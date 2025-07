Keiko Fujimori rompe en llanto en su pódcast y agradece a Mark Vito tras enfrentar pedido de 35 años de prisión

Keiko Fujimori volvió a la escena pública a través de su pódcast personal, poco después de que el Ministerio Público solicitara 35 años de prisión

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reapareció este miércoles en su pódcast personal luego de que el Ministerio Público solicitara 35 años de prisión en su contra por presuntos delitos de lavado de activos agravado, organización criminal y falsedad, dentro del denominado ‘Caso cócteles’.

Durante el episodio, la excandidata presidencial compartió entre lágrimas varios episodios de su prisión preventiva y expresó su gratitud hacia su exesposo, Mark Vito Villanella, por haber realizado una huelga de hambre que contribuyó a su liberación.

Fujimori relató el impacto emocional que sufrió su familia tras la decisión del Poder Judicial de aceptar el pedido del fiscal José Domingo Pérez para imponerle 36 meses de prisión preventiva. “Kaori (su hija menor) me preguntó con mucho temor: ‘¿Si vas a prisión te van a matar?’ Le dije: ‘No, lo que va a ocurrir es que no voy a poder verte todos los días, pero podrás ir a verme dos veces a la semana’”, contó.

También evocó el instante en que se ordenó su detención. “Respiré profundamente y dije: ‘Vamos a seguir enfrentando esta injusticia’. Me llevaron a la carceleta, a los sótanos del Poder Judicial. Me llevaron a la celda donde había camas de cemento y una persona más. No había comido nada, no dormí, pero el agotamiento hizo que pudiera pestañear un par de horas”, relató.

Durante el episodio, Fujimori compartió detalles personales y emotivos de los 13 meses que pasó en prisión preventiva

“Hoy más que nunca se me tiene que ver tranquila para que mis hijas sepan que no me va a pasar nada”, continuó.

Fujimori también rememoró el día de su liberación, luego de pasar 13 meses detenida, cuando el Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus presentado por su hermana Sachi. “Quisiera recordar que yo salí en libertad primero luego de una huelga de hambre de Mark Vito, al cual agradezco. Pero sobre todo recuerdo haber salido en libertad un 29 de noviembre, el cumpleaños de Kyara (su hija mayor). Fue el mejor regalo para ella y para la familia”, dijo antes de quebrarse nuevamente.

Esta aparición marca su retorno público una semana después de que el fiscal José Domingo Pérez ampliara el pedido de condena de 30 a 35 años, tras la anulación del juicio anterior por vicios procesales, según resolvió el Tribunal Constitucional.

La nueva acusación también involucra a exdirigentes de Fuerza Popular, a la propia agrupación política y a la empresa MVV Bienes Raíces, como personas jurídicas.

El caso pasará ahora a la etapa de control de acusación, en la que un juez deberá decidir si se inicia un nuevo juicio oral contra la ex candidata. Mientras tanto, Fujimori mantiene su posición y denuncia una persecución política: “Este circo montado contra mi persona y el partido ha tenido siempre una clara intencionalidad”, sostuvo.

Piden 35 años de prisión contra Keiko Fujimori por caso Cócteles. Canal N

Antecedentes

El pasado 3 de abril, la Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial rechazó una apelación presentada por Pérez y ratificó la anulación del juicio, en línea con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional. Dicha entidad ordenó eliminar la acusación contra José Chlimper, argumentando que no tuvo acceso oportuno a los cargos imputados.

Además de exigir a la Fiscalía la presentación de una nueva acusación conforme al procedimiento, el Tribunal concluyó que existían vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían inviable continuar con el juicio oral, iniciado formalmente el 1 de julio de 2024.

Esta resolución obligó al Ministerio Público a rehacer parte de la investigación y a presentar un nuevo expediente, el cual será evaluado por un juez para determinar la apertura de un nuevo proceso.

Entre los presuntos aportantes irregulares a las campañas de Fujimori figuran la constructora brasileña Odebrecht y diversos conglomerados económicos peruanos. No obstante, Fuerza Popular sostiene que los fondos fueron obtenidos en una serie de cócteles organizados para ese fin.