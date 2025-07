Dayanita afirma que quiere ser presidenta del Perú tras recibir una condecoración en el Congreso: “Muy pronto”

Dayanita toma con humor el reconocimiento del Congreso y responde a las críticas. Video: Amor y Fuego.

Dayanita fue distinguida por el Congreso de la República del Perú con una condecoración especial por su “impacto positivo en el arte y la cultura”. El acto, realizado en una ceremonia oficial en Lima, colocó una vez más a la artista en el centro de la atención pública. Esta distinción no estuvo exenta de controversias y críticas en redes sociales, a las que la artista respondió con contundencia, afirmando que avanza sin mirar atrás y que su próximo paso será llegar a la presidencia del país.

Dayanita recibe reconocimiento por el Congreso por su ‘impacto positivo en el arte’ y detractores la destruyen. IG

Con el estilo que la caracteriza, Dayanita indicó que le tomó por sorpresa esta condecoración, pero no parará hasta ser la nueva mandataria del territorio peruano. “Yo siempre voy a seguir llevando mucha alegría a las personas, mucha felicidad a toda la familia y voy a seguir alegrando a todo el Perú”, dijo a las cámaras de Amor y Fuego.

La condecoración a Dayanita despertó diversas opiniones, tanto entre los seguidores de la artista como en el sector político y la ciudadanía en general. Para muchos, el galardón resulta cuestionable debido a las polémicas en las que ha estado envuelta la comediante. Incluso, la propia comediante confesó que estaba sorprendida por este reconocimiento.

Dayanita es condecorada por Congreso de la República a pesar de polémica por venta de contenido para adultos

“Yo lo tomo feliz y contenta. Me han agarrado de sorpresa. Tampoco sé qué hago acá. Estoy súper feliz y agradecida por los artistas con que me estoy rodeando acá”, dijo.

No hace caso a las críticas

Frente a las críticas, Dayanita respondió a las cámaras de Amor y Fuego, destacando que hará caso omiso a lo que puedan decir contra ella. “Lo que la gente me quiera ver mal o me quiera pisotear. Yo no tengo la culpa, yo sigo pa’ lante y con la bendición de Dios muy pronto seré su presidenta. Gracias”, declaró con una gran sonrisa.

En el evento, Waldemar Cerrón, principal impulsor de la actividad, destacó la relevancia de los artistas condecorados. “El Congreso de la República se siente muy contento, muy feliz de contar con la presencia de ustedes, que ilumina el cerebro, el corazón y la acción de todos los peruanos, porque sin el arte nosotros seríamos personas indolentes, insensibles”, afirmó el legislador, quien también con la presencia del congresista Isaac Mita y de Marcelo Hernández, especialista del Ministerio de Cultura. Ambos respaldaron la iniciativa de rendir homenaje al talento artístico en sus diversas manifestaciones.

Dayanita, Melcochita y Lisandra Lizama fueron condecorados por el Congreso de la República. Video: Amor y Fuego.

Las fuertes críticas de Magaly Medina

El Congreso de la República generó controversia tras la ceremonia de condecoración realizada el 11 de julio, y las palabras de Magaly Medina no se hicieron esperar. “¿Cuál es el mérito de Dayanita?”, preguntó la periodista.

El parlamento reconoció a figuras del espectáculo como Dayanita, Lizandra Lizama y el cantante de “El León y su Tripulación”. Este evento fue impulsado por Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Legislativo, el cual buscó destacar “dedicación, creatividad e impacto positivo en el arte y la cultura”. Sin embargo, la decisión fue cuestionada desde distintos sectores.

En su programa ‘Magaly TV: La Firme’, Medina calificó la ceremonia como “una payasada” y arremetió contra los criterios del Congreso para otorgar estos reconocimientos. Con especial énfasis, la conductora centró su crítica en la condecoración a Dayanita, recordando los escándalos que han rodeado a la actriz cómica, conocida por su trabajo en “JB en ATV”.

Dayanita responde con humor luego de recibir polémica condecoración del Congreso de la República.

La periodista la señaló por su implicación en la venta de contenido para adultos y supuestas ofertas de servicios sexuales a través de redes sociales.

Magaly Medina sostuvo que estas conductas no la hacen merecedora de una distinción de parte del Congreso. “Sí, es una buena actriz cómica, pero su indisciplina, su manera de manejar su vida personal y profesional, y su participación en actividades ilícitas, no la hacen merecedora de una medalla del Congreso”, afirmó durante la emisión de su programa.

“¿Desde cuándo el contenido pornográfico grabado junto a su pareja es un motivo de orgullo nacional?”, ironizó Medina, quien reiteró la necesidad de revisar los criterios para entregar reconocimientos en el Legislativo.

Dayanita y las demás figuras que fueron condecoradas por el Congreso | ATV