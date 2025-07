Vladimir Cerrón reaparece en TikTok y revela las diferencias con Pedro Castillo durante la campaña: “Tuve problemas con los caviares”

Vladimir Cerrón rompe su silencio en TikTok y critica a los aliados de Castillo

¿El más buscado? El prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien lleva más de un año escondido de la justicia, reapareció en redes sociales mediante una transmisión en vivo por TikTok. La periodista de Panorama, Karla Ramírez, logró grabar cinco minutos de la conversación entre Cerrón Rojas y sus seguidores.

Según las imágenes, el usuario Jose281824 fue el anfitrión del live, que superó los 9 mil espectadores. La dinámica consistía en que los participantes enviaban preguntas y Cerrón Rojas las respondía. Eso sí, durante toda la transmisión mantuvo la cámara apagada.

Uno de los espectadores lo criticó por permitir la entrada de “los caviares” al gobierno, y le reprochó que Perú Libre, actualmente, se encuentre aliado con el fujimorismo. Ante esta dura observación, Cerrón Rojas reveló los conflictos internos que tuvo con Pedro Castillo durante la campaña electoral del 2021.

Según relató, no fue él quien tomó la decisión de integrar a los ‘caviares’ al equipo de gobierno, sino que fue una propuesta de Aníbal Torres, con el objetivo de captar a más votantes.

“Nosotros no hemos traído a los caviares. Por lo menos yo no los he llevado. Castillo accedió a los caviares por cuestión Aníbal Torres. Yo me encontré a los caviares y tuve problemas con los caviares. Tuvimos problemas con Pedro Francke, con Verónika (Mendoza) y con Avelino Guillén. Pero definitivamente, yo le dije inclusive a Castillo ‘lo único que van a sumar los caviares es el 7% de lo que han ganado. (...) Los caviares son gente de derecha, pero se disfrazan con un discurso de izquierda”, recordó.

También fue consultado sobre un posible enfrentamiento electoral con Pedro Castillo en una eventual segunda vuelta. Ante ello, respondió con seguridad: “Perú Libre (ganaría), pues. De entrada. Tendríamos que entrar a un debate (…) de experiencia, de gobierno, de estadista. (…) Yo creo que, definitivamente, Perú Libre ganaría”.

El exgobernador regional reafirmó su confianza en que su agrupación se impondría en ese escenario y continúa siendo señalado como la principal carta presidencial del partido del lápiz para los próximos comicios generales.

Vladimir Cerrón sigue con pedido de prisión preventiva

Como se recuerda, Cerrón enfrenta cargos por presunta organización criminal y lavado de activos, relacionados con supuestas actividades ilícitas ejecutadas cuando era gobernador regional de Junín. Según la acusación, habría utilizado su posición para el financiamiento ilegal de campañas políticas y se le vincula con la participación de funcionarios y familiares.

Su defensa solicitó al Poder Judicial cambiar la prisión preventiva por comparecencia simple, argumentando que las condiciones iniciales que justificaban la medida ya no existen. Alegaron la nulidad de sentencias previas en otros procesos y la ausencia de un desbalance patrimonial, sustentada en un informe de SUNAT. Además, justificó su condición de prófugo como una forma de protección.

Sin embargo, la fiscalía enfatizó que los elementos que motivaron la prisión preventiva siguen vigentes, en especial el peligro de fuga, dado que Cerrón no ha comparecido ante la justicia desde octubre de 2023. El tribunal concluyó que la medida cautelar sigue siendo proporcional y necesaria, al no encontrarse cambios sustanciales en la situación legal del investigado ni en las pruebas del Ministerio Público.