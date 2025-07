Francisco García Silva niega haber pedido a Eva Ayllón abortar a su hijo: “No es verdad”

“No pedí un aborto”: Francisco García desmiente a Eva Ayllón por su hijo en común. Infobae Perú / Captura TV - Willax

El productor y compositor Francisco “Paco” García Silva, figura reconocida dentro del circuito musical criollo y padre del hijo menor de Eva Ayllón, rompió su silencio para desmentir una delicada afirmación hecha recientemente por la cantante.

En una entrevista emitida por el programa Amor y Fuego, García negó rotundamente haberle pedido a la intérprete de “Mal Paso” que interrumpiera el embarazo que ambos compartieron décadas atrás. Según dijo, las declaraciones de Ayllón no solo lo sorprendieron, sino que también podrían afectar emocionalmente a su hijo, hoy adulto, con quien mantiene una relación estable.

Con tono sereno, pero firme, Francisco García afirmó que su prioridad siempre ha sido proteger a su hijo de cualquier controversia pública.

“Lo que yo tendría que decir podría afectar la sensibilidad de mi hijo y eso es lo que no quiero. Por supuesto que no es cierto, no es verdad, eso es lo que tengo que decir”, expresó el artista vía telefónica. En el mismo espacio, Paco explicó que en aquel momento de su vida tenía fundamentos médicos para creer que era estéril.

Aseguró que no fue por rechazo emocional ni por desconfianza hacia la cantante que dudó de la paternidad, sino por una convicción basada en múltiples pruebas clínicas. Ese diagnóstico fue el que sembró en él una duda profunda cuando se enteró del embarazo, más aún considerando que la relación entre ambos ya estaba en su etapa final.

“Cuando Eva salió en estado, ya nuestra relación estaba por terminar. No fue una situación de pareja estable ni de convivencia. Había distancia emocional y también confusión”, relató García. A ello se sumaba, según indicó, la imposibilidad médica que le habían asegurado los especialistas, lo que hizo que en su momento no pudiera asumir con certeza la paternidad del niño.

Francisco García afirma que antes era más difícil una prueba de ADN

Otro punto que García quiso aclarar fue el tema de la prueba de ADN. Recordó que en aquellos años, los análisis genéticos no estaban disponibles en el Perú con la facilidad y fiabilidad que existen actualmente. Por eso, la confirmación llegó mucho después, cuando su hijo ya era mayor de edad y accedió voluntariamente a realizarse el examen. Fue a partir de ese momento que el vínculo entre ambos comenzó a florecer.

“La prueba de ADN se dio en el momento que tenía que darse. Mi hijo ya era un adulto, pudo decidir por sí mismo y desde entonces tenemos una buena relación”, añadió el productor, con la convicción de quien ha encontrado en el tiempo y el diálogo una forma de reconstruir la paternidad más allá de los años perdidos.

Eva Ayllón afirma que no terminará su amistad con Natalia Málaga

En paralelo a estas revelaciones, el nombre de Francisco García volvió a la esfera pública también por el conflicto familiar que se desató entre Eva Ayllón y su hijo. En recientes declaraciones, la cantante confesó estar distanciada no solo de Francisco, sino también de su hermana Rosa. Según indicó, el conflicto tendría como punto de quiebre su amistad con la exvoleibolista Natalia Málaga, quien fue denunciada por el propio Francisco por supuestas agresiones. Sin embargo, Eva ha dejado claro que no está dispuesta a romper su relación con Málaga por presiones familiares.

“Yo no voy a terminar mi amistad con Natalia por nadie”, sentenció la artista durante una conversación con Magaly Medina en su podcast. Estas palabras dejaron en evidencia la profundidad del distanciamiento con su hijo, así como el peso emocional que sigue teniendo esta historia dentro del entorno familiar de una de las máximas exponentes del criollismo peruano.

