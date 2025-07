Así es cómo debes preparar sopa de habas para reducir el colesterol, regular la glucosa y prevenir la anemia

Esta sopa es ideal para consumir en el almuerzo, acompañada de una ensalada fresca o una porción de arroz integral (Sello Azul)

Las habas son uno de los alimentos más representativos de los Andes peruanos. Desde épocas ancestrales han sido cultivadas en los suelos de altura, especialmente en regiones como Cusco, Ayacucho, Puno y Huancavelica. En la actualidad, siguen siendo parte esencial de la alimentación tradicional del país y se utilizan en una gran variedad de platos, entre ellos, la deliciosa y reconfortante sopa de habas, que combina sencillez, sabor y valor nutricional.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), las habas son una fuente importante de proteína vegetal, hierro, fibra y antioxidantes, nutrientes esenciales para mantener una buena salud. Por su parte, el Seguro Social de Salud (EsSalud) promueve su consumo como parte de una dieta balanceada, especialmente en personas con riesgo de enfermedades cardiovasculares o anemia. Lo más interesante es que, más allá de su tradición culinaria, las habas ayudan a reducir el colesterol, regular la glucosa y prevenir la anemia, tres problemas comunes en la población peruana actual.

¿Cómo preparar sopa de habas?

Preparar sopa de habas es muy sencillo y no requiere ingredientes costosos. Esta es una versión saludable y tradicional que puedes adaptar según tus gustos:

Ingredientes:

1 taza de habas verdes (pueden ser frescas o peladas)

1 cebolla picada en cuadritos

2 dientes de ajo picados

1 papa blanca grande, pelada y picada

1 zanahoria en cubos pequeños

1 ramita de hierbabuena o huacatay

1 cucharada de aceite vegetal (preferentemente de oliva o canola)

Sal y pimienta al gusto

1 litro de agua o caldo natural (de verduras o pollo bajo en grasa)

Opcional: un huevo o queso fresco en cubos

Preparación:

En una olla, calienta el aceite y sofríe la cebolla y el ajo hasta que estén dorados. Agrega las habas, la zanahoria y la papa, y mezcla por unos minutos. Incorpora el agua o caldo, añade sal y pimienta, y deja hervir durante 20 a 25 minutos, o hasta que las verduras estén cocidas. Añade la hierbabuena o huacatay unos minutos antes de apagar el fuego para darle aroma. Si deseas, puedes agregar un huevo batido o cubos de queso fresco al final para enriquecer el plato.

Esta sopa es ideal para consumir en el almuerzo, acompañada de una ensalada fresca o una porción de arroz integral.

La sopa de habas reduce el colesterol

Las habas contienen fibra soluble, un tipo de fibra que ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL (colesterol malo) en la sangre. Esta fibra actúa formando un gel en el intestino que atrapa el colesterol y lo elimina a través de las heces, impidiendo que sea absorbido por el organismo.

Además, las habas no contienen colesterol y son naturalmente bajas en grasa, lo que las convierte en una excelente opción para mantener el corazón sano. Al preparar una sopa con bajo contenido de grasa añadida, se potencia aún más este efecto protector.

La sopa de habas regula la glucosa

El índice glucémico de las habas es bajo, lo que significa que liberan glucosa lentamente en la sangre, evitando los picos bruscos de azúcar. Esto es especialmente beneficioso para personas con diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina.

La fibra presente en las habas también ayuda a ralentizar la digestión y la absorción de carbohidratos, favoreciendo un mejor control de la glucemia. Incluir sopa de habas en la dieta puede ser una estrategia saludable para mantener estables los niveles de azúcar y evitar antojos o bajones de energía.

La sopa de habas previene la anemia

Las habas son una buena fuente de hierro vegetal (no hemo), un mineral esencial para la producción de glóbulos rojos y la prevención de la anemia ferropénica. Aunque el hierro vegetal no se absorbe tan fácilmente como el hierro de origen animal, su absorción mejora si se combina con alimentos ricos en vitamina C, como un jugo de naranja o una ensalada con limón.

Además del hierro, las habas aportan ácido fólico, una vitamina clave en la formación de células sanguíneas, y vitamina B6, que participa en la síntesis de hemoglobina. Esta combinación de nutrientes convierte a la sopa de habas en un excelente remedio natural para combatir la fatiga y fortalecer la sangre.