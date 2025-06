Directora del Miss Mundo Latina Perú revela que Flor Polo no le dijo la verdad sobre ampay: “Me mintió, no la volvería a aceptar”

Directora del Miss Mundo Latina Perú revela que Flor Polo no le dijo la verdad sobre ampay: “Me mintió”. Video: América Hoy / América TV

Angie Pajares, directora del Miss Mundo Latina Perú, decidió hablar claro y sin rodeos luego que se difundiera declaraciones de Flor Polo, la hija de Susy Díaz, quien romperá su silencio en el próximo programa de la Chola Chabuca, ‘Esta Noche’.

En el adelanto, Polo se defiende de lo que consideró un trato “injusto” por parte de la organización. En una entrevista para el programa ‘América Hoy’, Pajares no solo desmintió las declaraciones de la influencer, sino que reveló una serie de hechos que, según su versión, justificarían la decisión de retirarle la corona de Miss Turismo 2024.

“Me causa sorpresa porque no fue una manera injusta. Cuando tú firmas un contrato de reina y de candidata, tú tienes que guardar cierta conducta, y esto se hizo un escándalo porque su vida privada se ventiló. No solamente llegó aquí a Perú, sino internacionalmente, hasta la franquicia de afuera”, afirmó con firmeza Angie Pajares, visiblemente afectada por la situación.

¿Qué sucedió con Flor Polo y el ampay de Magaly?

El conflicto estalló luego de que el programa ‘Magaly TV, La Firme’ difundiera un ampay en el que se ve a Flor Polo saliendo apresuradamente de un hotel en San Juan de Miraflores junto a Luiggi Yarasca, el hombre con quien se le vincula sentimentalmente.

Flor Polo se pronuncia en el programa de La Chola Chabuca y busca defenderse de acusaciones. Video: América TV

La escena provocó no solo un escándalo mediático, sino también repercusiones inmediatas dentro del certamen Miss Mundo Latina Perú, donde Flor ya había sido coronada como Miss Turismo 2024.

Lo que más indignó a la directora del concurso no fue solo la exposición pública de la vida privada de la concursante, sino la manera en que, según ella, Flor intentó manipular la situación.

“Más allá que sea deshonroso, el tema de estar corriendo atrás del enamorado, el tema de que su enamorado también pueda tener ese tipo de comportamientos no la ayuda, porque nosotros lo que hacemos es prepararlas para una corona y a la vez les hacemos cursos de empoderamiento”, explicó Pajares.

Según relató, cuando la confrontó por la situación tras el ampay, Flor intentó justificar su presencia en el hotel diciendo que había ido a presentar una denuncia por extorsión.

Florcita Polo en riesgo de perder la corona de Miss Turismo tras ser víctima de extorsión y ampay en hotel. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Más adelante, cambió la versión: aseguró que se había escondido en el hotel de Surco porque temía por su seguridad. Sin embargo, las imágenes del programa de espectáculos confirmaron que la ubicación era otra y que, además, su actitud era bastante distante a la de alguien que huye por temor.

“¿Cómo yo puedo ser una reina si estoy corriendo detrás del enamorado y me meto a un hotel? Cuando a mí me dijo ella, porque ese día ella estaba grabando conmigo, ese mismo día sale con esa ropa de una marca que nos patrocina y entra al hotel, ella estaba en la tarde grabando conmigo y con Danuska, y me dijo que estaba yendo a poner la denuncia. Me mintió“, afirmó la directora del certamen.

Florcita Polo sorprende al evitar preguntas incómodas de la prensa. (Captura: América Hoy)

La organizadora dejó entrever que la conducta de Flor Polo no fue compatible con los valores que el certamen busca promover.

“Luego salen las imágenes del hotel, en la mañana yo hablo con ella y me dice que se ha ido a esconder a un hotel en Surco porque estaban persiguiéndola. Más allá del lugar, es el comportamiento, tienes que cuidar tu vida privada y ver quiénes te rodean porque tú no puedes hablar del empoderamiento a las mujeres y decir: ‘Yo soy una mujer empoderada, soy una guerrera, soy una luchadora’, mientras estoy corriendo detrás del enamorado, un poco de doble moral”, aseguró Pajares.

Flor Polo: entre lágrimas y acusaciones de acoso

Frente a estas acusaciones, Florcita Polo eligió responder en el set de la Chola Chabuca, en el programa ‘Esta Noche’, donde apareció notablemente afectada. Entre lágrimas, denunció acoso mediático y aseguró que la decisión de quitarle la corona fue desproporcionada.

“Fueron muy injustos conmigo. Lo único que quiero es que me dejen ser feliz”, dijo durante un adelanto del programa. Flor explicó que actualmente atraviesa un momento complicado en lo personal, marcado por amenazas de extorsión que incluso ha denunciado públicamente.

“Recibí mensajes en los que me pedían 20 mil dólares para dejarme tranquila. Me dijeron que, así vaya al ministro, me iban a hacer volar”, reveló visiblemente preocupada.

Florcita Polo se fue del país tras amenazas de extorsión y muerte | Día D

La exconcursante también lamentó que se le juzgue duramente por su vida personal, mientras que otros episodios similares no generan la misma reacción. “Siento que se me exige más por ser hija de Susy Díaz. Siempre tengo que demostrar el doble para que no me juzguen”, manifestó.

El certamen le cierra las puertas definitivamente a Flor Polo

Pese a las declaraciones públicas de Flor Polo, Angie Pajares fue categórica al señalar que la organización del Miss Mundo Latina Perú no reconsiderará su decisión. “No (podrá recuperar su corona). No la aceptaría (nuevamente)”, indicó.

Esta postura fue respaldada días atrás por un comunicado oficial emitido por el concurso, en el que se detalla que la separación de la concursante responde a “situaciones que no se alinean con la naturaleza y los valores que estamos buscando preservar y promover”.