JEE concluye que César Acuña habría vulnerado neutralidad electoral al hacer proselitismo a favor de su partido APP

César Acuña aparece en Piura en evento que lo presenta como "Acuña presidente". (Foto: APPtivate)

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo concluyó que el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, habría vulnerado el principio de neutralidad durante el periodo electoral al participar en actividades públicas que favorecen directamente a su partido, Alianza para el Progreso (APP). La entidad electoral basa su conclusión en un informe de fiscalización elaborado tras la difusión de videos por medios como Epicentro TV y 24 Horas, en los que se ve al líder político en eventos proselitistas portando mensajes partidarios.

En uno de los registros audiovisuales, difundido el 14 de julio, Acuña aparece en un estrado acompañado de simpatizantes vestidos con los colores de APP, bajo un cartel que dice “Acuña Presidente”. Un día después, otro video muestra una escena similar. Ambos materiales fueron incorporados al expediente del JEE, que concluyó que las acciones del gobernador constituyen propaganda política en plena convocatoria de elecciones generales, lo cual está expresamente prohibido por la ley electoral.

JEE de Trujillo señala que César Acuña habría infringido el principio de neutralidad por proselitismo a favor de su partido APP. (Foto: JNE)

JEE concluye vulneración a la neutralidad

El JEE de Chiclayo concluyó que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, habría vulnerado el principio de neutralidad en periodo electoral al realizar actos de propaganda y proselitismo político a favor de su partido, Alianza para el Progreso (APP). Según el informe de fiscalización, estas acciones contravienen lo establecido en el numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento de Propaganda Electoral, lo cual fue fundamentado en base a evidencia audiovisual y analizado en los apartados del documento.

Ante esta situación, el JEE considera que se ha producido una infracción a la normativa electoral vigente y ha recomendado elevar el caso al pleno del jurado para que proceda conforme a sus atribuciones legales. El informe solicita que se evalúe la posible sanción a César Acuña, tomando en cuenta que los hechos ocurrieron mientras aún ejercía funciones como gobernador regional, lo que agrava la posible falta al usar recursos o espacios públicos con fines partidarios.

César Acuña aparece en Piura en evento que lo presenta como "Acuña presidente". (Foto: APPtivate)

Contexto de campaña y participación política anticipada

El informe del JEE recuerda que estos actos se produjeron después de la publicación del Decreto Supremo 039-2025-PCM, que convoca a elecciones generales para elegir presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. En ese contexto, cualquier acto que utilice recursos públicos o la investidura de un funcionario para favorecer a un partido político constituye una infracción al principio de neutralidad.

Además, el documento señala que Acuña apareció junto a Yessenia Lozano Millones, congresista vinculada a APP, quien ya fue sancionada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por mantener propaganda partidaria en su despacho. Esta reincidencia dentro del entorno de APP refuerza, según el JEE, la sospecha de una estrategia partidaria que vulnera las reglas de equidad electoral.

César Acuña aparece en Piura en evento que lo presenta como "Acuña presidente". (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Reacciones y acciones posteriores

El vocero de APP, Elio Riera, rechazó los hallazgos del JEE, argumentando que se trata de una “opinión adelantada” sin el debido respeto al principio de objetividad. En declaraciones a RPP, evitó confirmar si Acuña será candidato presidencial en 2026, pero admitió que gran parte de la militancia lo respalda como el representante natural del partido.

El informe del JEE fue remitido al pleno del jurado electoral para que evalúe el caso y, de ser necesario, aplique las sanciones correspondientes conforme a la Ley Orgánica de Elecciones, que prohíbe expresamente a las autoridades realizar actos proselitistas usando sus cargos públicos.