella, su única intención sería cobrar. Un gesto que puede interpretarse como cierre o como reclamo abierto, dependiendo de la lectura que se le quiera dar.

Viejos vínculos, cuentas abiertas

La relación entre ambos parecía parte del pasado, pero con lo dicho por Janet, resurgen memorias y deudas, dejando en duda si se trató de un conflicto personal o profesional. (Instagram)

La relación sentimental que sostuvieron hace varios años terminó entre acusaciones de infidelidad de él, según contó Janet en ‘El valor de la verdad’.

Desde entonces, no han han compartido espacios televisivos y ni han coincidido en eventos del medio artístico. Es por eso que en los últimos años sus nombres no han vuelto a aparecer juntos. Esta mención inesperada reactivó no solo la curiosidad sobre su vínculo anterior, sino también la posibilidad de que existan más historias no contadas entre ellos.

Lo que queda flotando en el aire es una combinación de ironía y desconfianza. La forma en la que Janet mencionó el tema deja entrever que, al menos para ella, la deuda sigue viva. Si fue un préstamo personal, una colaboración artística sin remuneración o algún acuerdo que no se cumplió, no lo aclaró. Lo que sí dejó claro fue su disposición a recordarlo públicamente, con nombre propio y sin rodeos.