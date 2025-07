Susy Díaz reclama públicamente a Flor Polo por bloquear a periodistas de ‘América Hoy’: “¿Florcita, qué te pasa?”. Video: América Hoy.

Una escena inesperada se vivió en el set de ‘América Hoy’ cuando Susy Díaz, sin filtros y en tono firme, encaró a su hija Flor Polo Díaz por su comportamiento hacia los periodistas del programa. Todo comenzó luego de que el espacio de América Televisión emitiera un reportaje sobre Florcita y abordara en directo los rumores de que la influencer había bloqueado a miembros del equipo en sus redes sociales.

“Florcita, me han contado que has bloqueado a la gente de ‘América Hoy’ de las redes. ¿Qué ha pasado, amiga?”, le preguntó la reportera durante una entrevista. Flor Polo intentó restarle importancia al asunto respondiendo con evasivas: “Eh, no, sí, todo tranquilo, todo tranquilo. Están pendientes de mis cosas. No, pero normal, todo bien, todo bien”.

Sin embargo, las conductoras del programa no dejaron pasar la respuesta, y Janet Barboza reveló que la situación venía afectando al equipo de producción. “Por culpa de Flor Polo Díaz, en producción nos hemos quedado sin caja chica de comprar tantos chips. Hemos comprado un montón de chips porque, claro, número que veía de ‘América Hoy’, lo bloqueaba. Nos ha bloqueado 20 números”, comentó en tono jocoso pero crítico.

El comentario motivó la intervención de Susy Díaz, quien ya estaba al tanto del problema y no dudó en tomar una postura clara al respecto. “Yo hablé con su jefe Percy Rojas, porque quería renovar el contrato por dos años más, ¿ya? Y le dije: ‘Pero ponle en una cláusula que tiene que dar entrevistas’”, relató Susy, generando risas y aplausos en el set.

Susy Díaz no se guarda nada acerca de los bloqueos

El momento más tenso llegó cuando Susy Díaz alzó la voz con un contundente reclamo en plena transmisión. “Yo bloqueo a los mañosos, pero bloquear a periodistas, ¡Florcita! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes que bloquear a los periodistas de América Hoy?”, exclamó, recibiendo el respaldo inmediato de las conductoras del programa.

“¡Bravo! Mamá habló, así tiene que hablar una madre”, celebró Janet Barboza, mientras Ethel Pozo agregó entre risas: “Yo no tengo el número de Florcita. ¿Cómo me va a bloquear?”, a lo que Edson Dávila respondió aclarando: “En redes, en redes”.

Flor Polo habla de su presente laboral y evita responder sobre su vida sentimental

Previo al tenso intercambio con su madre, Flor Polo se mostró calmada en el reportaje emitido por el programa, además de agradecida por las oportunidades profesionales que ha recibido. “Y estoy feliz, contenta y agradecida. Trabajando como siempre. Adelante. Agradezco al señor Percy Rojas que siempre me brindó su apoyo”, declaró.

El propio Percy Rojas, quien sería su representante, también dio su opinión sobre la nueva etapa que atraviesa Flor. “Súper contento con ella, que ha retomado su trabajo ahora ya con otra actitud más cambiada, más madura”, aseguró el productor, destacando el esfuerzo de la influencer por reconstruir su imagen pública.

Durante la conversación con la reportera, Florcita también fue consultada sobre la posibilidad de volver a los concursos de belleza, a lo que respondió: “Tengo otros proyectos, así que nada, agradezco a Dios por las bendiciones que le da a mi vida siempre. Y bueno, no sé qué Dios me traerá en el camino, así que a recibir todo con mucho amor y cariño como siempre”.

Asimismo, destacó que continúa trabajando de manera constante. “Florcita emprendimiento que toca lo bendice. Mi mamá me enseñó a trabajar desde muy pequeña, desde los 12 o 13 años. Me siento contenta y feliz. No, nunca he parado y siempre me gusta y admiro a mi madre porque mi mamá nunca se cansa”, afirmó.

Cuando se le preguntó si continúa con su última pareja sentimental, Susy Díaz intervino con una respuesta breve: “Bueno, yo la veo trabajando bastante, varias marcas la llaman a trabajar y la noto tranquila y feliz”.