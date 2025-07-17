Perú

Elecciones 2026: JNE detecta casi 3 mil posibles infracciones electorales de autoridades locales y regionales

Vocera del Jurado Nacional de Elecciones recordó a los ciudadanos que las autoridades públicas no pueden realizar ningún tipo de propaganda electoral

Guardar
JNE detectó más de 3 mil incidencias de posibles infracciones electorales | Canal N

Oficialmente aún no hay candidatos para las Elecciones Generales 2026, pero algunas autoridades locales y regionales ya iniciaron sus campañas para ser electos, algo que está prohibido y que puede ser sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según la entidad electoral, ya hay casi 3 mil casos reportados de este tipo de infracciones.

Liz Barrera, vocera del Jurado Nacional de Elecciones, le recordó a las autoridades de todo el Perú que la ley les prohíbe realizar cualquier acto de apoyo o campaña a favor de un partido o candidato. Actualmente hay 2.916 casos de presuntas infracciones de este tipo en investigación.

Las autoridades públicas no pueden realizar ningún tipo de propaganda electoral a favor de una organización política o de un candidato. Hay que precisar, adicionalmente, que en este momento, conforme el cronograma electoral, no tenemos candidatos. Lo que sí existen son organizaciones políticas que se encuentran en contienda electoral”, afirmó a Canal N.

Autoridades infractoras serán investigadas

La representante del JNE también aseguró que las investigaciones contra las casi 3 mil autoridades infractoras han iniciado y que se trasladarán a las entidades correspondientes para que se determine su responsabilidad y las sanciones que deberán enfrentar por violar la ley electoral.

“(Se enviará a la) Contraloría General de República, para que precisamente pueda determinar si ha habido un mal uso de recursos públicos; al Ministerio Público, para que determine si hay un ilícito penal; y a la entidad de la que forma parte esa autoridad, para que sancionen o tomen las medidas que estimen pertinentes”, sostuvo la funcionaria del JNE.

Advertencia a congresistas

Barrera también advirtió que los congresistas tampoco pueden utilizar la semana de representación para realizar alguna actividad proselitista, esto considerando que algunos son voceados como posibles candidatos a la presidencia para el 2026.

“La semana de representación es justamente para realizar labor parlamentaria. Las actividades políticas son diferentes a ese tipo de situaciones. En ese caso, de presentarse, tengan la completa seguridad de que el Jurado Nacional de Elecciones viene trabajando y detectando ese tipo de situaciones”, aseguró la vocera del JNE.

JNE observará publicidad electoral de
JNE observará publicidad electoral de APP que pone a César Acuña como candidato presidencial.

JNE ya observa posible infracción de César Acuña

En una decisión que podría afectar el futuro político del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) advirtió que el partido Alianza para el Progreso (APP) -liderado por él- habría infringido la ley electoral al instalar un panel con propaganda electoral que presenta al gobernador Acuña Peralta como candidato presidencial para el año 2026 en la carretera en camino a la provincia de Julcán, en la región La Libertad.

Según el Informe N° 000002-2025-LCC-JEECHICLAYO-EG2026/JNE, elaborado por la fiscalizadora provincial Luz Chiroque Cruz, la organización política liderada por Acuña “habría contravenido las normas que regulan la difusión de propaganda electoral en el marco del presente proceso electoral”.

El documento señala que el artículo 41 del Reglamento Nacional de Tránsito prohíbe la colocación de letreros de propaganda en caminos y precisa que en los registros fotográficos se aprecia que la valla se encuentra a aproximadamente dos metros del lado derecho de la carretera, lo cual contravendría la normativa.

x

Temas Relacionados

Elecciones 2026JNEJurado Nacional de Eleccionesperu-politicaElecciones Perú 2026

Más Noticias

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’ con terrorista Víctor Polay, excabecilla del MRTA: “Hoy no escribiría ese artículo”

Candidato de Ahora Nación develó que conoció al exlíder del violento Movimiento Revolucionario Tupac Amaru en la Juventud Aprista en la Universidad Nacional del Callao

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer de endometrio

El cáncer de endometrio es uno de los más comunes en mujeres, especialmente a partir de la menopausia

Estos son los 5 principales

Piura registra un nuevo varamiento de tiburón de boca ancha, el segundo reportado en menos de un mes

El ejemplar de 4,52 metros fue hallado entre Playa Gaviotas y Yacila. Especialistas del IMARPE lograron confirmar la identidad de esta especie poco observada a nivel mundial

Piura registra un nuevo varamiento

Gripe H3N2 llega a regiones: se confirma el primer caso en Cajamarca

El diagnóstico fue confirmado por la autoridad sanitaria de la provincia de Cutervo, que informó que el paciente se encuentra bajo seguimiento médico y los centros de salud de la provincia reforzaron la vigilancia epidemiológica

Gripe H3N2 llega a regiones:

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Los ‘íntimos’ presentarán a su plantel profesional enfrentando al equipo del ‘10′ argentino, quien estará acompañado por figuras como Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Conoce los detalles

Alianza Lima vs Inter Miami
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC admite al defensor Josué

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

El Congreso podría intentar una nueva prórroga del Reinfo hasta el 2027

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo denuncia a Johana

Juan Ichazo denuncia a Johana Cubillas por violencia psicológica y niega acusaciones de fotos y deudas de manutención

Xiomy Kanashiro responde a la indirecta de Darinka Ramírez y rechaza ser mantenida de Farfán: “trabajo desde los 15 años”

¿Habrá nuevas confesiones? Pamela Franco y Christian Cueva estarán juntos con La Chola Chabuca este sábado

Estas son las películas que están de moda en Netflix Perú este día

Carloncho descarta contratar a Rosángela Espinoza para un show navideño: “ella vende sensualidad”

DEPORTES

Alianza Lima vs Inter Miami

Alianza Lima vs Inter Miami de Lionel Messi: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por la Noche Blanquiazul 2026

Pedro Gallese seguirá su carrera en el Deportivo Cali: detalles del principio de acuerdo con el ‘azucarero’

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Jean Ferrari justifica el llamado de Adrián Ugarriza a la selección y responde las críticas: “Los ‘malaleche’ crearon historias”

Jean Ferrari revela avances en la búsqueda del nuevo DT de la selección peruana y adelanta: “Será extranjero”