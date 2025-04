Pamela López confesó a Marisol que Christian Cueva negó conocerla: “El cobarde le echó la culpa”

Pamela López confesó a Marisol que Christian Cueva negó conocerla. TikTok: Ric La Torre

El reciente reencuentro entre Pamela López y Marisol en el programa ‘La Noche de la Chola Chabuca’ dejó a todos sorprendidos, pues la trujillana hizo una confesión inesperada sobre su relación con Christian Cueva y los rumores que rodearon su vínculo con la cantante.

Durante la entrevista, Pamela reveló detalles desconocidos hasta ahora, que apuntan a una situación de malentendidos y acusaciones entre ella, Cueva y Marisol.

Pamela encontró conversaciones borradas entre Cueva y Marisol

Pamela López sorprendió a todos al contar que, en el celular de su expareja Christian Cueva, encontró conversaciones entre él y Marisol que, aunque ya habían sido borradas, no pasó desapercibido para ella.

“Encontré una conversación borrada y el cobarde le echó la culpa”, comentó López, refiriéndose a Cueva. La trujillana explicó que, al descubrir esta información, el futbolista le comento que la cantante le había pedido un saludo, pero como recibir respuesta de él, lo borró.

Pamela López confesó a Marisol que Christian Cueva negó conocerla. Captura Tv - América TV.

Pamela López busca a Marisol en la boda de Brunella Horna

La boda de Brunella Horna y Richard Acuña fue el contexto en el que Pamela decidió acercarse a Marisol y tratar de entender lo que sucedía entre ella y Christian Cueva. Durante la celebración, Pamela intentó establecer contacto visual con Marisol, pero no notó ningún gesto o actitud que le generara suspicacias. “Quería saber si había algo entre ellos”, comentó.

Fue en ese evento cuando Marisol, en un gesto cordial, invitó a Cueva a subir al escenario, lo que, según Pamela, no le pareció tener connotaciones románticas. “No me pareció que hubiese una intención amorosa entre ellos”, aseguró la trujillana, quien, a pesar de sus dudas iniciales, no vio en ese momento una prueba concreta de una relación amorosa entre ambos.

Pamela López y Christian Cueva estuvieron en matrimonio de Brunella Horna. Instagram.

Confirman posibilidad de trabajar juntas

A pesar de las tensiones previas y los rumores que rodearon la relación de Christian Cueva con Marisol, Pamela López expresó su disposición a dejar atrás los malentendidos. En la entrevista del espacio de América TV, la trujillana mencionó que no descartaba la posibilidad de trabajar con Marisol en el futuro. Ambas se abrazaron al final del programa ‘Esta Noche’ de Ernesto Pimentel, lo que dejó entrever que, a pesar de las diferencias pasadas, había espacio para la reconciliación.

Además, Pamela comentó que la carta notarial que le envió a Marisol había sido respondida, pero prefirió no entrar en detalles sobre el asunto. No obstante, López destacó que, a pesar de los rumores, creía en la palabra de Marisol cuando ella afirmaba que no hubo ningún tipo de “affaire” con Cueva. La cantante dejó claro que, aunque las sospechas existieron, prefería confiar en lo que Marisol había dicho.

El reencuentro entre Pamela López y Marisol en ‘La Noche’ de la Chola Chabuca resultó ser una oportunidad para aclarar viejas tensiones y malentendidos. Pamela, quien inicialmente había descubierto conversaciones de su expareja con la cantante, dejó claro que no hubo una intención de confrontar a Marisol, sino más bien de obtener respuestas.

A pesar de los rumores y las situaciones incómodas, la trujillana ha mostrado una actitud conciliadora, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración profesional entre ambas.

Marisol se reencontró con Pamela López en medio de polémicas sobre Christian Cueva. América TV