Rafael López Aliaga critica discurso de Dina Boluarte y explica su ausencia en Misa y Te Deum: “Tengo temas con mi alma”

Fuente: Canal N

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, criticó este martes el mensaje a la Nación que la presidenta Dina Boluarte dio por el Día de la Independencia en un Congreso prácticamente vacío por cinco horas, el más largo de un mandatario del país en el siglo XXI. En una rueda de prensa posterior a la inauguración del programa Agua de Emergencia en San Juan de Lurigancho, el burgomaestre reclamó nuevamente la inversión de dos mil millones de dólares en la lucha contra la inseguridad.

“En una palabra, el discurso estuvo incompleto para mí. Algo que le he reclamado ocho veces en público es que esos dos mil millones de dólares que el señor [ministro de Economía, José] Arista está pretendiendo invertir, tirar a la basura en Petroperú, eso basta ya. Esa plata debe ir al primer problema que tiene el Perú, que es la seguridad ciudadana”, expresó.

“Hay que llenar Lima y el Perú de motos, cámaras de inteligencia y cerrar las fronteras. No se puede estar recibiendo más gente acá. Otro tema que le he pedido es: señora, usted capture en flagrancia a un delincuente extranjero, y esa noche se va directo a su país de origen. Son cosas simples que no escucha”, agregó al insistir en que el discurso presidencial no abordó adecuadamente los problemas de seguridad ciudadana.

López Aliaga, miembro numerario del Opus Dei, también se pronunció sobre su inasistencia a la Misa y Te Deum el 28 de julio. “He estado en un curso de teología, sábado y domingo. Tengo derecho a utilizar mi fin de semana como considere. Han venido de Roma dos doctores en teología y no me lo quería perder”, explicó. “Debería estar ahorita allá, pero primero está mi compromiso con el Agua de Emergencia. No es por desplante a nadie, respeto mucho el Te Deum y al arzobispo de Lima. Tengo temas personales con mi alma”, añadió.

El alcalde no llegó a la catedral junto a altos funcionarios como ministros y jefes de entidades como Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Contraloría y Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, a la hora del inicio de la ceremonia, sí estuvo presente en redes sociales, donde difundió un mensaje por Fiestas Patrias y un video con su sello personal.

En otro momento de la rueda de prensa, López Aliaga aprovechó para saludar a la lideresa opositora venezolana María Corina Machado y destacar “su valentía y estrategia” al tener una base de datos pública que cubre el 73% de las actas electorales, las cuales dan como ganador al abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, frente al dictador Nicolás Maduro.

“Estamos bajo la amenaza de mucho dinero que, inclusive en las elecciones, se infiltra dinero que se roba al pueblo de Cuba, al pueblo venezolano, al pueblo de Nicaragua, para meterse en campañas electorales de Perú y traernos su porquería de modelo. [...] Como se roban a la gente su libertad y como meten presos a los disidentes allá por protestar y decir la verdad”, apuntó.

Nicolás Maduro habla con sus seguidores desde un balcón del Palacio de Miraflores. Foto: REUTERS/Maxwell Briceno

Costa Rica ha ofrecido asilo político a Edmundo González y María Corina Machado, quienes tienen órdenes de captura en su contra en Venezuela. El canciller Arnoldo André, en un video, anunció que su país está dispuesto a otorgar refugio a otros perseguidos políticamente.

Previamente, Maduro responsabilizó a ambos dirigentes por las muertes registradas durante las protestas contra los resultados electorales, que lo ratificaron en el cargo. Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, fueron reprimidas con violencia por cuerpos policiales y militares.

Al menos 749 personas han sido detenidas y once murieron en las últimas horas durante numerosas protestas en varias regiones.