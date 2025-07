Juan José Santiváñez defiende denuncia contra Mónica Delta y advierte que “llegará hasta las últimas instancias”

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, enfrenta cuatro mociones de censura desde el Congreso de la República. (Foto: Difusión)

Juan José Santiváñez, exministro del Interior y actual jefe de la Oficina de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial, respondió a quienes lo acusan de intentar amedrentar a la prensa tras presentar una denuncia penal contra la periodista Mónica Delta y el equipo de Punto Final de Latina Televisión. Insistió que hubo un reglaje en su contra y advirtió que “llegará hasta las últimas instancias”.

“O sea, me filman saliendo de mi casa, filman la placa de los carros que me movilizan, me siguen con más de dos cámaras que filman por delante y por detrás, exponen el rostro del personal que me resguarda, que son agentes de inteligencia, ¿y soy yo el que amedrenta?”, cuestionó en su cuenta oficial de X.

El exministro agregó que, en el ejercicio de su derecho como ciudadano, no puede ser objeto de una cobertura informativa que, a su juicio, sobrepasa los límites aceptables y constituye un delito. “Saben que lo que han cometido es un delito y el hecho de ser funcionario público no restringe mis derechos”, enfatizó.

Publicación de Juan José Santiváñez.

No solo defendió su cuestionada denuncia, sino que minimizó la labor de los periodistas quienes expusieron con qué autoridades se reúne y la influencia que mantiene: “Voy a llegar hasta las últimas instancias hasta que se condene a estos pseudo periodistas que están acostumbrados a que nadie los toque a pesar de cometer ilícitos que no forman parte de la profesión informativa”.

“La libertad de prensa no significa atentar contra la persona y su integridad. No habilita quebrar los derechos de las personas. Los derechos de una persona terminan cuando empiezan los derechos de los demás; y los periodistas para realizar su trabajo bajo la excusa de “informar” no pueden “reglar” ni romper las normas ni las leyes", concluyó.

¿Por qué Juan José Santiváñez denunció a Mónica Delta y su equipo?

Juan José Santiváñez denunció penalmente a Mónica Delta y a su equipo de Punto Final porque considera que cometieron el delito de “reglaje” al seguirlo, filmar sus desplazamientos, registrar la placa de los vehículos que utiliza y exponer al personal de inteligencia que lo resguarda durante la realización de un reportaje.

Según Santiváñez, la difusión de un reportaje titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, donde se exhibieron imágenes del exministro, así como de su vehículo y desplazamientos, tomadas en espacios públicos, vulneró su privacidad, puso en riesgo su seguridad y la de sus escoltas, y sobrepasó los límites legales.

Juan José Santiváñez denuncia a periodistas.

La denuncia involucra además de la conductora de Punto Final, al director del programa, Juan Subauste; al reportero Carlos Hidalgo; al camarógrafo Jorge Ramírez, y a la propia empresa televisiva.

En respuesta, la periodista señaló que el reportaje forma parte de un ejercicio periodístico legítimo y respaldado por la ley, especialmente tratándose de un funcionario público con presencia permanente en Palacio de Gobierno. “Estamos hablando de un personaje público que ha sido ministro del Interior, ha sido censurado por el Congreso y se le ha creado un puesto para que siga cerca del poder, recibe ministros, recibe funcionarios, es periodismo puro lo que se ha hecho el domingo”, explicó.

Mientras que el canal, a través de un comunicado oficial, lamentó lo que calificó como el “más reciente acto de amedrentamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte” contra periodistas del medio.

Comunicado de Latina

Cabe mencionar que no es la primera vez que a Santiváñez se le vinculan con acciones de amedrentamiento. De hecho, es investigado por presunto abuso de poder al difundirse un audio —que le atribuye el capitán PNP Junior Izquierdo— en el que pide ‘controlar’ a un periodista.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”, se escucha en la grabación obtenida por el noticiero digital.

En la grabación, quien sería el titular del Mininter, pide “controlar” a director de medio digital. | La Encerrona