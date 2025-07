Dayanita recibe reconocimiento en el Congreso por su ‘impacto positivo en el arte’ y usuarios la destruyen

Dayanita es condecorada por Congreso de la República a pesar de polémica por venta de contenido para adultos

Dayanita fue condecorada por el Congreso de la República por su supuesto “impacto positivo en el arte y la cultura” del país. La exintegrante de 'JB en ATV’ recibió el reconocimiento de manos del congresista Waldemar Cerrón, de Perú Libre, en una ceremonia que sorprendió a muchos y que inmediatamente desató una ola de comentarios críticos.

Durante la ceremonia, en la mañana del 11 de julio, la actriz cómica lució emocionada y expresó que no esperaba ser elegida entre tantos artistas peruanos.

“Yo lo tomo feliz y contenta. Me han agarrado de sorpresa. Tampoco sé qué hago acá. Estoy súper feliz y agradecida por los artistas con que me estoy rodeando acá”, declaró para el programa 'Amor y Fuego’ tras recibir la medalla.

Rodrigo González y Gigi Mitre cuestionan el reconocimiento

Los conductores de 'Amor y Fuego’, Rodrigo González “Peluchín” y Gigi Mitre, no tardaron en opinar sobre la condecoración de Dayanita. Ambos dijeron sentirse confundidos con el reconocimiento por el Congreso, aunque aclararon que su crítica no tiene nada que ver con la identidad de género de la artista.

Mitre fue directa al señalar que no considera que la trayectoria de Dayanita sea suficiente para recibir una distinción tan importante. “Fuera de lo que haya salido sobre Dayanita, aunque ella lo quiera negar, ¿tiene tanta trayectoria para ser premiada? Bueno, qué les puedo decir”, comentó en vivo.

Por su parte, González cuestionó si no existían artistas más destacados para recibir ese honor. “¿No tenemos mejores actrices o escultores? No entiendo. No tiene que ver que sea trans o no”, señaló con incredulidad.

Las redes sociales estallan en comentarios negativos

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse tras la difusión de las imágenes de la ceremonia en el Congreso. En X (Twitter), Facebook e Instagram, cientos de usuarios cuestionaron la decisión, señalando que se trata de una burla para los verdaderos artistas y para el arte peruano en general.

“Ahora premian por tener página para adultos”, escribió un usuario, haciendo referencia a las recientes polémicas de Dayanita, quien fue vinculada a supuestos cobros por encuentros íntimos, lo cual ella negó tajantemente.

Otros comentarios en redes fueron: “¿Motivo de orgullo nacional? ¿Esto es real?”, “El Congreso está de mal en peor”, y “Por eso el Perú es un meme”. Muchos coincidieron en que la distinción fue exagerada y poco justificada.

Hace algunas semanas, Dayanita estuvo en el centro de la controversia luego de que el programa 'Magaly TV La Firme’ emitiera un informe donde se aseguraba que la actriz cobraba hasta 800 soles por supuestos encuentros íntimos.

Ante estas acusaciones, Dayanita negó rotundamente dedicarse al oficio más antiguo del mundo y defendió su derecho a hacer con su vida lo que mejor le parezca. “Cada persona hace con su vida lo que mejor le parezca”, reiteró.

Las palabras de Dayanita tras la polémica

A pesar de la polémica generada, Dayanita se mostró tranquila y aseguró que seguirá adelante con su carrera artística, sin importar los cuestionamientos. En entrevista con el programa de Willax TV, la actriz aseguró que cada persona es dueña de sus decisiones y que su objetivo siempre ha sido llevar alegría a los peruanos.

“Cada persona hace con su vida lo que mejor le parezca. Yo voy a seguir llevando alegría a las personas y a todo el Perú”, expresó.

Además, en tono irónico y entre risas, lanzó un comentario inesperado que fue tomado como un chiste por los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre: “Que la gente me quiera pisotear, no tengo la culpa, sigo para adelante. Muy pronto será su presidenta”.

Pese a la controversia, Dayanita afirmó que no piensa detenerse por las críticas y que seguirá trabajando para hacer reír al público. En sus redes sociales, agradeció a quienes la han apoyado y compartió fotos de la ceremonia con la medalla y el diploma que le otorgó el Congreso.

¿Cómo elige el Congreso a los artistas que condecora?

El Congreso otorga condecoraciones en el ámbito artístico considerando aspectos como la trayectoria, la influencia en la cultura nacional y el reconocimiento público del artista. También se toma en cuenta su aporte al desarrollo cultural y la capacidad de su obra para conectar con distintos sectores de la sociedad. Estos criterios buscan resaltar figuras que han dejado una huella significativa en el arte y la identidad del país.

En situaciones donde la distinción es promovida directamente por un congresista, como ocurrió con Dayanita, el despacho del legislador presenta la propuesta ante el Congreso. Tras la revisión correspondiente, la condecoración se otorga en representación institucional, pero responde a la gestión personal del parlamentario que impulsa el reconocimiento.