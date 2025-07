Bancada de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo se convierte en la cuarta más grande del Congreso con 12 integrantes

La bancada de Juntos por el Perú se convirtió en la cuarta más grande del Congerso. Foto: Andina / Facebook

A menos de un día para que el Congreso de la República tenga una nueva Mesa Directiva, Juntos por el Perú (JPP) - Voces del Pueblo suma cuatro integrantes más, lo que ha resultado en una bancada de 12 miembros, la cuarta más numerosa, detrás de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

De acuerdo a Perú21, la incorporación de Jhakeline Ugarte Mamani, Paul Gutiérrez y Germán Tacuri y Lucinda Vásquez se da tras la desintegración del Bloque Magisterial, que perdió a Elizabeth Medina y Alex Paredes, los mismos que recientemente migraron a Somos Perú. Este último reacomodo no pasó desapercibido, ya que ambos movimientos estaban previstos desde su afiliación al partido en 2024, y marca un nuevo capítulo en la composición del parlamento.

Realineamientos y alianzas en la previa de la elección

La suma de los legisladores aporta cuatro votos clave a la bancada JPP. Sobre el impacto de este movimiento, José Cueto aseguró que tales votos se inclinarían a favor de la lista opositora que encabeza, en un proceso marcado por márgenes estrechos. “Son votos que podrían definir una elección muy ajustada”, expresó Cueto.

Por su parte, Carlos Zeballos informó que una posible tercera vía, compuesta por el Bloque Democrático Popular, su grupo parlamentario, la Bancada Socialista, Juntos por el Perú y cinco legisladores no agrupados. Así reunirían 23 votos. No obstante, con el paso de cuatro de estos independientes a JPP, esa alternativa perdió fuerza. La única no agrupada restante, Margot Palacios, enfrenta impedimentos reglamentarios para sumarse a cualquier bancada tras su expulsión de Perú Libre.

Luego, Canal N difundió que Carlos Zeballos había concretado una alianza con la lista opositora liderada por Cueto, que suma respaldo de Honor y Democracia, Renovación Popular y Podemos. En total, este bloque alcanzaría 29 votos, pero el panorama no permaneció estable: Cueto confirmó por la noche que los votos que reunía Zeballos se unirían a su propuesta, lo que eleva el total a 52.

Las declaraciones de los portavoces reflejan las negociaciones en curso. Voceros de la Bancada Socialista, como Alex Flores, descartaron sumarse a alguna de las listas y negaron apoyar la alternativa encabezada por Zeballos. Desde JPP, Roberto Sánchez explicó que la decisión sobre el respaldo final se adoptará este viernes, mientras Cueto señaló que negociaba acuerdos adicionales con Avanza País y Acción Popular.

El oficialismo apuesta por una fórmula propia

En contraste, el llamado Bloque Democrático, junto a Fuerza Popular, APP, Perú Libre y Somos Perú, lanzó su propia lista oficialista. Esta fórmula cuenta con el liderazgo de José Jerí (Somos Perú), acompañado por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) e Ilich López (Acción Popular). La adhesión de Acción Popular resulta fundamental, ya que sitúa a esta propuesta con 67 votos, el mínimo necesario para obtener la presidencia del Congreso.

El proceso electoral se llevará a cabo con voto secreto. Las reglas establecen que el sufragio será en ánfora, sin identificación de los votantes, lo que deja espacio para sorpresas ante la ausencia o abstención de algún congresista. El plazo para el cierre de listas está fijado para este viernes por la mañana. José Cueto adelantó que Carlos Zeballos sería propuesto como su primer vicepresidente.

Composición actual del Congreso

Con los cambios de último momento, la composición del Congreso de la República será la siguiente:

Fuerza Popular:21 integrantes

Alianza para el Progreso: 15 integrantes

Podemos Perú: 13 integrantes

juntos por el Perú - Voces del Pueblo: 12 integrantes

Renovación Popular: 12 integrantes

Perú Libre: 11 integrantes

Somos Perú: 9 integrantes

Acción Popular: 9 integrantes

Avanza País: 6 integrantes

Bloque Democrático Popular: 5 integrantes

Honor y Democracia: 5 integrantes

Bancada Socialista: 5 integrantes