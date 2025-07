Xiomy Kanashiro esquiva la polémica y manda indirecta elegante a Yahaira Plasencia y Darinka Ramírez: “Vivimos nuestro presente”

La joven cantante opta por la calma y la discreción, priorizando su bienestar y el de su relación, mientras el entorno mediático insiste en revivir historias anteriores (América Hoy)

En medio de los rumores, gestos públicos y supuestas indirectas en redes, Xiomy Kanashiro no pierde la calma. Con la firmeza de quien tiene clara su verdad, respondió sin sobresaltos a la reciente cercanía entre Yahaira Plasencia, Darinka Ramírez y su actual pareja, Jefferson Farfán.

Su intervención, lejos del escándalo, reafirmó que no hay espacio para distracciones en una relación centrada en el presente. En un ambiente donde los ecos del pasado suelen ser amplificados, la cantante optó por una respuesta que cerró puertas sin necesidad de golpear: con sonrisa serena y una frase que lo dijo todo.

“Vivimos nuestro presente”

La Kanashiro fue abordada al salir de un evento artístico, sin anticipar que las preguntas girarían en torno a algo más personal que profesional. Y, sin perder la compostura, fue consultada sobre la repentina exposición de Yahaira Plasencia y Darinka Ramírez para ‘molestar’ su relación con Jefferson Farfán. La pregunta llevaba veneno disfrazado de curiosidad: “¿Te incomoda que la ex de tu pareja se junte con otra persona que también fue vinculada a él?”.

La respuesta, sin rodeos ni adornos, fue suficiente para desmontar cualquier intento de polémica: “No, para nada. Nosotros vivimos nuestro presente, y eso es lo más importante de toda relación", expresó ante las cámaras de América Hoy.

Con esa frase, que repitió con la convicción de quien no pretende dar marcha atrás, dejó claro que ni los fantasmas ni los comentarios ajenos desvían su camino. La cámara captó su expresión serena, una ligera sonrisa, y el gesto típico de quien prefiere la paz a la provocación. Algunos comentaristas televisivos no tardaron en resaltar la frase como una indirecta que, sin nombrar a nadie, tenía una dirección clara.

“Mejor chapen esa flor y al que le caiga el guante que se lo chante”, agregó entre risas, dejando entrever que, aunque no se quiere meter en polémicas, sabe perfectamente lo que está ocurriendo alrededor.

Serenidad ante las cámaras

Los programas de espectáculos suelen explotar la incomodidad de los personajes públicos. Pero Xiomy, lejos de caer en ese juego, mantuvo su discurso firme y sin titubeos. Cuando se le insistió sobre si las apariciones públicas de Yahaira Plasencia o Darinka Ramírez habían afectado su relación con Jefferson, su respuesta fue aún más categórica: “Para nada. Estamos muy felices, chicos. Y trabajando”.

Con esa breve frase, matizó toda posibilidad de fisura. Incluso añadió un “bendiciones para todos”, demostrando que no hay espacio para rencores, ni siquiera para los que insisten en revivir capítulos cerrados.

Frente a las cámaras de América Hoy, la artista se mostró agradecida y sin prisa, pero sus palabras fueron interpretadas como dardos envueltos en papel de regalo. Dijo lo justo, sin caer en provocaciones ni victimismos, dando una lección involuntaria de cómo lidiar con el circo mediático que rodea a toda figura pública con pasado amoroso célebre.

Luna de miel, viajes y proyectos

Aunque otros reviven episodios antiguos, Xiomy prefiere enfocarse en lo vivido con Jefferson en su reciente luna de miel: “La pasé muy bien con él”, confesó con calma. (Instagram)

A pesar de los titulares que insisten en enfrentarla con figuras del pasado de su pareja, Xiomy sigue enfocada en su propio camino. Mientras Yahaira lanza nueva música que algunos interpretan como indirectas, Xiomy prefiere hablar de lo que vive y no de lo que otros recuerdan.

Al preguntarle cómo fue su reciente luna de miel en Italia, soltó una carcajada ligera y respondió con sencillez. “La pasé muy bien viajando con Jefferson”, dijo.

No se explayó en detalles. No hizo falta. Su tono fue más elocuente que una crónica extensa. En esa respuesta corta, volvió a dejar claro que no hay razones para mirar atrás, y que prefiere los paisajes compartidos a los titulares provocadores.

Mientras tanto, las cámaras registraban su salida del evento con paso seguro, ajena al ruido que intentaba envolverla. Para algunos, esa indiferencia fue una declaración de principios. Para otros, una forma elegante de “multiplicar por cero” a quienes buscan atención a través del pasado compartido.