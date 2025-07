MTC reprocha a Rafael López Aliaga por no acudir a reunión sobre tren Lima-Chosica: “Desprecia la convocatoria, es su naturaleza”

Fuente: Exitosa

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, expresó su malestar por la ausencia del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la reunión técnica convocada para tratar detalles clave del proyecto del tren Lima–Chosica, prevista para este martes.

“Lamento mucho (que no vaya) porque decía ‘hablemos’ y cuando decimos ‘vamos a hablar’... bueno, desprecia la convocatoria y eso es su naturaleza del señor, ¿qué puedo hacer? El que está postulando a la candidatura presidencial es él, no yo. Pero también ha dicho que va a mandar un equipo técnico, de tal manera que con él o sin él, el municipio de Lima va a estar representado y esperemos que el día de mañana, por el bien de los ciudadanos de Lima, por Lima mismo, (haya consenso)”, comentó a la prensa.

Sus declaraciones llegan dos días después de que López Aliaga informara del equipo de un equipo técnico de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a la mesa de trabajo. Justificó su inasistencia alegando que recibió un “trato bastante cuestionable” por parte del ministro, a quien afirmó haber “dado amor”.

“La manera como nos han tratado es bastante discutible. Yo no he respondido, yo solo he dado amor a este señor, la forma no es la adecuada, hay una predisposición política, estamos mandando técnicos”, dijo el burgomaestre.

El origen del conflicto entre ambas autoridades se relaciona con la implementación de los trenes Caltrain donados por Estados Unidos. Mientras el alcalde busca iniciar cuanto antes la marcha blanca de las unidades, el MTC exige la presentación de documentación técnica que garantice la seguridad y legalidad del servicio. López Aliaga acusa al ministro de bloquear el avance del proyecto; Sandoval, por su parte, afirma que su prioridad es proteger la vida de los ciudadanos.

En la misma conferencia, el ministro aclaró que el Gobierno cuenta con un plan ferroviario que contempla un tren de cercanías similar al que propone la Municipalidad de Lima.

“No estamos en contra de que funcionen los proyectos de tren, lo importante es que se sepa hacer las cosas correctamente (...) Primero hay que hacer lo que corresponde desde el punto de vista técnico, y no poner en riesgo la vida de los ciudadanos. ¿Ustedes creen que van a querer cocinar si no hay cocina, ni balón de gas, ni ollas?”, señaló.

Invitados

La convocatoria incluye a entidades clave como la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la Superintendencia de Transporte Terrestre (SUTRAN), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), la Superintendencia Nacional de Aduanas, la empresa Ferrovías S.A., así como a representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

“Vamos a estar todos los que tenemos que estar y veremos las condiciones en que están los trenes, cómo han venido, en qué circunstancias se han hecho estos contratos. Para que esto funcione debe haber transparencia”, concluyó.

La semana pasada, Sandoval mencionó que el costo del pasaje por tramo sería excesivo para los ciudadanos y añadió que, para que el servicio sea accesible, “tendría que bajarse el monto aproximadamente a tres soles, y el restante lo tendría que subsidiar el Estado. Nada de eso se ha conversado”.

“El pasaje, en las circunstancias actuales, (...) tiene un costo de 14 soles, lo que quiere decir que no lo va a pagar, no tiene, no está en condiciones”, dijo.