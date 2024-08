Rafael López Aliaga inaugura pilones en SJL: “Esta agua sí es potable, no como la cochinada de agua de Sedapal”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó este martes al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) tras inaugurar 40 pilones en el sector de Juan Pablo II de San Juan de Lurigancho (SJL). En una entrevista difundida por Radio Comas, el burgomaestre indicó que, como un gesto simbólico y para demostrar la calidad del agua de las fuentes puestas por su administración, bebió del agua frente a los vecinos del lugar.

“He tomado delante de ellos. Esta agua es potable, no como la cochinada de agua que lleva Sedapal y les cobra un sol por balde... esa agua verde”, dijo al subrayar que el mal estado del líquido propiciado por la empresa estatal afecta gravemente a la población más vulnerable.

En el evento estuvo presente el alcalde de SJL, Jesús Maldonado; así como el presidente de la Fundación Lima, Javier Cipriani; y el presidente de Sedapal, Jorge Gómez Reátegui, a quien López Aliaga pidió “apoyo con la velocidad, porque plata hay”.

El burgomaestre limeño destacó las acciones tomadas desde el inicio de su gestión, especialmente la lucha contra el hambre, la erradicación de Odebrecht y OAS (constructoras brasileñas protagonistas de escándalos de corrupción a gran escala) y la optimización de recursos mediante la eliminación de consultorías innecesarias y contratos “abusivos” de recolección de basura.

“Primero ha sido el hambre, luego botar a Odebrecht y OAS, y las motos. Todo se va en consultorías y en zánganos que no trabajan, en contratos de basura carísimos que hemos roto. Con ese ahorro hemos dado de comer a más de un millón de personas durante todo un año y estamos haciendo un plan de agua de emergencia”, afirmó.

También mencionó que a lo largo de los años ha escuchado promesas de diferentes mandatarios para llevar agua a todos, pero denunció la mala gestión y el desvío de fondos. “Decían ‘agua para todos’, pero se han tirado la plata y no han puesto ni un cañito de agua de emergencia para que la pobre gente tenga agua limpia. Hay un tema que no me dejaba dormir en campaña: las ollitas comunes y el agua verde que está matando a la gente más vulnerable, que son hermanos nuestros”, concluyó.

En mayo de 2023, la Municipalidad Metropolitana de Lima y una empresa privada inauguraron el primer proyecto piloto de agua de emergencia en la parte alta de SJL, el distrito más poblado del país. La iniciativa busca mitigar la falta de acceso a agua potable y alcantarillado para un millón y medio de personas en Lima, especialmente en pueblos jóvenes y asentamientos, donde el agua se suministra a través de camiones cisterna a un alto costo.

La administración limeña indicó entonces que el proyecto utilizaría un sistema de bombeo desde el reservorio Sedapal RP4 para distribuir el líquido a pilones con control de presión, lo que permitiría el acceso directo al recurso. La reciente inauguración en Juan Pablo II, según la comuna, beneficiará a 12 mil agrupaciones familiares.