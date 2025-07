Francisco García se justificó por dudar de su paternidad con Eva Ayllón: “Tenía certeza médica de ser estéril”

Francisco García habla de su hijo con Eva Ayllón y su diagnóstico de esterilidad: “No podía tener hijos”. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Francisco García, conocido por haber sido pareja de la reconocida cantante peruana Eva Ayllón, rompió su silencio tras las recientes declaraciones de la artista, quien aseguró públicamente que él no creyó en su embarazo y que tardó más de veinte años en reconocer a su hijo.

A través de una comunicación telefónica con el programa Amor y Fuego, García ofreció su versión de los hechos, defendiendo sus decisiones pasadas y asegurando que su duda no se basó en desconfianza hacia la cantante criolla, sino en una situación médica que lo marcó profundamente.

Según García, la versión dada por Ayllón “es una verdad incompleta”. Reconoció que durante un largo periodo de tiempo se mantuvo alejado de su hijo, pero sostuvo que esa distancia no obedecía a una simple negativa o rechazo. Para él, existía una razón de fondo que, hasta ahora, no había sido debidamente expuesta. “Sí, es verdad, hubo un tiempo en el que no he estado con él, eso es cierto, pero las causas de eso no han sido expuestas”, expresó.

Frente a las especulaciones y críticas, Francisco García descartó tajantemente que su duda sobre la paternidad haya tenido que ver con la existencia de otra relación por parte de la cantante. “No fue porque Eva estuviera con otro hombre”, aclaró con firmeza.

En cambio, explicó que durante muchos años convivió con un diagnóstico médico que lo convenció de que era incapaz de concebir. Según sus palabras, no se trataba de una sospecha o una creencia personal, sino de una certeza médica.

“No es que yo pensaba (que era estéril), sino que tenía un montón de pruebas médicas”, afirmó con convicción. Aseguró que se sometió a varios exámenes que confirmaban su esterilidad, lo que hizo que, al enterarse del embarazo, no pudiera procesarlo como una posibilidad real.

Francisco García le pidió la prueba de ADN a su hijo

El giro en la historia llegó años después, cuando decidió enfrentar sus dudas de manera definitiva. En una conversación directa con su hijo, a quien llama también Francisco, le planteó la necesidad de realizarse una prueba de ADN. Según narró durante su intervención en el programa de espectáculos, el joven accedió sin mayor resistencia, y fue a partir de ese momento que todo cambió en la relación entre ambos.

“La prueba de ADN yo se la pedí a Francisco, él aceptó hacérsela hace unos años, a partir de ese día, yo tengo una excelente relación”, comentó García, dejando entrever que, más allá de los años perdidos, ha logrado construir un vínculo sólido con su hijo, basado en el entendimiento y la aceptación mutua. Esta revelación no solo cierra un capítulo de dudas personales para él, sino que también busca limpiar su nombre ante la opinión pública.

García admitió que su decisión de mantenerse al margen durante tantos años puede haber generado dolor y confusión, pero insistió en que jamás actuó con malicia o irresponsabilidad. Para él, la idea de ser padre era, durante años, biológicamente imposible, y aceptar lo contrario implicaba confrontar un diagnóstico que creía incuestionable.

¿Quién es Francisco García, expareja de Eva Ayllón?

Francisco García Silva, más conocido en el ambiente artístico como Paco García, es mucho más que la expareja de Eva Ayllón. Su nombre ha estado ligado durante décadas a la escena musical peruana, no solo por su relación con grandes figuras, sino por su propio recorrido como compositor, productor y gestor cultural. Detrás de su nombre hay una trayectoria silenciosa pero determinante en la historia de la música criolla y latinoamericana.

Desde una edad temprana, Paco mostró una sensibilidad especial hacia el arte. Su interés por las letras y la música se manifestó durante la adolescencia y se consolidó tras culminar sus estudios secundarios, cuando decidió seguir la carrera de Literatura. Su paso por las aulas no fue en vano: su talento para la escritura se vio reflejado en diversos reconocimientos que, además de destacar su capacidad creativa, le abrieron las puertas a un círculo artístico prolífico en el Perú.

Fue en ese entorno cultural que conoció a Tania Libertad, una de las voces más importantes del país, con quien mantuvo una relación sentimental y profesional. Junto a ella, desarrolló proyectos musicales dentro y fuera del Perú, lo que le permitió forjarse una reputación sólida como productor y creativo. Su trabajo no se limitó solo a Libertad; también colaboró con grandes nombres de la escena nacional, componiendo canciones que fueron interpretadas por artistas como Lucho González, Santiago Linares, Víctor Salazar, Lucho Neves, Víctor Merino y Jorge Madueño. Cada una de estas alianzas artísticas sirvió para consolidar su nombre como un referente tras bambalinas.

Uno de los hitos más recordados en la carrera de Paco García es su participación en la última grabación del icónico tema Contigo Perú, junto a las leyendas Arturo ‘El Zambo’ Cavero y Óscar Avilés. Este momento no solo representó una cumbre musical por reunir nuevamente a dos emblemas de la peruanidad, sino también una emotiva ocasión que no ocurría desde hacía casi dos décadas.

“Cuando organizamos la grabación de esos dos temas, especialmente Contigo Perú, se había preparado un arreglo para acompañar a Óscar Avilés y al Zambo Cavero. El día de la grabación, todos estábamos expectantes y emocionados, ya que no cantaban juntos desde hacía 17 años”, contó García en una entrevista publicada en el blog de la marca Perú. Ese testimonio da cuenta no solo de su cercanía con estas figuras, sino de su rol como articulador de momentos históricos en la música nacional.

