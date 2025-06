Carlos Rincón enfurece tras remix de Leslie Shaw con grupo boliviano y amenaza con eliminar Hay Niveles de las plataformas

El productor musical no se guardó nada y advirtió que podría eliminar la canción de todas las plataformas si no se resuelve el conflicto por derechos, tras el inesperado lanzamiento del remix sin su autorización (Amor y Fuego)

La controversia tomó forma tras la aparición en plataformas digitales de un remix de Hay Niveles, grabado por Leslie Shaw con un grupo boliviano cuya identidad no fue precisada en el anuncio oficial. El productor Carlos Rincón, creador del tema original, reaccionó con sorpresa y molestia al enterarse de esta nueva versión que, según afirmó, nunca fue autorizada por él.

Su principal reclamo no solo se enfocó en el uso del tema sin consulta previa, sino también en el hecho de que la propia Shaw habría criticado anteriormente al grupo con el que ahora colabora.

En sus declaraciones públicas para ‘Amor y Fuego’, Rincón insinuó que el tema podría ser retirado de circulación si no se resuelve la disputa legal. Leslie, conocida por mantener un perfil mediático directo, eligió no confrontar de manera abierta y se limitó a decir que sus abogados están al tanto de la situación. El enfrentamiento sigue en desarrollo.

Falta de transparencia

Carlos Rincón manifestó sentirse marginado por no haber sido consultado en el nuevo remix de Hay Niveles publicado por Leslie Shaw, y calificó su actitud como una falta de ética profesional. (Amo y Fuego)

Carlos Rincón, productor detrás del éxito de Hay Niveles, manifestó su incomodidad luego de que Leslie Shaw publicara un nuevo remix sin haberlo incluido en la toma de decisiones. A través del programa de espectáculos, Rincón hizo público su descontento y lamentó lo que calificó como un acto de deslealtad profesional. “Es mi canción, no me consultaron nada”, afirmó con visible incomodidad.

El productor no solo se mostró incómodo por el uso de su obra sin su conocimiento, sino que también recordó que Shaw había tenido palabras poco amables hacia los artistas con los que ahora decidió trabajar. “Hace unos meses ella misma los acusaba de copiar su trabajo, ahora canta con ellos”, expresó.

Además, dejó entrever que tiene en su poder toda la documentación legal que lo acredita como autor y co-productor del tema, lo que le permitiría tomar acciones más contundentes si la situación no se aclara.

La artista ya había cuestionado al grupo boliviano en el pasado

El productor expuso que Shaw, quien antes señaló públicamente a la banda boliviana por apropiarse de su estilo, hoy trabaja con ellos sin explicar el giro en su postura. (Instagram)

Uno de los puntos que más indignación generó en Rincón fue el aparente cambio de postura de Leslie Shaw respecto al grupo con el que decidió grabar. Según el productor, la cantante había expresado críticas hacia esa misma agrupación boliviana meses atrás, cuando la acusó de replicar su estilo y de intentar capitalizarse con sus propuestas artísticas.

El giro en la relación entre Shaw y los músicos altiplánicos ha sorprendido no solo a Rincón, sino también a algunos seguidores del tema original, quienes recordaron declaraciones anteriores de la cantante. “Ella misma dijo que no quería asociarse con ellos”, subrayó el productor.

Este giro inesperado ha desatado especulaciones sobre los motivos detrás de esta nueva colaboración. Para algunos, se trataría de una estrategia comercial. Para otros, simplemente una contradicción que ha puesto en jaque la coherencia artística de Shaw frente a su público.

Leslie Shaw: “Estoy tranquila”

La cantante respondió con calma ante la molestia de Rincón, indicando que no brindará más comentarios y que la situación está siendo revisada por sus representantes legales. (Instagram)

Consultada por la polémica, Leslie Shaw prefirió no entrar en una discusión abierta. En declaraciones ofrecidas a un medio de alcance nacional, la cantante explicó que prefiere mantenerse al margen del conflicto, ya que el asunto se encuentra en revisión por parte de sus representantes legales.

“Estoy muy tranquila, mis abogados están encargándose de todo”, señaló en RPP, sin brindar mayores detalles sobre el tipo de acuerdo que podría haber tenido con Rincón o sobre el permiso que habría requerido para lanzar esta nueva versión.

A diferencia del tono exaltado de su contraparte, Shaw se mostró calmada, dejando entrever que no considera haber cometido una falta. Al cierre de sus declaraciones, reiteró que no brindará más declaraciones por el momento, aunque no descartó que su defensa legal tome una postura más firme si el conflicto escala.

Amenaza con bajarlo de todas las plataformas

El autor del tema original reiteró que si no se respeta su rol en la creación, tomará medidas drásticas para impedir la difusión del remix, incluso su eliminación total del mercado digital. (Amor y Fuego)

Carlos Rincón ha sido tajante: si no se le reconoce como autor y no se aclaran los términos de la nueva grabación, hará uso de sus derechos de propiedad intelectual. En sus propias palabras, “puedo sacar esa versión del aire cuando quiera”. Esta afirmación fue acompañada de una advertencia clara: su equipo legal ya analiza los pasos a seguir para solicitar el retiro del tema en su formato actual.

La situación se complica, ya que el remix de Hay Niveles no solo circula en plataformas como YouTube y Spotify, sino que también ha comenzado a sonar en radios locales. El productor afirma que no ha recibido ningún tipo de retribución ni mención por esta regrabación.

Rincón insistió en que, mientras no se regularice el uso de su obra, tomará todas las medidas necesarias para proteger su trabajo. “No es personal, es legal”, dijo en su última transmisión. La polémica continúa sin una solución definitiva.