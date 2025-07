Xiomy Kanashiro responde a las críticas y aclara su rol artístico: “Para cantar hay que estudiar”.

En medio de las críticas que circulan en redes sociales, Xiomy Kanashiro, actual pareja del exfutbolista Jefferson Farfán, salió al frente para aclarar los rumores que la señalan como “cantante sin preparación”. Con total sinceridad, la artista dejó en claro que respeta la música y que no se considera cantante, sino animadora, bailarina y corista en su propia orquesta.

“Quiero aclarar por los muchos comentarios de que soy la dueña de mi orquesta, ahí soy bailarina y animadora, y también hago los coros. Pero para cantar hay que estudiar”, expresó Xiomy, enfatizando que el canto requiere una formación seria que aún no ha emprendido, aunque no descarta hacerlo en un futuro.

Sus declaraciones se dan luego de múltiples comentarios en redes que cuestionaban su incursión musical. Frente a ello, Xiomy reafirma su compromiso con el arte y su intención de seguir creciendo, pero sin atribuirse un título que, según ella misma, debe ganarse con preparación.

La artista también reveló que, pese a no ser vocalista principal, participa activamente en su orquesta y trabaja con disciplina. “Soy bailarina, animadora y hago coros, ese es mi papel, lo tengo claro”, recalcó.

Protagonista del nuevo videoclip de Leslie Shaw: “Ella es una artista top”

Además de su actividad en la orquesta, Xiomy Kanashiro ha sido elegida para protagonizar el nuevo videoclip de la reconocida cantante Leslie Shaw, algo que considera una experiencia importante para su carrera artística.

“Es una canción potente. Ella es una artista top, me ha gustado trabajar con ella y solo he seguido las indicaciones del guion, está muy bueno”, comentó con entusiasmo a Trome, dejando entrever que el proyecto tiene un alto nivel de producción y promete dar que hablar.

Este nuevo paso en el mundo audiovisual le ha permitido ampliar sus horizontes en la industria del entretenimiento. Aunque su presencia en el videoclip ha generado comentarios divididos, Xiomy asegura que se siente cómoda explorando nuevas facetas mientras mantiene su esencia como performer.

“Estoy abierta a los retos, pero siempre desde el respeto por las disciplinas artísticas. Si algún día decido cantar, será porque me he preparado para hacerlo bien”, comentó en otra oportunidad, reafirmando su intención de seguir creciendo paso a paso.

La cantante Leslie Shaw y la modelo Xiomy Kanashiro se unen a la icónica orquesta Armonía 10 en un proyecto musical que ya genera revuelo en redes sociales por su fusión de estilos y su misterioso rodaje (Ric la Torre)

Una historia de amor y cambios: “Es la primera vez que me he enamorado”

Lejos del escenario, Xiomy vive un momento sentimental muy especial. Durante recientes declaraciones, sorprendió al revelar que su relación con Jefferson Farfán representa su primer gran amor. “Es la primera vez que me he enamorado. Estoy en una etapa muy bonita, una etapa rosa, donde voy al cine, me llevan a comer y es bonito cuando una mujer se siente segura por el otro lado”, confesó la también actriz cómica.

Según contó, incluso sus familiares y amigos han notado que algo ha cambiado en ella. “Mis seres queridos me dicen que estoy distinta, que se nota que estoy enamorada de verdad. Ahora sí pienso que los hombres cambian”, aseguró.

La relación entre Xiomy y Farfán ha sido objeto de atención desde que comenzaron a aparecer juntos en redes sociales. Sin embargo, el viaje reciente que realizaron a Milán, Italia, terminó por confirmar que lo suyo va en serio. La pareja fue fotografiada en tiendas de lujo como Dolce & Gabbana y Prada, donde se mostraron muy cómplices.

Xiomy fue vista luciendo una camiseta básica de Dolce & Gabbana, lentes Medusa de Versace, bolso Louis Vuitton y accesorios dorados. Las imágenes no solo causaron revuelo por el lujo, sino también porque por primera vez Farfán publicó una foto fija con Xiomy en su feed de Instagram, marcando un antes y un después en su historia pública.

Desde que su relación con Jefferson Farfán se hizo pública, Xiomy Kanashiro se ha convertido en figura recurrente en los medios. Pero más allá del ruido mediático, la artista ha sabido responder con estilo y autenticidad. Cuando fue señalada como novata en la música, no se quedó callada y defendió su rol con claridad.

“Para cantar hay que estudiar”, insistió, dejando claro que su presencia en el escenario no se basa en improvisación, sino en saber ocupar el lugar que le corresponde.