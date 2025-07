La indignante excusa que le dio la producción del Circo de los Dioses a Korina Rivadeneira: “Los bailarines no saben quién es popular”

La excusa que dio la producción de Circo de los Dioses a Korina Rivadeneira. Instarándula

Luego del incidente que involucró a Korina Rivadeneira en el escenario del Circo de los Dioses y generó críticas en redes sociales, Instarándula difundió unos videos donde se le ve a la producción del espectáculo intentando atenuar la polémica con una justificación poco convincente.

En principio, indicaron que los bailarines no saben quién es popular y sacan a las chicas que están adelante. Además, señalaron que el tocamiento pudo ser casual, producto de un mal giro. Esta explicación inicial se sumó a una serie de comentarios de miembros del equipo que restaron importancia al acto y procuraron desviar la responsabilidad de lo ocurrido. Sin embargo, ante la presión pública y mediática, el elenco optó finalmente por retirar al bailarín involucrado tras analizar las imágenes.

La explicación de la producción

En las primeras reacciones, representantes de la organización explicaron que, desde su perspectiva, los integrantes se guían solo por rutina y no les resulta relevante si la persona invitada es conocida o no en el ambiente artístico. “Nunca ha sido una mala intención. Con Korina nunca ha sido ese caso”, se le escucha decir a uno. “Los chicos no las conocen, no saben quién es popular o no”, acotó otro, intentando argumentar que el desarrollo del show no consideraba la popularidad de los invitados y que las acciones sobre el escenario no discriminaban por fama o trayectoria. “Agarran de la primera fila a alguien, siempre ha sido así, chico, chica, y hacen el espectáculo”, añadieron.

Además, los integrantes de la producción adujeron que el supuesto cruce de límites se debió a un malentendido de movimientos. “Puede ser cruce de un mal movimiento. Bailaste un momento, te quisiste ir a tu sitio y en ese ida y vuelta, acabó en ese momento incómodo. Probablemente, fue un momento en que tú volteaste y él también se volteó, hizo un mal movimiento y quizás rosó…”, expresó un miembro del equipo, sugiriendo que el incidente no fue planeado.

Al ser consultados si se dieron cuenta del incidente, los hombre de la producción sostuvieron que, desde el escenario, pueden pasar cosas difíciles de percibir. Sin embargo, “el acting siempre es el mismo, sea con una persona o con otra, para ellos es indistinto”.

La producción también se refirió puntualmente a los cuestionamientos sobre la supuesta gravedad del acto, señalando que el tocamiento no fue intencional. Sin embargo, resaltaron que les gustaría ver los videos con tranquilidad. Uno de los creativos del circo afirmó: “No es cierto (que el acting sea sobrepasarse con alguien). Este señor no ha tocado el culo de nadie en el espectáculo”, defendiendo el profesionalismo del elenco. “No es así porque yo he creado el show y no es así.. sí quiero ver los videos”, sentenció.

Finalmente, la producción prefirió no adelantar opiniones y marcar distancia sobre el tema hasta no esclarecer lo que pasó.

Producción decidió retirar al bailarín involucrado

Ante la contundencia de los registros difundidos en internet, la presión social y el pronunciamiento de Korina Rivadeneira, la organización finalmente publicó un comunicado en el que informó que el bailarín involucrado sería retirado de futuras funciones. De este modo, buscaron detener la polémica y transmitir un mensaje de atención hacia el público y los artistas invitados.

“Lamentamos profundamente lo sucedido y reconocemos el malestar y daño que pudo haber ocasionado este hecho, tanto a nivel personal como público”, indicó la producción, dejando claro que tomó una decisión inmediata tras el incidente.

“Hemos tomado la decisión de separar de manera inmediata al integrante involucrado, procediendo con la rescisión de su contrato, en coherencia con nuestro compromiso ético y con el bienestar del público y del elenco”, se puede leer en el comunicado, donde también señalan que “lo ocurrido no refleja los valores que promovemos como espectáculo, donde priorizamos la elegancia, el profesionalismo y el buen trato en cada presentación”.

