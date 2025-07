Macarena Gastaldo revela si tuvo o no un romance con Christian Cueva: “Yo empecé la conversación”

Macarena Gastaldo se molestó con Christian Cueva por decirle a Pamela López que tuvieron affaire. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

En la reciente emisión de El Valor de la Verdad, Macarena Gastaldo rompió el silencio sobre su vinculación con el futbolista Christian Cueva. La modelo argentina, quien ha estado en el centro de rumores tras ser mencionada por Pamela López en su ‘lista negra’, finalmente dio detalles sobre su relación con el jugador y aclaró si realmente existió un romance entre ellos.

Sentada en el característico “sillón rojo”, Macarena confirmó que sí tuvo una conversación con el popular ‘Aladino’, pero negó rotundamente haber tenido un romance con él. La situación que llevó a Gastaldo a hablar públicamente sobre este tema fue la mención de su nombre por parte de la esposa de Cueva, quien había incluido a Macarena en una lista de mujeres con las que su esposo supuestamente había tenido una relación.

Ante esto, la modelo decidió tomar la iniciativa y escribirle al futbolista para aclarar las cosas. “Yo empecé la conversación. Su esposa me nombró en ese grupo de chicas que supuestamente estuvieron con él y me pareció raro. Él nunca salió a decir que no, solo guardó silencio”, contó Macarena.

Macarena Gastaldo aclara su relación con Christian Cueva: “Si hubiera estado con él, lo habría dicho”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

No tuvieron nada

Estas palabras fueron contundentes, pues dejaron claro que, a pesar de los rumores, no existió un vínculo romántico entre ella y Cueva, sino simplemente una situación malinterpretada por la falta de aclaración de la parte del futbolista.

Además, la modelo argentina explicó que su contacto con Cueva se dio a través de Luis Advíncula, un futbolista con quien ella tenía una relación cercana. A pesar de que en principio la relación con el futbolista se presentó como una simple coincidencia en reuniones sociales, Macarena admitió que nunca comprendió por qué el futbolista no salió públicamente a desmentir los rumores.

“Lo que él hizo no lo comparto. Me pareció un chico alegre, chistoso, pero me pareció raro que no salga a decir que yo no”, añadió. El tema tomó un giro interesante cuando Macarena fue directamente cuestionada sobre si Christian Cueva era su tipo de hombre.

Macarena Gastaldo aclara su relación con Christian Cueva: “Si hubiera estado con él, lo habría dicho”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Macarena Gastaldo afirma que Christian Cueva no es su tipo

Con una sonrisa y una respuesta decidida, la modelo descartó cualquier tipo de atracción por el futbolista, dejando claro que, si realmente hubiera tenido algo con él, no habría tenido problemas en reconocerlo públicamente. “Si hubiera estado con él, lo hubiera dicho, no lo hubiera negado”, aseguró.

De manera directa, Macarena también destacó que no le atraen los hombres como Christian Cueva. “Lo conozco de las reuniones por una persona con la que estuve saliendo y me lo he cruzado. Yo estuve con feos, con lindos y hay gusto para todos. No es mi gusto”, sentenció. La respuesta generó tanto sorpresa como risas entre sus amigos en el set, quienes estaban expectantes por conocer la verdad detrás de esta relación mediática.

La argentina no dudó en aprovechar la oportunidad para reafirmar que los rumores que la vinculaban con el futbolista eran totalmente infundados. Además, dejó en claro que no le gustaba la idea de que su nombre fuera arrastrado en una historia que no era cierta. A lo largo de la entrevista, la modelo se mostró tranquila, aunque algo molesta por la situación, al entender que este tipo de rumores pueden afectar su imagen y su vida privada.

Macarena Gastaldo aclara su relación con Christian Cueva: “Si hubiera estado con él, lo habría dicho”. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV