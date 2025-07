Rafael López Aliaga denuncia que Sedapal brinda “agua verde” a zonas alejadas de Lima: “No funciona”

Rafael López Aliaga calificó de “genocidio” el cobro de un sol por balde de agua y afirmó que Sedapal no funciona

El alcalde Lima, Rafael López Aliaga, criticó este lunes la actual gestión del servicio de agua en zonas vulnerables de la capital y señaló que los vecinos enfrentan condiciones inaceptables, como el cobro excesivo por baldes de agua, lo cual calificó como una situación extrema y perjudicial.

“En dos semanas estamos en Puente Piedra, una zona donde el agua verde no te deja dormir”, dijo en un mensaje durante la ceremonia de colocación de la primera piedra para un nuevo pozo de agua en Manchay.

Consideró inaceptable el precio que muchas familias pagan por el recurso hídrico: “Yo mirando que a la gente le cobren un sol por balde por un agua, eso es un crimen, es un genocidio lo que están haciendo”.

Cuestionó la operatividad del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y planteó la necesidad de reformar totalmente la entidad o crear una alternativa que garantice el abastecimiento a quienes más lo necesitan.

“Sedapal no funciona, hay que (...) poner una entidad paralela a Sedapal, una entidad paralela donde la gente que tiene plata para usar su agua para llenar su piscina, que pague más, que pague 500 soles más al mes, ¿para qué? Para crear un fondo que no lo toque Sedapal, sino por toda infraestructura que todo el Perú necesita, no solo Lima”, dijo.

Señaló que en zonas como Puente Piedra se distribuye “agua verde” que afecta la salud de los sectores más vulnerables

También criticó promesas pasadas sobre la ampliación del servicio: “El programa de agua es fatal, mucho político de profesión ha venido con ese tema, agua para toditos, ¿cuánto político ha venido con esa estupidez? Por eso la solución nuestra es agua para todos para empezar, darle una solución a un millón y medio de hermanos nuestros en Lima”, agregó.

Como ejemplo del avance en su gestión, mencionó el caso de San Juan de Lurigancho (SJL), donde ahora los “vecinos se bañan siete veces al día”, según mencionó entre risas.

Antecedentes

No es la primera vez que el burgomaestre brinda declaraciones respecto a la empresa estatal. El agosto del año pasado emitió una crítica tras inaugurar 40 pilones en el sector de Juan Pablo II de SJL.

Indicó que, como un gesto simbólico y para demostrar la calidad del agua de las fuentes puestas por su administración, bebió del agua frente a los vecinos del lugar. “He tomado delante de ellos. Esta agua es potable, no como la cochinada de agua que lleva Sedapal y les cobra un sol por balde... esa agua verde”, dijo al subrayar que el mal estado del líquido propiciado por la empresa estatal afecta gravemente a la población más vulnerable.

También destacó las acciones tomadas desde el inicio de su gestión, especialmente la lucha contra el hambre, la erradicación de Odebrecht y OAS (constructoras brasileñas protagonistas de escándalos de corrupción a gran escala) y la optimización de recursos mediante la eliminación de consultorías innecesarias y contratos “abusivos” de recolección de basura.

“Primero ha sido el hambre, luego botar a Odebrecht y OAS, y las motos. Todo se va en consultorías y en zánganos que no trabajan, en contratos de basura carísimos que hemos roto. Con ese ahorro hemos dado de comer a más de un millón de personas durante todo un año y estamos haciendo un plan de agua de emergencia”, afirmó.

También mencionó que a lo largo de los años ha escuchado promesas de diferentes mandatarios para llevar agua a todos, pero denunció la mala gestión y el desvío de fondos. “Decían ‘agua para todos’, pero se han tirado la plata y no han puesto ni un cañito de agua de emergencia para que la pobre gente tenga agua limpia. Hay un tema que no me dejaba dormir en campaña: las ollitas comunes y el agua verde que está matando a la gente más vulnerable, que son hermanos nuestros”, concluyó.

Sin embargo, la entidad aseguró que el agua distribuida a través de pilones municipales proviene de sus redes y cumple con los estándares del Ministerio de Salud. Además, explicó su rol técnico en el programa “Agua de Emergencia” y destacó que cuenta con la certificación internacional ISO 9001, que respalda la calidad de sus procesos y sistemas de distribución.